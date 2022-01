Пограничная служба Австралии снова задержала Джоковича

Пограничная служба Австралии снова задержалав Мельбурне.

Ранее в понедельник суд удовлетворил апелляцию Джоковича на аннулирование его визы в Австралию и постановил освободить его в течение 30 минут после завершения заседания.

По информации журналистки Ксении Павлович, вскоре после освобождения Джокович был задержан представителями пограничной службы в офисе своих юристов.

Australian government and autocrat have arrested him despite the ruling.

They want to deport him.

