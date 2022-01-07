Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на срок до трех лет

Как сообщает The Age, согласно австралийскому законодательству, любому, чья виза была аннулирована, может быть запрещено въезжать в страну.
Это касается в том числе и Джоковича, который пытался попасть в Австралию без прививки от коронавируса. Сербский теннисист получил медицинский отвод от вакцинации, но эти документы не убедили австралийских пограничников.
Отмечается, что в случае с Джоковичем все будет зависеть от того, чем закончится апелляция теннисиста, которая будет рассмотрена в понедельник, 10 января.
В настоящее время Джокович находится в иммиграционном изоляторе.
Under Australian law, anyone whose visa is cancelled can be banned from entering Aus for 3 years— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 6, 2022
Sources confirmed the govt hadn't ruled out imposing the ban on Djokovic, but cautioned this would depend on how the process plays out in court and Djokovic’s next moves @theage https://t.co/YVYDU7gucz
Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.