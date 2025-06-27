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    «Армейцы» не заметят «Амкал»

    ЦСКА — Амкал. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Амкал»
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    Матвей Кисляк
    27 июня в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Амкал». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Амкал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июня 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 FC Amkal Moscow

    FC Amkal Moscow

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом ЦСКА добыл Кубок России. А вот отличились игроки команды 47 результативными ударами в 30 матчах РПЛ.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. ЦСКА в серии пенальти переиграл «Ростов».

    До того команда нанесла поражение «Пари НН» (2:0). А вот поединок с «Локомотивом» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках ЦСКА забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Армейцы» только начинают подготовку к сезону. Зато команда не пропускала в 2 своих последних поединках.

    Причем ЦСКА не проигрывает еще с конца апреля. Да и состав команды по именам выглядит весьма симпатично.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Москвичи априори обязаны обыгрывать полпреда Медиалиги.

    «Амкал»

    Турнирное положение: «Амкал» уже давно находится на слуху. На уровне Медиалиги команда смотрится выгодно.

    Причем «Амкал» блеснул в Кубке России. Медиаклуб умудрился пройти аж три раунда турнира, вылетев лишь от «Алании» (0:1).

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Амкал» уверенно одолел «СД Фэмили» (6:1).

    До того команда потерпела поражение от дзержинского «Химика» (0:2). А вот чуть ранее она была разбита «Краснодаром» (1:6).

    При этом «Амкал» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Амкал» относительно преуспевает в плане реализации. Да и «армейцев» Медиаклуб не боится!

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    При этом «Амкал» до последней виктории уступил дважды кряду. Да и состав команды по именам выглядит достаточно прилично.

    Поединки с представителями РПЛ крайне полезны для команды. Вот только разница в классе частенько оказывается решающим фактором.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Амкал» до последней коллизии уступил дважды кряду

    • ЦСКА не пропускал в 2 своих последних поединках

    • ЦСКА в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.90, а победа оппонента — в скромные 11.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.13 и 4.60.

    Прогноз: ЦСКА превосходит оппонента в классе, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Амкала» не блещет пресловутой надежностью.

    Ставка: Фора ЦСКА -2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.57

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЦСКА — Амкал?

    Матч ЦСКА — Амкал состоится 27 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч ЦСКА — Амкал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора ЦСКА -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЦСКА — Амкал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора ЦСКА -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Амкал?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЦСКА — Амкал?

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.90, а победа оппонента — в скромные 11.50.

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