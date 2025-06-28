Бенфика — Челси: прогноз на матч Клубного ЧМ со ставкой за 2.65

«Бенфика» встретится с «Челси» в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025-го года. Поединок пройдет 28 июня и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Путь к 1/8 финала: Португальская команда очень уверенно прошла групповой этап турнира, заняв 1-е место с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Бенфика» опередила «Баварию» на 1 балл.

Команда довольно ровно прошла групповой этап, упустив баллы только в 1-м туре. Вполне возможно, «Бенфика» проходила адаптацию к погодным условиям.

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Последние матчи: В прошлом туре группового этапа команда обыграла «Баварию» со счетом 1:0, забив единственный гол на 13-й минуте. До этого «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» (6:0).

В 1-м туре команда сыграла вничью с «Бока Хуниорс» (2:2), «Бенфика» совершила камбэк с 0:2. Португальцы проигрывали 0:2 уже к 27-й минуте.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Араужо, Ба и Ману (у всех — травмы).

Состояние команды: «Бенфика» серьезно подошла к Клубному чемпионату мира, выдав отличную серию без поражений. Теперь команде предстоит сразиться с «Челси».

В составе «Бенфики» отлично проявляет себя нападающий Анхель Ди Мария, который забил 3 гола за 3 матча группового этапа КЧМ-2025. Форвард входить в 3-ку лучших бомбардиров турнира.

«Челси»

Путь к 1/8 финала: «Синие» не без труда прошли в плей-офф КЧМ-2025, заняв 2-е место в группе D с 6-ю очками в активе. «Челси» уступил лидерство «Фламенго» на 1 балл.

Команда также уверенно провела групповой этап, но «синие» напоролись на бразильскую команду «Фламенго», которая на этом турнире пока очень сильна.

Последние матчи: В 3-м туре группового этапа «Челси» обыграл «Эсперанс» со счетом 3:0, забив 2 гола уже в 1-м тайме. Матчем ранее «синие» проиграли «Фламенго» (1:3).

В 1-м туре «Челси» не без труда разобрался с «Лос-Анджелесом» (2:0). Несмотря на разрыв в 2 мяча, американцы имели достаточное количество голевых моментов, которые не сумели реализовать.

Не сыграют: Кэстлайн, Фофана, Келлиман (у всех — травмы) и Мудрик (дисквалификация).

Состояние команды: В прошедшем сезоне «Челси» провел довольно неплохой чемпионат, заняв 4-е место в таблице АПЛ, а сейчас команда попытается пошуметь на КЧМ-2025.

В 21-м веке «Челси» сыграл против «Бенфики» 3 раза и во всех случаях победил (1:0, 2:1 и 2:1). Смогут ли «синие» на сей раз огорчить португальцев? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Бенфика» не проиграла ни одного матча группового этапа, забив 9 голов

«Челси» в 3-х поединках на КЧМ-2025 уступил только 1 раз при 2-х победах

В 3-х очных встречах «Челси» непременно обыгрывал «Бенфику»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 2.12, победа «Бенфики» — 3.45, ничья — за 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.82 сооветственно.

Прогноз: Можно предположить, что исход матча решит минимальное количество голов.

Ставка: Тотал 2 меньше за 2.65.

Прогноз: У «Бенфики» не получится забить много голов в ворота «синих».

Ставка: Индивидуальный тотал «Бенфики» 1 меньше за 1.85.