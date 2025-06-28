Ордабасы — Кайрат: прогноз на чемпионат Казахстана по футболу, ставка на матч за 1.95

29 июня в матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Кайрат». Начало встречи — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ордабасы»

Турнирное положение: команда из Шымкента является середняком текущего сезона казахстанского чемпионата.

«Сине-белые» в настоящий момент имеют в своем активе 19 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Шымкентский коллектив смог 14 раз поразить ворота соперника и 11 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлой игре шымкентцы сыграли вничью с «Кызылжаром» (0:0) в первом полуфинале Кубка страны.

До этого «Ордабасы» выиграли у «Окжетпеса» (1:0) и поделили очки с «Елимаем» (1:1) и «Женисом» (2:2) в чемпионате.

Прогнозы и ставки на футбол

Только перед этим подопечные Андрея Мартина потерпели поражение от «Улытау» (0:1).

Не сыграют: все футболисты в строю.

Состояние команды: пока что трудно оценивать на что способны «Ордабасы» в текущем сезоне. Сейчас команда является крепким середняком, с которым непросто абсолютно всем.

В прошлом сезоне «Ордабасы» финишировали четвертыми, а в этом сезоне данный результат будет крайне сложно повторить.

«Кайрат»

Турнирное положение: коллектив из Алма-Аты борется за чемпионский титул в этом сезоне.

Сейчас «желто-черные» имеют в своем активе 30 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице.

За 14 матчей алматинский коллектив смог забить 29 мячей, а пропустил всего 12.

Последние матчи: в прошлых турах «Кайрат» победил «Кызылжар» (1:0), но сыграл вничью с «Жетысу» (2:2).

До этого же подопечные Рафаэля Уразбахтина выиграли у «Актобе» (2:1), но уступили «Окжетпесу» (1:2) и «Елимаю» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Кайрат» стал чемпионом Казахстана и сейчас точно настроен сделать все, чтобы сохранить титул у себя. Пока что алматинцы полностью в борьбе, они всего на три очка отстают от первой «Астаны».

Все будет решаться позже, ведь впереди еще целый второй круг, однако уже сейчас команде точно нельзя терять очки.

Статистика для ставок

«Ордабасы» выиграли только 1 из последних 5 матчей

«Кайрат» сыграл вничью только 1 раз из последних 9 матчей

В прошлом очном матче «Ордабасы» победили «Кайрат» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.30, а победа «Ордабасы» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.72.

Прогноз: «Кайрат», конечно«, сильнее своего соперника и должен побеждать.

Ставка: победа "Кайрата" за 1.95.

Прогноз: думается, что матч может получиться результативным. "Кайрат" в последнее время часто как забивает, так и пропускает.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.