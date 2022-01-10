Суд Мельбурна отменил решение об аннулировании визы Джоковича

Суд Мельбурна рассмотрел апелляциюна аннулирование его визы в Австралию.

Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его в течение 30 минут после завершения заседания.

Между тем, юрист МВД предупредил судью, что другое министерство рассматривает возможность отмены визы сербского теннисиста.

Джокович, как известно, пытался попасть в Австралию без прививки от коронавируса. Сербский теннисист получил медицинский отвод от вакцинации, но эти документы не убедили австралийских пограничников. Несколько дней Новак провел в иммиграционном изоляторе.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.