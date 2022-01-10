Суд Мельбурна отменил решение об аннулировании визы Джоковича

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его в течение 30 минут после завершения заседания.
Между тем, юрист МВД предупредил судью, что другое министерство рассматривает возможность отмены визы сербского теннисиста.
Джокович, как известно, пытался попасть в Австралию без прививки от коронавируса. Сербский теннисист получил медицинский отвод от вакцинации, но эти документы не убедили австралийских пограничников. Несколько дней Новак провел в иммиграционном изоляторе.
Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.