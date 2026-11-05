Француз Артур Фис сыграет против американца Тейлора Фрица в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 5 ноября, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.
Фис
Артур попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче француз одержал победу над чехом Томашем Махачем — 6:3, 7:6.
Вскоре после этого матча Фис узнал, что он квалифицировался на Итоговый турнир.
Фис приехал на домашний «тысячник», несмотря на то, что на прошлой неделе не смог завершить матч против Тейлора Фрица в четвертьфинале «пятисотника» в Базеле. Артур почувствовал боль в ноге, но уже через пару дней стало ясно, что опасения были напрасными.
В остальных матчах на швейцарском турнире он обыграл Джованни Мпетши-Перрикара и Алекса Микелсена.
Перед этим Артур не смог выиграть титул в Брюсселе, сенсационно уступив в полуфинале немцу Яну-Леннарду Штруффу.
Главным же разочарованием стало его выступление в Шанхае. На китайском «Мастерсе» Фис проиграл в третьем круге Ботику ван де Зандшульпу.
На «пятисотнике» в Токио 22-летний француз уступил в четвертьфинале Валантену Вашеро.
После победы на «Мастерсе» в Цинциннати Фис пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основной сетки ATP.
Фис занимает седьмое место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 58 матчей (42 победы, 16 поражений).
Фриц
Тейлор тем временем провел на этой неделе уже два максимально нервных матча.
В первом он одержал волевую победу над французом Бенжаменом Бонзи — 3:6, 6:3, 6:4.
Во втором раунде Фриц совершил камбэк в матче против словака Алекса Молчана — 6:7, 7:5, 7:6.
Фриц выиграл восемь из десяти последних матчей.
В конце октября американец сначала дошел до финала на турнире в Лионе, а потом до полуфинала на «пятисотнике» в Базеле.
Фриц продолжает борьбу за место на Итоговом турнире. Он точно поедет в Турин, если дойдет до финала на парижском «Мастерсе». Его лучшим результатом в столице Франции пока остается выход в четвертьфинал в 2021 году.
В текущем сезоне Фриц провел 63 матча. На этом отрезке у него 42 победы и 21 поражение.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.75, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.06.
Прогноз: честно говоря, слабо верится в то, что Фис станет напрягаться, зная, что он уже вошел в число участников Итогового турнира. Вероятно, Фриц воспользуется настроем соперника.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица в двух сетах за 3.40.