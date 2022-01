Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на срок до трех лет

Первой ракетке мирамогут запретить въезд в Австралию на срок до трех лет.

Как сообщает The Age, согласно австралийскому законодательству, любому, чья виза была аннулирована, может быть запрещено въезжать в страну.

Это касается в том числе и Джоковича, который пытался попасть в Австралию без прививки от коронавируса. Сербский теннисист получил медицинский отвод от вакцинации, но эти документы не убедили австралийских пограничников.

Отмечается, что в случае с Джоковичем все будет зависеть от того, чем закончится апелляция теннисиста, которая будет рассмотрена в понедельник, 10 января.

В настоящее время Джокович находится в иммиграционном изоляторе.

Under Australian law, anyone whose visa is cancelled can be banned from entering Aus for 3 years

Sources confirmed the govt hadn't ruled out imposing the ban on Djokovic, but cautioned this would depend on how the process plays out in court and Djokovic’s next moves @theage https://t.co/YVYDU7gucz