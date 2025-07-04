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    РФШ не заметит «Лиепаю»

    РФШ — Лиепая. Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 4 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на РФШ — «Лиепая»
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    РФШ
    4 июля в 22-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют РФШ и «Лиепая». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч РФШ — «Лиепая», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 04 Июля 2025 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 19:00 Лиепая

    Лиепая

  • Латвия. Высшая лига
    •

    РФШ

    Турнирное положение: РФШ привычно сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом РФШ на пять очков отстает от лидера «Риги». А вот отличились игроки команды 51 результативным ударом в 21 матче.

    РФШ — Лиепая: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. РФШ разгромил «Даугавпилс» (7:1).

    До того команда нанесла поражение «Елгаве» (1:0). Да и поединок с «Аудой» завершился непростой викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках РФШ забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: РФШ на данном этапе выглядит великолепно. Команда победила в трех своих последних матчах.

    Причем РФШ традиционно успешно противостоит «Лиепае». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Рижане не собираются отпускать в отрыв главного конкурента.

    «Лиепая»

    Турнирное положение: «Лиепая» бьется за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лиепая» в 21 матче чемпионата набрала 35 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Лиепая» переиграла «Гробиню» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Тукумс 2000» (3:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть нестабильную «Метту» (1:0).

    При этом «Лиепая» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лиепая» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 35 мячей в 21 поединке чемпионата.

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    При этом «Лиепая» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от второй позиции составляет аж 14 очков.

    Потенциально команда способна дать бой одному из лидеров чемпионата. При этом полтора месяца назад лиепайчане переиграли РФШ (2:1).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда будет всеми силами цепляться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Лиепая» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • РФШ победил в 3 своих последних поединках

    • «Лиепая» победила в 4 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: РФШ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в скромные 6.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.52.

    Прогноз: РФШ на голову сильнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче пребывают на заметном подъеме, к тому же традиционно успешно противостоят «Лиепае».

    Ставка: Фора РФШ -2.5 за 2.67.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч РФШ — Лиепая?

    Матч РФШ — Лиепая состоится 04 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч РФШ — Лиепая?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора РФШ -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче РФШ — Лиепая?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора РФШ -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.67.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча РФШ — Лиепая?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче РФШ — Лиепая?

    Коэффициенты букмекеров: РФШ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в скромные 6.76.

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    РФШ — Лиепая: прогноз и ставка за 2.67, статистика, коэффициенты матча 04.07.202519:00. РФШ не заметит «Лиепаю»
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