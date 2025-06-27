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    «Славия-Мозырь» завоюет три очка, «Дерри Сити» и «Дроэда Юнайтед» внимательно сыграют в обороне

    Экспресс дня 27 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 июня
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    «Славия-Мозырь»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Беларуси и Ирландии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Молодечно» — «Сморгонь»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    «Молодечно» ранее сенсационно отобрало очки у лидера Высшей лиги «Макслайна». Матч закончился вничью 0:0. В активе «Молодечно» один набранный балл по итогам 13 встреч.

    Фанаты «Молодечно» довольны, что клуб наконец-то прервал затяжную серию поражений. Возможно, на радостях команде удастся снова добиться положительного результата. В 2025 году «Молодечно» в домашних матчах даже ни разу не забил.

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    • У «Сморгони» также тяжелая ситуация. Клуб идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице. Набрано 5 очков в 13 встречах.

    В мае-июне «Сморгонь» провела 7 матчей, четыре из которых проиграла. Победа была одержана только одна. 11 мая «Сморгонь» в гостях одолела «Неман» со счетом 1:0.

    Ставка: Обе забьют за 1.75.

    «Минск» — «Славия-Мозырь»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    «Минск» находится на 9-й позиции в таблице чемпионата Беларуси. У клуба 17 набранных очков по итогам 13 матчей. Ранее «Минск» одержал 5 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

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    Июнь «Минск» начал с победы над «Сморгонью». Но потом у столичной команды были два поражения кряду. «Минск» уступил «Торпедо-БелАЗ» (1:5) и «Неману» (1:2).

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    • «Славия-Мозырь» в нынешнем сезоне ведет борьбу за медали. В активе команды 27 очков. В 13 встречах «Славия-Мозырь» одержала 8 побед, три раза сыграла вничью и дважды уступила.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В нынешнем сезоне команды еще не встречались, а в 2024 году были сыграны два матча. Оба поединка закончились вничью 1:1. Удастся ли выявить сильнейшего на этот раз?

    Ставка: Победа «Славии-Мозырь» за 1.65.

    «Дерри Сити» — «Дроэда Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Дерри Сити» располагается на 4-й строчке в таблице. Клуб записал в актив 34 очка. У «Дерри Сити» 10 побед, 4 ничьих и 7 поражений. Разница мячей составляет 25-22.

    В июне «Дерри Сити» в трех матчах ни разу не проиграл. Ранее клуб одержал две победы кряду с минимальным счетом 1:0. В последних двух встречах оборона «Дерри Сити» действовала образцово.

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    • «Дроэда Юнайтед» располагается в топ-3. Клуб набрал 35 очков в 23-х матчах. В текущем сезоне «Дроэда Юнайтед» постарается побороться за медали.

    Букмекеры не верят в успех гостей. У «Дерри Сити» больше шансов на победу. Обе команды всерьез настроены завоевать очки, поэтому не нужно ждать результативного футбола. Скорее всего, за 90 минут клубы не забьют больше двух голов.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.57.

    Общий коэффициент — 4.53.

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    Экспресс дня 27 июня: прогноз и ставка за 4.53, статистика, коэффициенты матча 27.06.202521:45. «Славия-Мозырь» завоюет три очка, «Дерри Сити» и «Дроэда Юнайтед» внимательно сыграют в обороне
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