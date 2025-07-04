Жальгирис — Банга. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 4 июля 2025 года

4 июля в 19-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Жальгирис» и «Банга». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жальгирис» — «Банга», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жальгирис»

Турнирное положение: «Жальгирис» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Жальгирис» на 12 очков отстает от медальной зоны. А вот отличились игроки команды лишь 23 результативными ударами в 18 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Жальгирис» переиграл «Паневежис» (4:2).

До того команда минимально уступила «Хегельман Литауэну». А вот поединок с «Судувой» завершился подписанием мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках «Жальгирис» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Жальгирис» постепенно прибавляет в плане результатов. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Жальгирис» традиционно успешно противостоит «Банге». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вильнюсцы намерены продолжить свой подъём по таблице.

«Банга»

Турнирное положение: «Банга» пытается избежать борьбы за выживание. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Банга» в 18 матчах чемпионата набрала 21 очко. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Банга» уступила «Кауно Жальгирису» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Дайнавы» (1:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Джюгас» Тельшяй.

При этом «Банга» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Банга» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 16 мячей в 18 поединках чемпионата.

При этом «Банга» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет аж 8 очков.

Потенциально команда способна выбиться в середняки лиги. При этом вильнюсцам она не проигрывает уже 3 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Банга» не проигрывает вильнюсцам 3 матча кряду

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Банга» уступила в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 1.98.

Прогноз: «Жальгирис» выглядит сильнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева ныне улучшили свои результаты, к тому же «Банга» забивает с огромной натугой.

Ставка: Фора «Жальгириса» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.04