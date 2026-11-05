прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 1.95

Норвежец Каспер Рууд сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 5 ноября, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Штруфф

В первом раунде Ян-Леннард одержал победу над французом Артуром Жеа — 7:6, 6:3.

Во втором круге у него был тяжелейший матч против аргентинца Тиаго Тиранте — 6:7, 6:3, 7:6.

Штруфф прошел не менее двух раундов на третьем турнире подряд.

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На прошлой неделе он добрался до полуфинала на «пятисотнике» в Базеле: прежде чем уступить Иржи Легечке, 36-летний немец обыграл Янника Ханфмана, Новака Джоковича и Нуну Боржеша.

На турнире в Брюсселе Штруфф и вовсе остановился в шаге от титула. В решающем матче он проиграл Таллону Грикспору. При этом в полуфинале немец одержал победу над Артуром Фисом.

Штруфф начал неделю в статусе 39-й ракетки мира. В текущем сезоне он провел 56 матчей (30 побед, 26 поражений).

В предыдущих сезонах ему ни разу не удавалось против дальше третьего круга на парижском «Мастерсе».

Рууд

Каспер сильно удивил в первом раунде, уверенно обыграв Хуана Мануэля Серундоло.

Вопреки ожиданиям, норвежский теннисист отдал аргентинцу лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

Ну а во втором круге Рууд организовал настоящую сенсацию, одержав победу над Рафаэлем Ходаром.

В этом матче Каспер тоже обыграл соперника в двух сетах — 6:4, 6:3.

«В зале нужно играть максимально агрессивно. Будут ошибки. Я внес это в свой игровой план на игру в зале. Мне было непросто найти баланс и смириться с большим количеством ошибок, но чтобы держать уровень этих игроков, иногда нужно идти на риск», — сказал Рууд после матча с Ходаром.

На прошлой неделе Рууд с трудом обыграл швейцарца Доминика Штрикера в первом круге «пятисотника» в Базеле. В следующем матче экс-вторая ракетка мира уступил португальцу Нуну Боржешу.

Лучшим результатом Рууда во второй половине сезона пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

Рууд занимает 23-е место в текущей версии рейтинга. В этом сезоне 27-летний норвежец провел 56 матчей: на этом отрезке у него 36 побед и 20 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.54, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.51.

Прогноз: оптимальной будет ставка без учета исхода. С Руудом всегда надо быть осторожным. Норвежец после классной победы над Ходаром запросто может проиграть 36-летнему Штруффу.

К слову, ранее Рууд выиграл лишь один из пяти матчей против Штруффа.

1.95 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Штруфф — Рууд принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.