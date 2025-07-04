РФШ — Лиепая. Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 4 июля 2025 года

4 июля в 22-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют РФШ и «Лиепая». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч РФШ — «Лиепая», коэффициенты, форма соперников и статистика.

РФШ

Турнирное положение: РФШ привычно сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом РФШ на пять очков отстает от лидера «Риги». А вот отличились игроки команды 51 результативным ударом в 21 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. РФШ разгромил «Даугавпилс» (7:1).

До того команда нанесла поражение «Елгаве» (1:0). Да и поединок с «Аудой» завершился непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках РФШ забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: РФШ на данном этапе выглядит великолепно. Команда победила в трех своих последних матчах.

Причем РФШ традиционно успешно противостоит «Лиепае». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Рижане не собираются отпускать в отрыв главного конкурента.

«Лиепая»

Турнирное положение: «Лиепая» бьется за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Лиепая» в 21 матче чемпионата набрала 35 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Лиепая» переиграла «Гробиню» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Тукумс 2000» (3:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть нестабильную «Метту» (1:0).

При этом «Лиепая» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лиепая» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 35 мячей в 21 поединке чемпионата.

При этом «Лиепая» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от второй позиции составляет аж 14 очков.

Потенциально команда способна дать бой одному из лидеров чемпионата. При этом полтора месяца назад лиепайчане переиграли РФШ (2:1).

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда будет всеми силами цепляться за очки.

Статистика для ставок

«Лиепая» в среднем пропускает чаще гола за матч

РФШ победил в 3 своих последних поединках

«Лиепая» победила в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: РФШ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в скромные 6.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.52.

Прогноз: РФШ на голову сильнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева нынче пребывают на заметном подъеме, к тому же традиционно успешно противостоят «Лиепае».

Ставка: Фора РФШ -2.5 за 2.67.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.70