Шубладзе обыграет Приданкину и выйдет в четвертьфинал турнира в Гонконге?

прогноз на матч второго круга турнира в Гонконге, ставка за 2.34

Россиянки Елена Приданкина и Александра Шубладзе встретятся во втором круге турнира WTA 250 в Гонконге. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 09:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.

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Приданкина

Елена в первом раунде встречалась с Паулой Бадосой, которая не смогла завершить матч из-за травмы.

Российская теннисистка выиграла первый сет со счетом 7:5, после чего испанка отказалась от продолжения борьбы.

С учетом квалификации Приданкина провела в Гонконге уже три матча.

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При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер. В решающем отборочном раунде россиянка проиграла японке Химено Сакацуме.

Приданкина второй раз в сезоне прошла раунд на уровне основной сетки WTA. До этой недели ее лучшим результатом был выход во второй круге грунтового турнира в Яссах.

Приданкина занимает 206-е место в рейтинге WTA. Выше 168-й строчки она пока не поднималась.

В текущем сезоне 21-летняя теннисистка провела 57 матчей. На этом отрезке у нее 33 победы и 24 поражения.

Шубладзе

Александра впервые в карьере прошла раунд на уровне WTA.

Шубладзе преподнесла одну из главных сенсаций первого круга, обыграв Людмилу Самсонову.

Соперница взяла первый сет, но в итоге 21-летняя теннисистка совершила камбэк — 5:7, 6:1, 6:2.

Перед этим она уверенно прошла квалификацию, обыграв китаянку Инь Чжэн и австралийку Эмерсон Джонс.

Шубладзе занимает 136-е место в обновленном рейтинге WTA. Выше 132-й строчки она пока не поднималась.

В текущем сезоне Шубладзе провела 74 матча. На этом отрезке у нее 58 побед и 16 поражений.

В начале октября Александра выиграла турнир WTA 125 в китайском Цзиншане. В финале она разгромила испанку Джессику Боусас Манейро, которая не так давно входила в топ-40.

Кроме того, ранее в этом году Шубладзе выиграла пять турниров ITF.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Приданкину в этом матче можно поставить за 2.69, победу Шубладзе букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: в прошлом году Приданкина обыграла Шубладзе на турнире в ОАЭ со счетом 7:5, 7:5.

Учитывая внушительный прогресс Александры, она, вероятно, возьмет реванш у соотечественницы.

2.34 Победа Шубладзе + тотал геймов меньше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч Приданкина — Шубладзе позволит вывести на карту выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Рекомендуемая ставка: победа Шубладзе + тотал геймов меньше 21,5 за 2.34.