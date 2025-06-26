«Ривер Плейт» сгорел в меньшинстве: «Интер» выходит в плей-офф после эмоциональной победы

До перерыва матч не был похож на футбольный праздник. Скорее — на холодную схватку за выживание. «Интер» будто не хотел обжечься, а «Ривер» — не знал, как атаковать. Всё вязло в центре поля, каждая попытка обострить оборачивалась жёстким фолом или недоразумением.
Франко Мастантуоно нанес первый опасный удар — прямо в Яна Зоммера. В ответ Лаутаро Мартинес не забил в похожей ситуации. Эспозито бил из убойной позиции, но защитники успели вынырнуть из ниоткуда и заблокировать.
На фланге Дензел Дюмфрис бодался с Акуньей, и уже тогда было видно — между этими двумя не просто игровое напряжение — зрело нечто личное.
Удаление Мартинеса и контроль от «Интера»
Ключевой эпизод матча случился на 66-й минуте. Генрих Мхитарян в одиночестве выходил к воротам, а Лукас Мартинес Куарта принял решение, о котором будет жалеть долго — грубый фол и прямая красная. Всё, «Ривер» остался вдесятером и потерял всякую надежду захватить инициативу.
«Интер» почувствовал момент. И спустя шесть минут Франческо Пио Эспозито ворвался в историю клуба. Он получил мяч от Мхитаряна, убрал под себя и аккуратно пробил в дальний угол — мяч шёл идеально, без шансов для Армани. Это был его первый гол за клуб. И, судя по всему, не последний.
Аргентинцы не сдавались. Даже вдесятером Факундо Колидио пробовал спасти матч — но слабый удар головой оказался лёгкой добычей Зоммера. Всё валилось из рук, всё летело мимо.
Добивание от Бастони
На четвёртой компенсированной минуте — второй гол и финальный удар по аргентинским амбициям. Центральный защитник Алессандро Бастони (!) прошёл с мячом почти 40 метров, вошёл в штрафную и пробил под вратарём. Как будто на тренировке. 2:0. Конец.
Дело идёт к плей-офф, нервы сдают, а поэтому в конце матча произошёл грязный, лишённый футбола эпизод. Акунья бросился на Дюмфриса с агрессией, которая была далека от спортивной. Завязалась потасовка, на поле выбежали запасные, Монтиэль схлопотал вторую жёлтую, болельщики «Ривера» кидали бутылки. Это была кульминация бессилия аргентинцев.
Страсти утихли — и «Интер» выходит из группы с первого места, одержав две победы при одной ничьей. Следующий соперник — «Флуминенсе», и у команды Кристиана Киву есть все шансы на четвертьфинал. Команда сыграла зрело, не паниковала, дождалась шансов — и реализовала их.
«Ривер Плейт» вылетает. И не столько из-за футбольного дефицита, сколько из-за внутреннего разложения. Красные карточки, нервозность, драки, ноль голов — такие турниры выигрываются не только ногами, но и головой.