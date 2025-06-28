Палмейрас — Ботафого: прогноз на Клубный чемпионат мира по футболу, ставка на матч за 2.90

Палмейрас
Ботафого
«Палмейрас»
Турнирное положение: команда из Сан-Паулу на групповом этапе смогла занять первое место в турнирной таблице своей группы.
«Зелено-белые» набрали пять очков и по дополнительным показателям смогли обойти второй «Интер Майами».
В чемпионате Бразилии «поросята» набрали 22 очка и занимают четвертую строчку.
Последние матчи: в рамках Клубного чемпионата мира «Палмейрас» сыграл вничью с «Порту» (0:0) и «Интер Майами» (2:2), а также выиграл у «Аль-Ахли» (2:0).
До этого же подопечные Абела Феррейры проиграли «Крузейро» (1:2) в чемпионате Бразилии и выиграли у «Спортинга» (6:0) в Кубке Либертадорес.
Не сыграют: травмированы Бруно Родригес и Анибал Мурило.
Состояние команды: «Палмейрас» сейчас находится в достаточно неплохой форме, что и подтвердил групповой этап турнира. Бразильский коллектив по делу вышел в плей-офф и теперь вполне может рассчитывать на выход в четвертьфинал.
В чемпионате Бразилии «Палмейрас» продолжает бороться за чемпионство. В прошлом сезоне команда стала второй и точно не намерена опускаться ниже этой строчки.
«Ботафого»
Турнирное положение: коллектив из Рио-Де-Жанейро точно успешно смог преодолеть групповой этап Клубного чемпионата мира.
«Одинокая Звезда» смогла набрать шесть очков и со второй строчки пробилась в 1/8 финала, опередив «Атлетико».
В бразильском чемпионате «победоносные» пока что идут на восьмом месте, имея в своем активе 18 очков.
Последние матчи: на Клубном чемпионате мира «Великий огонь» победил «Сиэтл Саундерс» (2:1) и «ПСЖ» (1:0), но проиграл «Атлетико» (0:1).
До этого же «Ботафого» выиграл у Сеары« (3:2) и "Сантоса" (1:0) в рамках чемпионата Бразилии.
Не сыграют: в лазарете находятся Жефферсон и Матеус Мартинс.
Состояние команды: подопечные Ренату Пайвы являются действующими чемпионами Бразилии и точно намерены сделать все, чтобы сохранить титул у себя. Пока же в этом сезоне "Ботафого" действует не лучшим образом.
А вот на Клубном чемпионате мира "Ботафого" заслуженно вышел в плей-офф. Команда показывает добротный футбол и вполне может рассчитывать на высокие места.
Статистика для ставок
- "Палмейрас" выиграл только 1 из последних 4 матчей
- "Ботафого" выиграл 5 из последних 6 матчей
- В последнем очном матче "Палмейрас" и "Ботафого" сыграли вничью 0:0
Коэффициенты букмекеров: "Палмейрас" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.90, а победа "Ботафого" — в 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому не исключена ничья в основное время.
Ставка: ничья за 2.90.
Прогноз: вряд ли команды много забьют. Цена ошибки крайне высока.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.
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