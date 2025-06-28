Англия (U21) — Германия (U21): прогноз на финал Евро U21 со ставкой 1.87

Англия U21
Германия U21
Англия (U21)
Турнирное положение: на турнире Англия (U21) одержала 3 победы из 5 и стала второй в группе после Германии (U21).
Последние матчи: в полуфинале подопечные Ли Карсли в напряженной борьбе одолели Нидерланды со счетом 2:1. Все основные события развивались после перерыва. Англия (U21) открыла счет на 63-й минуте после точного удара хавбека «Ливерпуля» Харви Эллитота, соперник почти сразу отыгрался, но концовка осталась за англичанами. Эллиотт оформил дубль и стал главным героем встречи.
Англия U21 — Германия U21: коэффициенты букмекеров
Ранее в четвертьфинале была уверенно обыграна Испания со счетом 3:1.
Не сыграют: травмирован — Мортон (п).
Состояние команды: Англия (U21) на протяжении всего турнира показывает очень мощный и сбалансированный футбол. Состав у сборной довольно мощный, многие игроки на ведущих ролях в АПЛ (Ливраменто, Андерссон, Нванери, Эллиотт, Хиншелвуд), немного проседает позиция голкипера, но мощная оборонительная линия компенсирует этот недостаток.
Германия (U21)
Турнирное положение: у Германии (U21) было 4 победы в 5 матчах на турнире.
Последние матчи: в полуфинале Евро U21 команда Антонио Ди Сальво неожиданно легко убрала с пути всегда крепкую сборную Франции со счетом 3:0. Уже к 14-й минуте Германия (U21) вела со счетом 2:0 после точных ударов своих нападающих Вайпера и Вольтемаде. Точку в матче на исходе встречи поставил полузащитник Груда.
До этого была тяжелая победа в овертайме над Италией со счетом 3:2 и три победы на групповом этапе.
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: по именам Германия (U21) уступает своему будущему сопернику по решающему матчу, но компенсирует этот недостаток более отлаженной командной игрой. У команды неплохая средняя линия (Райтц, Небель, Груда, Ваннер), атака (Вольтемаде, Кнауфф) и вратарь Атуболу, но гораздо слабее оборона, где только крайние защитники играют на уровне Бундеслиги.
Статистика для ставок
- На групповом этапе Германия (U21) победила Англию (U21) со счетом 2:1
- В 2023 году Англия (U21) была сильнее со счетом 2:0
- Годом ранее также англичане выиграли (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Англии (U21) дают 2,65, а на Германию (U21) — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,34, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,60.
- 2.10ЦСКА — Амкал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: решающие матчи на любом турнире часто получаются не самыми результативными, слишком велика цена ошибки. Оба соперника прекрасно знают возможности друг друга и не станут форсировать события на поле, понимая, что отыграться потом будет очень сложно.
Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,87.
Прогноз: все-таки Англия (U21) индивидуально более сильная команда и этот фактор может стать решающим в финале, поэтому можно рискнуть и заиграть победу команды Карсли в основное время.
Дополнительная ставка: Англия (U21) выиграет в основное время за 2,65.