Алькарас совершит камбэк в матче с Берреттини?

прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 2.01

Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Маттео Берреттини в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 5 ноября, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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Берреттини

Маттео впервые в карьере вышел в 1/8 финала парижского «тысячника».

В первом круге итальянский теннисист одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:3, 7:6.

Во втором раунде его соперником был француз Юго Эмбер — 7:6, 7:5.

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На прошлой неделе Берреттини прошел два раунда на «пятисотнике» в Вене. Правда, тут ему повезло: Флавио Коболли, с которым он встречался во втором круге, не смог завершить матч из-за травмы. В четвертьфинале Маттео проиграл Алексу Де Минору (6:7, 2:6).

На этой неделе Берреттини впервые после Уимблдона выиграл два полноценных матча подряд.

Берреттини занимает 43-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 47 матчей (26 побед, 21 поражение).

Ранее в этом году итальянец ни разу не выигрывал на «Мастерсах» больше двух матчей.

Алькарас

Карлос попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче испанский теннисист одержал победу над американцем Алексом Микелсеном — 7:6, 6:3.

Победная серия Алькараса теперь составляет шесть матчей.

На прошлой неделе он стал чемпионом «пятисотника» в Вене. В решающем матче Карлос одержал победу над Алексом Де Минором (6:1, 6:4).

В остальных раундах турнира в австрийской столице Алькарас обыграл Карена Хачанова, Николоза Басилашвили, Томми Пола и Даниила Медведева.

Также стоит добавить, что Алькарас выиграл 12 из последних 13 матчей.

В начале октября Карлос защитил титул на «пятисотнике» в Токио. Вскоре после этого он слабо выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в третьем круге Зизу Бергсу.

В текущем сезоне Алькарас провел 45 матчей. На этом отрезке у него 40 побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 5.30, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.15.

Прогноз: Берреттини благодаря своей подаче вполне способен избежать поражения с разгромным счетом, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать. Итальянец точно не в состоянии перебегать испанца.

2.01 Победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Берреттини — Алькарас позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 2.01.