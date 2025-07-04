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    Кайрат — Туран: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 4 июля 2025 года

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    «Кайрат»
    4 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Туран». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Туран», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 04 Июля 2025 года

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Кайрат 18:00 Туран

    Туран

  • Туркестан
    •

    «Кайрат»

    Турнирное положение: «Кайрат» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 33 балла и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает вторую позицию в таблице с отставанием лишь в один пункт от лидера «Астаны», а также с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя «Актобе».

    Кайрат — Туран: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле одержал победу над «Ордабасы» (1:0).

    Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив также набрал три балла, когда теперь уже в домашних стенах переиграл «Кызылжар» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кайрат» выиграл три раза при одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам хорошиие шансы на три очка, особенно если учесть превосходство над соперником в классе, а также фактор своего поля.

    Дастан Сатпаев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с восемью голами.

    «Туран»

    Турнирное положение: «Туран» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал 11 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 13-ю позицию в зоне вылета (12-14-я строчки) с отставанием в два очка от безопасного 11-го места, а также с отрывом в шесть пунктов от ближайшего преследователя.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Актобе» (0:3).

    Перед этим в 13-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также остался без баллов, когда теперь уже в чужих стенах проиграл «Елимая» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» лишь терпел поражения.

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    Это явно не сулит гостям хороших шансов даже на один балл, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчах «Кайрата» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырёх из семи последних матчей «Кайрата» забивали меньше 1,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей «Турана» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.14. Ничья — в 7.50, победа «Турана» — в 14.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.20.

    Прогноз: в двух последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    При этом такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в четырёх из семи последних матчей «Кайрата».

    Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кайрат — Туран?

    Матч Кайрат — Туран состоится 04 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кайрат — Туран?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кайрат — Туран?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кайрат — Туран?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кайрат — Туран?

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.14. Ничья — в 7.50, победа «Турана» — в 14.00.

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    Кайрат — Туран: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 04.07.202518:00. Станет ли «Кайрат» лидером?
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