Фис снова не доиграет матч против Фрица?

прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 3.4

Француз Артур Фис сыграет против американца Тейлора Фрица в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 5 ноября, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.

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Фис

Артур попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче француз одержал победу над чехом Томашем Махачем — 6:3, 7:6.

Вскоре после этого матча Фис узнал, что он квалифицировался на Итоговый турнир.

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Фис приехал на домашний «тысячник», несмотря на то, что на прошлой неделе не смог завершить матч против Тейлора Фрица в четвертьфинале «пятисотника» в Базеле. Артур почувствовал боль в ноге, но уже через пару дней стало ясно, что опасения были напрасными.

В остальных матчах на швейцарском турнире он обыграл Джованни Мпетши-Перрикара и Алекса Микелсена.

Перед этим Артур не смог выиграть титул в Брюсселе, сенсационно уступив в полуфинале немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Главным же разочарованием стало его выступление в Шанхае. На китайском «Мастерсе» Фис проиграл в третьем круге Ботику ван де Зандшульпу.

На «пятисотнике» в Токио 22-летний француз уступил в четвертьфинале Валантену Вашеро.

После победы на «Мастерсе» в Цинциннати Фис пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основной сетки ATP.

Фис занимает седьмое место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 58 матчей (42 победы, 16 поражений).

Фриц

Тейлор тем временем провел на этой неделе уже два максимально нервных матча.

В первом он одержал волевую победу над французом Бенжаменом Бонзи — 3:6, 6:3, 6:4.

Во втором раунде Фриц совершил камбэк в матче против словака Алекса Молчана — 6:7, 7:5, 7:6.

Фриц выиграл восемь из десяти последних матчей.

В конце октября американец сначала дошел до финала на турнире в Лионе, а потом до полуфинала на «пятисотнике» в Базеле.

Фриц продолжает борьбу за место на Итоговом турнире. Он точно поедет в Турин, если дойдет до финала на парижском «Мастерсе». Его лучшим результатом в столице Франции пока остается выход в четвертьфинал в 2021 году.

В текущем сезоне Фриц провел 63 матча. На этом отрезке у него 42 победы и 21 поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.75, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.06.

Прогноз: честно говоря, слабо верится в то, что Фис станет напрягаться, зная, что он уже вошел в число участников Итогового турнира. Вероятно, Фриц воспользуется настроем соперника.

3.40 Победа Фрица в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Фис — Фриц принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица в двух сетах за 3.40.