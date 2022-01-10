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    Судья согласился с доводом, что Джокович предоставил все медицинские документы для въезда в Австралию

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    В австралийском Мельбурне проходит судебное слушание по делу об аннулировании визы первой ракетки мира Новака Джоковича.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Как сообщает Marca, судья Энтони Келли согласен с доводами адвокатов Джоковича о том, что теннисист предоставил все необходимые медицинские документы для въезда в Австралию.

    Кроме того, Келли согласился с доводом о том, что Джокович фактически остался «без связи с внешним миром» во время того, как на границе общался с пограничной службой.

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    • «Профессор и квалифицированный врач предоставили ему медицинское исключение. Кроме того, это заключение было рассмотрено независимой экспертной комиссией, организованной правительством штата Виктория.

    Этот документ был предоставлен. И меня беспокоит вопрос: что еще мог сделать этот человек [Джокович]?

    В 4 часа утра человеку велели выключить телефон, он фактически находился без связи большую часть периода с полуночи до 7:42, когда его визу аннулировали. [Джокович] несколько раз говорил: Если вы дадите мне время, чтобы Tennis Australia проснулась, чтобы мой агент проснулся, я смогу связаться с ними по телефону и мы предоставим вас все, что требуется», — приводит слова Келли The Guardian.

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    • Джокович, как известно, пытался попасть в Австралию без прививки от коронавируса. Сербский теннисист получил медицинский отвод от вакцинации, но эти документы не убедили австралийских пограничников. Несколько дней Новак провел в иммиграционном изоляторе.

    Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.

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