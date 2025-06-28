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    Финал получится прагматичным

    Англия (U21) — Германия (U21): прогноз на финал Евро U21 со ставкой 1.87

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    Прогноз и ставки на Англия (U21) — Германия (U21)
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    Харви Эллиотт
    28 июня в финале молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Англия (U21) и Германия (U21). Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия (U21) — Германия (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Финал 28 Июня 2025 года

    Англия U21

  • U21 Евро-2025. Финал
    •  Англия U21 22:00 Германия U21

    Германия U21

  • Берлин
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    Англия (U21)

    Турнирное положение: на турнире Англия (U21) одержала 3 победы из 5 и стала второй в группе после Германии (U21).

    Последние матчи: в полуфинале подопечные Ли Карсли в напряженной борьбе одолели Нидерланды со счетом 2:1. Все основные события развивались после перерыва. Англия (U21) открыла счет на 63-й минуте после точного удара хавбека «Ливерпуля» Харви Эллитота, соперник почти сразу отыгрался, но концовка осталась за англичанами. Эллиотт оформил дубль и стал главным героем встречи.

    Англия U21 — Германия U21: коэффициенты букмекеров

    Ранее в четвертьфинале была уверенно обыграна Испания со счетом 3:1.

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    Состояние команды: Англия (U21) на протяжении всего турнира показывает очень мощный и сбалансированный футбол. Состав у сборной довольно мощный, многие игроки на ведущих ролях в АПЛ (Ливраменто, Андерссон, Нванери, Эллиотт, Хиншелвуд), немного проседает позиция голкипера, но мощная оборонительная линия компенсирует этот недостаток.

    Германия (U21)

    Турнирное положение: у Германии (U21) было 4 победы в 5 матчах на турнире.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в полуфинале Евро U21 команда Антонио Ди Сальво неожиданно легко убрала с пути всегда крепкую сборную Франции со счетом 3:0. Уже к 14-й минуте Германия (U21) вела со счетом 2:0 после точных ударов своих нападающих Вайпера и Вольтемаде. Точку в матче на исходе встречи поставил полузащитник Груда.

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    До этого была тяжелая победа в овертайме над Италией со счетом 3:2 и три победы на групповом этапе.

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: по именам Германия (U21) уступает своему будущему сопернику по решающему матчу, но компенсирует этот недостаток более отлаженной командной игрой. У команды неплохая средняя линия (Райтц, Небель, Груда, Ваннер), атака (Вольтемаде, Кнауфф) и вратарь Атуболу, но гораздо слабее оборона, где только крайние защитники играют на уровне Бундеслиги.

    Статистика для ставок

    • На групповом этапе Германия (U21) победила Англию (U21) со счетом 2:1

    • В 2023 году Англия (U21) была сильнее со счетом 2:0

    • Годом ранее также англичане выиграли (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Англии (U21) дают 2,65, а на Германию (U21) — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,34, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,60.

    Прогноз: решающие матчи на любом турнире часто получаются не самыми результативными, слишком велика цена ошибки. Оба соперника прекрасно знают возможности друг друга и не станут форсировать события на поле, понимая, что отыграться потом будет очень сложно.

    Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,87.

    Прогноз: все-таки Англия (U21) индивидуально более сильная команда и этот фактор может стать решающим в финале, поэтому можно рискнуть и заиграть победу команды Карсли в основное время.

    Дополнительная ставка: Англия (U21) выиграет в основное время за 2,65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Англия (U21) — Германия (U21)?

    Матч Англия (U21) — Германия (U21) состоится 28 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Евро-2023 U21.

    Прогноз: какой прогноз на матч Англия (U21) — Германия (U21)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 3.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Англия (U21) — Германия (U21)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 3» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия (U21) — Германия (U21)?

    Смотреть матч турнира Евро-2023 U21 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Англия (U21) — Германия (U21)?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу Англии (U21) дают 2,65, а на Германию (U21) — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

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    Англия (U21) — Германия (U21): прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 28.06.202522:00. Финал получится прагматичным
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