Информация о повторном задержании Джоковича не подтвердилась

Австралийская газета The Age сообщает, что информация о повторном задержаниине соответствует действительности.

Издание ссылается на четыре источника в правительстве Австралии и австралийском теннисе. По его данным, министр иммиграции пока не решил, будет ли аннулировать визу серба.

Ранее стало известно, что Новак Джокович выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы в Австралию. Сербский спортсмен подал апелляцию после решения об аннулировании визы.

Напомним, Джокович пытался попасть в Австралию без прививки от коронавируса. Сербский теннисист получил медицинский отвод от вакцинации, но эти документы не убедили австралийских пограничников. Несколько дней Новак провел в иммиграционном изоляторе.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.