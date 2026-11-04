прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 1.95

Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 5 ноября, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Хиджиката

Ринки в первом круге разгромил итальянца Лучано Дардери.

Австралиец отдал 21-й ракетке мира лишь четыре гейма — 6:2, 6:2.

Но главным событием стала его волевая победа над Новаком Джоковичем.

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Хиджиката совершил камбэк в матче против 39-летнего серба — 2:6, 6:3, 6:3.

Интересно также, что Хиджиката — самый низкорейтинговый теннисист, обыгравший Джоковича в этом сезоне. Ринки начал неделю в статусе 83-й ракетки мира.

«Я не был уверен, что смогу выйти на корт, поэтому рад, что получилось сыграть. В первом сете и еще немного после него Новак играл для меня слишком хорошо. Я просто старался держаться как мог и рад, что так долго сохранял свой уровень», — сказал австралиец после сенсационной победы над Джоковичем.

Хиджиката пробился в основную сетку парижского «тысячника» через квалификацию. В отборе его соперниками были Жайме Фария и Вит Копршива.

На недавнем «пятисотнике» в Базеле Хиджиката не прошел квалификацию, уступив в решающем раунде Яннику Ханфману, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. Здесь он проиграл в первом круге Тейлору Фрицу (4:6, 6:7).

В Шанхае и Алматы он тоже не прошел первый раунд, проиграв Роману Сафиуллину и Теренсу Атману соответственно.

В текущем сезоне Ринки провел 71 матч (39 побед, 32 поражения). На уровне «Мастерсов» его лучшим результатом в этом году пока остается выход в 1/8 финала на турнире в Индиан-Уэллс.

Этчеверри

Томас начал парижский «тысячник» с победы над Андреем Рублевым.

Аргентинский теннисист обыграл россиянина в нервном трехсетовом матче — 6:4, 6:7, 7:6.

Этчеверри продлил серию поражений Рублева до пяти матчей. Но не только это: заодно он прервал свою серию поражений, которая перед встречей с Андреем составляла шесть матчей.

На этом отрезке латиноамериканец проиграл Алексу Микелсену, Кириану Жаке, Стефаносу Циципасу, Далибору Сврчине, Маттиа Беллуччи и Маттео Берреттини.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Этчеверри преподнес еще одну сенсацию, победив Алекса Де Минора — 7:6, 6:3. Интересно, что он впервые в карьере обыграл соперника из топ-10.

Эту неделю Этчеверри начал в статусе 31-й ракетки мира. В текущем сезоне 27-летний аргентинец провел 55 матчей (28 побед, 27 поражений).

Ранее в этом году Томас ни разу не выигрывал на «Мастерсах» больше двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 2.08, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: в прошлом году Этчеверри разгромил Хиджикату на харде в Ханчжоу — 6:1, 6:4.

Несмотря на это, сейчас нет уверенности, что аргентинец снова обыграет австралийца. Очевидно, что оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода.

1.95 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Хиджиката — Этчеверри принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.