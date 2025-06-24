Отказал «Зениту» и уехал из России, чтобы играть в футбол: Тикнизян — в «Црвене Звезде»

22 июня московский «Локомотив» сообщил об уходе из команды игрока сборной Армении Наира Тикнизяна. Фланговый футболист продолжит карьеру в сербской «Црвене Звезде». Разберёмся, почему игрок покинул стан «железнодорожников» и что его ожидает в Белграде.

Тикнизян не ушёл в «Зенит» из-за тренера, а тот посадил его на скамейку

О том, что Тикнизян вряд ли этим летом останется в «Локомотиве», стало понятно в конце мая, когда после ничьей в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) он выдал эмоциональную речь:

«Я себя чувствую последним говном и хочу летом перемен … Я благодарен главному тренеру, но на сегодняшний день я не игрок даже ротации … Обидно, когда за человека ты готов был лечь костями, а в конечном итоге оказался изгоем». Наир Тикнизян

Это был явный выпад в сторону Михаила Галактионова — главного тренера «Локомотива». Позже жена футболиста в интервью рассказала, что наставник красно-зеленых был одним из ключевых факторов, почему Наир не перешел в «Зенит» в январе 2024 года. Напомним, тогда петербуржцы предлагали москвичам 8 млн евро и бонусы, а игроку — контракт с почти двукратным увеличением зарплаты.

«Железнодорожники» были согласны расстаться с футболистом на предложенных условиях, что, как позже признался Тикнизян, немножко обидело его. Для Наира игровое время на поле — это принципиальная позиция, а в «Зените» он бы наверняка сидел на скамейке запасных под Дугласом Сантосом. Более того, Галактионов не хотел отпускать защитника. Все это сказалось на его решении отказать сине-бело-голубым.

Почему Наир стал меньше играть?

Минувший сезон действительно не задался для Тикнизяна с точки зрения игровой практики. Да, он выходил на поле в 23 матчах Премьер-Лиги, но общее проведенное на поле время составило 1042 минуты, что почти в 2,5 раза меньше, чем, например, два года назад. Регресс в игровом времени был уже в сезоне-2023/24 (1454 минуты), но там, в отличие от последнего года, у защитника были и повреждения, и дисквалификации.

Галактионов в сезоне-2024/25 РПЛ лишь 10 раз выпускал Тикнизяна в стартовом составе «Локомотива». Ситуация для армянина усугубилась после зимнего перерыва: в 12 матчах — 7 выходов на поле, из которых только два было с первых минут. В этом были игровые причины: будучи ориентированным на игру в атаке, Наир стал меньше обострять игру передачами вперёд и обыгрывать соперников в дриблинге. В этом плане он проиграл конкуренцию Сергею Пиняеву. А в обороне, где Тикнизян сам по себе не сильно надёжен, лучше выглядит Александр Сильянов.

Михаил Галактионов globallookpress.com

В результате за год рыночная стоимость флангового игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, снизилась на 2,5 млн евро — до 4 млн. При этом сокращение игрового времени в клубе не сказалось на вызовах Тикнизяна в сборную Армении. Футболист до сих пор остается игроком стартового состава национальной команды.

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Также нельзя оставить без внимания опубликованную в январе информацию «РБ Спорт» о том, что «Локомотив» раздумывал над расставанием с Тикнизяном летом, поскольку его запросы по зарплате во время переговоров о продлении контракта казались слишком завышенными. Следующий инсайд в апреле говорил о том, что против продления скорее высказывается тренерский штаб (то бишь Галактионов), где не видят перспектив включения Наира в ближайшем будущем в стартовый состав «Локомотива».

Но востребованность футболиста осталась высокой

Несмотря на то, что Тикнизян стал меньше играть за «Локомотив», за последние месяцы появлялось много сообщений о заинтересованности различных европейских клубов в его услугах. Часто в СМИ мелькала «Севилья», которая из-за финансовых ограничений предлагала только бесплатную аренду. О предложении с платной арендой выступал «Леганес». Но «Локомотив» был согласен лишь на продажу игрока.

