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    Справится ли «Кайрат» с «Ордабасы»?

    Ордабасы — Кайрат: прогноз на чемпионат Казахстана по футболу, ставка на матч за 1.95

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    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Кайрат»
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    «Кайрат»
    29 июня в матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Кайрат». Начало встречи — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 28 Июня 2025 года

    Ордабасы

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Ордабасы 17:00 Кайрат

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: команда из Шымкента является середняком текущего сезона казахстанского чемпионата.

    «Сине-белые» в настоящий момент имеют в своем активе 19 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

    Ордабасы — Кайрат: коэффициенты букмекеров

    Шымкентский коллектив смог 14 раз поразить ворота соперника и 11 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлой игре шымкентцы сыграли вничью с «Кызылжаром» (0:0) в первом полуфинале Кубка страны.

    До этого «Ордабасы» выиграли у «Окжетпеса» (1:0) и поделили очки с «Елимаем» (1:1) и «Женисом» (2:2) в чемпионате.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Только перед этим подопечные Андрея Мартина потерпели поражение от «Улытау» (0:1).

    Не сыграют: все футболисты в строю.

    Состояние команды: пока что трудно оценивать на что способны «Ордабасы» в текущем сезоне. Сейчас команда является крепким середняком, с которым непросто абсолютно всем.

    В прошлом сезоне «Ордабасы» финишировали четвертыми, а в этом сезоне данный результат будет крайне сложно повторить.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: коллектив из Алма-Аты борется за чемпионский титул в этом сезоне.

    Сейчас «желто-черные» имеют в своем активе 30 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице.

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    • За 14 матчей алматинский коллектив смог забить 29 мячей, а пропустил всего 12.

    Последние матчи: в прошлых турах «Кайрат» победил «Кызылжар» (1:0), но сыграл вничью с «Жетысу» (2:2).

    До этого же подопечные Рафаэля Уразбахтина выиграли у «Актобе» (2:1), но уступили «Окжетпесу» (1:2) и «Елимаю» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Кайрат» стал чемпионом Казахстана и сейчас точно настроен сделать все, чтобы сохранить титул у себя. Пока что алматинцы полностью в борьбе, они всего на три очка отстают от первой «Астаны».

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    Все будет решаться позже, ведь впереди еще целый второй круг, однако уже сейчас команде точно нельзя терять очки.

    Статистика для ставок

    • «Ордабасы» выиграли только 1 из последних 5 матчей

    • «Кайрат» сыграл вничью только 1 раз из последних 9 матчей

    • В прошлом очном матче «Ордабасы» победили «Кайрат» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.30, а победа «Ордабасы» — в 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.72.

    Прогноз: «Кайрат», конечно«, сильнее своего соперника и должен побеждать.

    Ставка: победа "Кайрата" за 1.95.

    Прогноз: думается, что матч может получиться результативным. "Кайрат" в последнее время часто как забивает, так и пропускает.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ордабасы — Кайрат?

    Матч Ордабасы — Кайрат состоится 29 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ордабасы — Кайрат?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Кайрата.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ордабасы — Кайрат?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Кайрата» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ордабасы — Кайрат?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ордабасы — Кайрат?

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.30, а победа «Ордабасы» — в 3.75.

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