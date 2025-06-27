ЦСКА — Амкал. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июня 2025 года

27 июня в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Амкал». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Амкал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом ЦСКА добыл Кубок России. А вот отличились игроки команды 47 результативными ударами в 30 матчах РПЛ.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. ЦСКА в серии пенальти переиграл «Ростов».

До того команда нанесла поражение «Пари НН» (2:0). А вот поединок с «Локомотивом» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках ЦСКА забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Армейцы» только начинают подготовку к сезону. Зато команда не пропускала в 2 своих последних поединках.

Причем ЦСКА не проигрывает еще с конца апреля. Да и состав команды по именам выглядит весьма симпатично.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Москвичи априори обязаны обыгрывать полпреда Медиалиги.

«Амкал»

Турнирное положение: «Амкал» уже давно находится на слуху. На уровне Медиалиги команда смотрится выгодно.

Причем «Амкал» блеснул в Кубке России. Медиаклуб умудрился пройти аж три раунда турнира, вылетев лишь от «Алании» (0:1).

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Амкал» уверенно одолел «СД Фэмили» (6:1).

До того команда потерпела поражение от дзержинского «Химика» (0:2). А вот чуть ранее она была разбита «Краснодаром» (1:6).

При этом «Амкал» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Амкал» относительно преуспевает в плане реализации. Да и «армейцев» Медиаклуб не боится!

При этом «Амкал» до последней виктории уступил дважды кряду. Да и состав команды по именам выглядит достаточно прилично.

Поединки с представителями РПЛ крайне полезны для команды. Вот только разница в классе частенько оказывается решающим фактором.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

«Амкал» до последней коллизии уступил дважды кряду

ЦСКА не пропускал в 2 своих последних поединках

ЦСКА в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.90, а победа оппонента — в скромные 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.13 и 4.60.

Прогноз: ЦСКА превосходит оппонента в классе, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Амкала» не блещет пресловутой надежностью.

Ставка: Фора ЦСКА -2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.57