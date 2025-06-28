Ордабасы — Кайрат: прогноз на чемпионат Казахстана по футболу, ставка на матч за 1.95

Ордабасы
Кайрат
«Ордабасы»
Турнирное положение: команда из Шымкента является середняком текущего сезона казахстанского чемпионата.
«Сине-белые» в настоящий момент имеют в своем активе 19 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.
Ордабасы — Кайрат: коэффициенты букмекеров
Шымкентский коллектив смог 14 раз поразить ворота соперника и 11 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлой игре шымкентцы сыграли вничью с «Кызылжаром» (0:0) в первом полуфинале Кубка страны.
До этого «Ордабасы» выиграли у «Окжетпеса» (1:0) и поделили очки с «Елимаем» (1:1) и «Женисом» (2:2) в чемпионате.
Только перед этим подопечные Андрея Мартина потерпели поражение от «Улытау» (0:1).
Не сыграют: все футболисты в строю.
Состояние команды: пока что трудно оценивать на что способны «Ордабасы» в текущем сезоне. Сейчас команда является крепким середняком, с которым непросто абсолютно всем.
В прошлом сезоне «Ордабасы» финишировали четвертыми, а в этом сезоне данный результат будет крайне сложно повторить.
«Кайрат»
Турнирное положение: коллектив из Алма-Аты борется за чемпионский титул в этом сезоне.
Сейчас «желто-черные» имеют в своем активе 30 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице.
За 14 матчей алматинский коллектив смог забить 29 мячей, а пропустил всего 12.
Последние матчи: в прошлых турах «Кайрат» победил «Кызылжар» (1:0), но сыграл вничью с «Жетысу» (2:2).
До этого же подопечные Рафаэля Уразбахтина выиграли у «Актобе» (2:1), но уступили «Окжетпесу» (1:2) и «Елимаю» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Кайрат» стал чемпионом Казахстана и сейчас точно настроен сделать все, чтобы сохранить титул у себя. Пока что алматинцы полностью в борьбе, они всего на три очка отстают от первой «Астаны».
Все будет решаться позже, ведь впереди еще целый второй круг, однако уже сейчас команде точно нельзя терять очки.
Статистика для ставок
- «Ордабасы» выиграли только 1 из последних 5 матчей
- «Кайрат» сыграл вничью только 1 раз из последних 9 матчей
- В прошлом очном матче «Ордабасы» победили «Кайрат» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.30, а победа «Ордабасы» — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.72.
- 2.10ЦСКА — Амкал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.65Бенфика — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 1.87Англия (U21) — Германия (U21): прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Кайрат», конечно«, сильнее своего соперника и должен побеждать.
Ставка: победа "Кайрата" за 1.95.
Прогноз: думается, что матч может получиться результативным. "Кайрат" в последнее время часто как забивает, так и пропускает.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.