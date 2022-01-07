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    Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на срок до трех лет

    Теннис Прогнозы на теннис Новак Джокович  ATP Australian OpenКоронавирус в спорте
    Первой ракетке мира Новаку Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на срок до трех лет.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Как сообщает The Age, согласно австралийскому законодательству, любому, чья виза была аннулирована, может быть запрещено въезжать в страну.

    Это касается в том числе и Джоковича, который пытался попасть в Австралию без прививки от коронавируса. Сербский теннисист получил медицинский отвод от вакцинации, но эти документы не убедили австралийских пограничников.

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    • Отмечается, что в случае с Джоковичем все будет зависеть от того, чем закончится апелляция теннисиста, которая будет рассмотрена в понедельник, 10 января.

    В настоящее время Джокович находится в иммиграционном изоляторе.

    Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.

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