Также за игрой Тикнизяна в составе сборной Армении следили скауты «Бетиса». По разным данным, Наир входил в сферу интересов итальянской «Вероны», греческого ПАОКа, «Краснодара», армянского «Ноа», словацкого «Слована». Однако «Локомотивом» и футболистом в конечном итоге было принято предложение сербской «Црвены Звезды».

После нескольких раундов переговоров на протяжении июня стороны пришли к соглашению. Как сообщает журналист Иван Карпов, сумма компенсации составила 1,7 млн евро. Кроме того, «железнодорожники» смогут в будущем получить 500 тыс. евро в качестве бонусов, а также 10% от перепродажи. Тикнизян же подписал с клубом из Белграда двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон и зарплатой в 700 тысяч евро в год (так же, как и в Москве).

Что ждёт Тикнизяна в Сербии?

«Црвена Звезда» — неоспоримый доминатор чемпионата Сербии. Белградский клуб ежегодно выигрывает золото национального первенства на протяжении восьми последних сезонов. А с 2021 года команда еще и неизменно выигрывает Кубок страны, оформляя золотой дубль. Так что Тикнизян, который к сегодняшнему дню выиграл только Суперкубок России 2018 года (и то просидев в запасе ЦСКА), может в Сербии восполнить недостаток в трофеях.

Наир Тикнизян globallookpress.com

Национальные титулы обеспечивают красно-белым ежегодное участие команды в еврокубках: с 2017 года они каждую осень выступают на групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы. В этом сезоне сербам попасть в основную сетку турнира будет сложнее, чем обычно: они стартуют в Лиге чемпионов со стадии второго отборочного раунда.

Правда соперник у «Црвены Звезды» будет далеко не самый серьёзный: либо «Викингур» с Фарерских островов, либо «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. Но даже в случае проигрыша белградский клуб продолжит участие в квалификации Лиги Европы. Тикнизян же, в свою очередь, после перехода заявил, что его с сербским клубом цель — это Лига чемпионов, где ему не удалось поиграть ни в ЦСКА, ни в «Локомотиве» (там была лишь Лига Европы).

Последние 1,5 сезона пост главного тренера «Црвены» занимает Владан Милоевич. Под его руководством команда преимущественно играет по схеме 4-2-3-1. Поэтому Тикнизян в новом клубе, скорее всего, будет играть левого защитника. Хотя ему в большей степени подходит позиция латераля в расстановке с тремя центральными защитниками.

На момент прихода Наира в «Црвене Звезде» на левом фланге обороны оставался единственный игрок — 22-летний ганский футболист Эбенезер Аннан. Он был куплен прошлым летом за 550 тыс. евро, первую половину сезона провёл в аренде, но во второй половине застолбил за собой место левого защитника (19 матчей и из них — 16 в старте). Получается, что именно с этим африканцем придется игроку сборной Армении соперничать за место в составе.

Заиграть на позиции левого вингера Тикнизяну будет тяжело. Там конкуренция намного выше — это и Фелисиу Милсон (8+4 за 37 матчей прошлого сезона), и Неманя Радонич (основной вариант для замены — 9+5 за 28 матчей), и восстановившийся от травмы Питер Олайинка.

ФК «Црвена Звезда» globallookpress.com

В «Црвене Звезде» рады трансферу армянского футболиста, отмечая его атакующий потенциал, скорость и умение убегать за спину соперников. Спортивный директор клуба Митар Мркела заявил, что Наир станет отличным усилением, а его проходы по левому флангу будут полезны для команды.

Александр Клюев, агент Тикнизяна, считает, что «Црвена Звезда» станет для Наира хорошим трамплином для того, чтобы претендовать на что-то более серьезное. Хотелось бы в это верить, но последние примеры подобных переходов (Фёдора Чалова в ПАОК и Антона Миранчука в «Сьон») заставляют болельщиков и экспертов скорее призадуматься.