Англия (U21) — Германия (U21): прогноз на финал Евро U21 со ставкой 1.87

28 июня в финале молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Англия (U21) и Германия (U21). Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия (U21) — Германия (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Англия (U21)

Турнирное положение: на турнире Англия (U21) одержала 3 победы из 5 и стала второй в группе после Германии (U21).

Последние матчи: в полуфинале подопечные Ли Карсли в напряженной борьбе одолели Нидерланды со счетом 2:1. Все основные события развивались после перерыва. Англия (U21) открыла счет на 63-й минуте после точного удара хавбека «Ливерпуля» Харви Эллитота, соперник почти сразу отыгрался, но концовка осталась за англичанами. Эллиотт оформил дубль и стал главным героем встречи.

Ранее в четвертьфинале была уверенно обыграна Испания со счетом 3:1.

Не сыграют: травмирован — Мортон (п).

Состояние команды: Англия (U21) на протяжении всего турнира показывает очень мощный и сбалансированный футбол. Состав у сборной довольно мощный, многие игроки на ведущих ролях в АПЛ (Ливраменто, Андерссон, Нванери, Эллиотт, Хиншелвуд), немного проседает позиция голкипера, но мощная оборонительная линия компенсирует этот недостаток.

Германия (U21)

Турнирное положение: у Германии (U21) было 4 победы в 5 матчах на турнире.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в полуфинале Евро U21 команда Антонио Ди Сальво неожиданно легко убрала с пути всегда крепкую сборную Франции со счетом 3:0. Уже к 14-й минуте Германия (U21) вела со счетом 2:0 после точных ударов своих нападающих Вайпера и Вольтемаде. Точку в матче на исходе встречи поставил полузащитник Груда.

До этого была тяжелая победа в овертайме над Италией со счетом 3:2 и три победы на групповом этапе.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: по именам Германия (U21) уступает своему будущему сопернику по решающему матчу, но компенсирует этот недостаток более отлаженной командной игрой. У команды неплохая средняя линия (Райтц, Небель, Груда, Ваннер), атака (Вольтемаде, Кнауфф) и вратарь Атуболу, но гораздо слабее оборона, где только крайние защитники играют на уровне Бундеслиги.

Статистика для ставок

На групповом этапе Германия (U21) победила Англию (U21) со счетом 2:1

В 2023 году Англия (U21) была сильнее со счетом 2:0

Годом ранее также англичане выиграли (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Англии (U21) дают 2,65, а на Германию (U21) — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,34, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,60.

Прогноз: решающие матчи на любом турнире часто получаются не самыми результативными, слишком велика цена ошибки. Оба соперника прекрасно знают возможности друг друга и не станут форсировать события на поле, понимая, что отыграться потом будет очень сложно.

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,87.

Прогноз: все-таки Англия (U21) индивидуально более сильная команда и этот фактор может стать решающим в финале, поэтому можно рискнуть и заиграть победу команды Карсли в основное время.

Дополнительная ставка: Англия (U21) выиграет в основное время за 2,65.