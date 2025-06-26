«Ривер Плейт» сгорел в меньшинстве: «Интер» выходит в плей-офф после эмоциональной победы

В последнем туре группы E Клубного чемпионата мира «Интер» разобрал по частям «Ривер Плейт» — 2:0. Победу обеспечили 19-летний Эспозито и хладнокровный Бастони. Аргентинцы остались вдевятером, не забили и вылетели. Итальянцы — первые в группе.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа E Интер — Ривер Плейт 2:0 Голы: 1:0 Франческо Пио Эспозито (72'), 2:0 Алессандро Бастони (90 + 3') Интер: Ян Зоммер, Маттео Дармиан (Стефан де Врей, 82'), Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 62'), Николо Барелла (Petar Sucic, 62'), Кристьян Аслани, Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес (Валентин Карбони, 73'), Франческо Пио Эспозито (Себастьяно Эспозито, 82') Ривер Плейт: Франко Армани, Пауло Диас, Лукас Мартинес Куарта, Гонсало Монтьель, Франко Мастантуоно, Родриго Альендро (Мануэль Лансини, 61'), Матиас Краневиттер (Giorgio Costantini, 61'), Максимильяно Меса (Игнасио Фернандес, 55'), Факундо Колидио (Херман Песселья, 68'), Мигель Борха, Маркос Акунья Предупреждения: Гонсало Монтьель (22'), Алессандро Бастони (30'), Карлос Аугусто (77'), Мануэль Лансини (77'), Себастьяно Эспозито (85'), Пауло Диас (88'), Дензел Дюмфрис (90 + 4'), Гонсало Монтьель (90 + 5') Удаление: Лукас Мартинес Куарта (65')

До перерыва матч не был похож на футбольный праздник. Скорее — на холодную схватку за выживание. «Интер» будто не хотел обжечься, а «Ривер» — не знал, как атаковать. Всё вязло в центре поля, каждая попытка обострить оборачивалась жёстким фолом или недоразумением.

Франко Мастантуоно нанес первый опасный удар — прямо в Яна Зоммера. В ответ Лаутаро Мартинес не забил в похожей ситуации. Эспозито бил из убойной позиции, но защитники успели вынырнуть из ниоткуда и заблокировать.

На фланге Дензел Дюмфрис бодался с Акуньей, и уже тогда было видно — между этими двумя не просто игровое напряжение — зрело нечто личное.

Удаление Мартинеса и контроль от «Интера»

Ключевой эпизод матча случился на 66-й минуте. Генрих Мхитарян в одиночестве выходил к воротам, а Лукас Мартинес Куарта принял решение, о котором будет жалеть долго — грубый фол и прямая красная. Всё, «Ривер» остался вдесятером и потерял всякую надежду захватить инициативу.

Арбитр показывает красную карточку globallookpress.com

«Интер» почувствовал момент. И спустя шесть минут Франческо Пио Эспозито ворвался в историю клуба. Он получил мяч от Мхитаряна, убрал под себя и аккуратно пробил в дальний угол — мяч шёл идеально, без шансов для Армани. Это был его первый гол за клуб. И, судя по всему, не последний.

Игроки Интера празднуют гол globallookpress.com

Аргентинцы не сдавались. Даже вдесятером Факундо Колидио пробовал спасти матч — но слабый удар головой оказался лёгкой добычей Зоммера. Всё валилось из рук, всё летело мимо.

Добивание от Бастони

На четвёртой компенсированной минуте — второй гол и финальный удар по аргентинским амбициям. Центральный защитник Алессандро Бастони (!) прошёл с мячом почти 40 метров, вошёл в штрафную и пробил под вратарём. Как будто на тренировке. 2:0. Конец.

Удар Бастони globallookpress.com

Дело идёт к плей-офф, нервы сдают, а поэтому в конце матча произошёл грязный, лишённый футбола эпизод. Акунья бросился на Дюмфриса с агрессией, которая была далека от спортивной. Завязалась потасовка, на поле выбежали запасные, Монтиэль схлопотал вторую жёлтую, болельщики «Ривера» кидали бутылки. Это была кульминация бессилия аргентинцев.

Потасовка в матче Интер — Ривер Плейт globallookpress.com

Страсти утихли — и «Интер» выходит из группы с первого места, одержав две победы при одной ничьей. Следующий соперник — «Флуминенсе», и у команды Кристиана Киву есть все шансы на четвертьфинал. Команда сыграла зрело, не паниковала, дождалась шансов — и реализовала их.

«Ривер Плейт» вылетает. И не столько из-за футбольного дефицита, сколько из-за внутреннего разложения. Красные карточки, нервозность, драки, ноль голов — такие турниры выигрываются не только ногами, но и головой.