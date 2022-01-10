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    Пограничная служба Австралии снова задержала Джоковича

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    Пограничная служба Австралии снова задержала Новака Джоковича в Мельбурне.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Ранее в понедельник суд удовлетворил апелляцию Джоковича на аннулирование его визы в Австралию и постановил освободить его в течение 30 минут после завершения заседания.

    По информации журналистки Ксении Павлович, вскоре после освобождения Джокович был задержан представителями пограничной службы в офисе своих юристов.

    Как известно, юрист МВД предупредил судью Келли, что другое министерство рассматривает возможность отмены визы сербского теннисиста.

    Правительство Австралии хочет депортировать Джоковича, несмотря на постановление суда.

    Джокович, как известно, пытался попасть в Австралию без прививки от коронавируса. Сербский теннисист получил медицинский отвод от вакцинации, но эти документы не убедили австралийских пограничников. Несколько дней Новак провел в иммиграционном изоляторе.

    Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.

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