прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 2.03

Американец Бен Шелтон сыграет против француза Артура Риндеркнеша в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 5 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Шелтон

Бен попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче американский теннисист одержал победу над Кэмероном Норри.

Вопреки ожиданиям, Шелтон уверенно обыграл бывшую восьмую ракетку мира — 6:3, 6:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На прошлой неделе он неудачно выступил на «пятисотнике» в Базеле. В первом круге Бен обыграл Александра Ковачевича, а во втором сенсационно уступил швейцарцу Жерому Киму, который начинал турнир в статусе 222-й ракетки мира.

Любопытно, что в этих матчах он провел в общей сложности пять тай-брейков.

Вскоре после поражения от Кима стало известно, что со следующего сезона Шелтон будет тренироваться под руководством Хуана Карлоса Ферреро.

«Думаю, ситуация уникальная: мой тренер — отец, у которого нет эго, и он готов позвать в команду другого специалиста. Мы оба хотим многому научиться у Хуана Карлоса. Для нас это идеальное стечение обстоятельств. Я рад, что он с нами, и мне не терпится начать работу в межсезонье», — сказал американец, комментируя новость о предстоящем сотрудничестве с Ферреро.

В текущем сезоне Шелтон провел 61 матч. На этом отрезке у него 43 победы и 18 поражений. Ранее в этом году он выиграл турниры в Далласе, Мюнхене, Штутгарте и Монреале, благодаря чему уже обеспечил себе участие в Итоговом турнире.

В прошлом году Шелтон дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже.

Риндеркнеш

Артур в первом круге встречался с Франсиско Серундоло, который не смог завершить матч из-за травмы.

Аргентинец снялся в начале третьего сета при счете 2:0 в пользу французского теннисиста, который с трудом забрал вторую партию на тай-брейке.

Во втором раунде Риндеркнеш одержал уверенную победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 6:4, 6:1.

На недавнем «пятисотнике» в Базеле Риндеркнеш проиграл в стартовом матче Жерому Киму.

Стоит обратить внимание, что в этом году 31-летний француз пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

На уровне ATP 1000 его лучшим результатом пока остается выход в 1/8 финала «Мастерса» в Монреале.

Риндеркнеш занимает 68-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне у него отрицательный баланс — 21 победа и 26 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.29, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 3.55.

Прогноз: в прошлом году Риндеркнеш обыграл Шелтона на траве в Лондоне со счетом 7:6, 7:6.

Вполне вероятно, что по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч — больше 20 геймов и хотя бы один тай-брейк. Но мы не уверены, что американец возьмет реванш.

2.03 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Шелтон — Риндеркнеш позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.