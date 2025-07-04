РФШ — Лиепая. Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 4 июля 2025 года

РФШ
Лиепая
РФШ
Турнирное положение: РФШ привычно сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом РФШ на пять очков отстает от лидера «Риги». А вот отличились игроки команды 51 результативным ударом в 21 матче.
РФШ — Лиепая: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. РФШ разгромил «Даугавпилс» (7:1).
До того команда нанесла поражение «Елгаве» (1:0). Да и поединок с «Аудой» завершился непростой викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках РФШ забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: РФШ на данном этапе выглядит великолепно. Команда победила в трех своих последних матчах.
Причем РФШ традиционно успешно противостоит «Лиепае». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Рижане не собираются отпускать в отрыв главного конкурента.
«Лиепая»
Турнирное положение: «Лиепая» бьется за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Лиепая» в 21 матче чемпионата набрала 35 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Лиепая» переиграла «Гробиню» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Тукумс 2000» (3:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть нестабильную «Метту» (1:0).
При этом «Лиепая» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лиепая» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 35 мячей в 21 поединке чемпионата.
При этом «Лиепая» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от второй позиции составляет аж 14 очков.
Потенциально команда способна дать бой одному из лидеров чемпионата. При этом полтора месяца назад лиепайчане переиграли РФШ (2:1).
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда будет всеми силами цепляться за очки.
Статистика для ставок
- «Лиепая» в среднем пропускает чаще гола за матч
- РФШ победил в 3 своих последних поединках
- «Лиепая» победила в 4 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: РФШ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в скромные 6.76.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.52.
- 2.10Динамо — Партизан: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.34Пайде — Левадия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: РФШ на голову сильнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.
Номинальные хозяева нынче пребывают на заметном подъеме, к тому же традиционно успешно противостоят «Лиепае».
Ставка: Фора РФШ -2.5 за 2.67.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.70