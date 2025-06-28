Палмейрас — Ботафого: прогноз на Клубный чемпионат мира по футболу, ставка на матч за 2.90

28 июня в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Палмейрас» и «Ботафого». Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Ботафого», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: команда из Сан-Паулу на групповом этапе смогла занять первое место в турнирной таблице своей группы.

«Зелено-белые» набрали пять очков и по дополнительным показателям смогли обойти второй «Интер Майами».

В чемпионате Бразилии «поросята» набрали 22 очка и занимают четвертую строчку.

Последние матчи: в рамках Клубного чемпионата мира «Палмейрас» сыграл вничью с «Порту» (0:0) и «Интер Майами» (2:2), а также выиграл у «Аль-Ахли» (2:0).

До этого же подопечные Абела Феррейры проиграли «Крузейро» (1:2) в чемпионате Бразилии и выиграли у «Спортинга» (6:0) в Кубке Либертадорес.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы Бруно Родригес и Анибал Мурило.

Состояние команды: «Палмейрас» сейчас находится в достаточно неплохой форме, что и подтвердил групповой этап турнира. Бразильский коллектив по делу вышел в плей-офф и теперь вполне может рассчитывать на выход в четвертьфинал.

В чемпионате Бразилии «Палмейрас» продолжает бороться за чемпионство. В прошлом сезоне команда стала второй и точно не намерена опускаться ниже этой строчки.

«Ботафого»

Турнирное положение: коллектив из Рио-Де-Жанейро точно успешно смог преодолеть групповой этап Клубного чемпионата мира.

«Одинокая Звезда» смогла набрать шесть очков и со второй строчки пробилась в 1/8 финала, опередив «Атлетико».

В бразильском чемпионате «победоносные» пока что идут на восьмом месте, имея в своем активе 18 очков.

Последние матчи: на Клубном чемпионате мира «Великий огонь» победил «Сиэтл Саундерс» (2:1) и «ПСЖ» (1:0), но проиграл «Атлетико» (0:1).

До этого же «Ботафого» выиграл у Сеары« (3:2) и "Сантоса" (1:0) в рамках чемпионата Бразилии.

Не сыграют: в лазарете находятся Жефферсон и Матеус Мартинс.

Состояние команды: подопечные Ренату Пайвы являются действующими чемпионами Бразилии и точно намерены сделать все, чтобы сохранить титул у себя. Пока же в этом сезоне "Ботафого" действует не лучшим образом.

А вот на Клубном чемпионате мира "Ботафого" заслуженно вышел в плей-офф. Команда показывает добротный футбол и вполне может рассчитывать на высокие места.

Статистика для ставок

"Палмейрас" выиграл только 1 из последних 4 матчей

"Ботафого" выиграл 5 из последних 6 матчей

В последнем очном матче "Палмейрас" и "Ботафого" сыграли вничью 0:0

Коэффициенты букмекеров: "Палмейрас" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.90, а победа "Ботафого" — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому не исключена ничья в основное время.

Ставка: ничья за 2.90.

Прогноз: вряд ли команды много забьют. Цена ошибки крайне высока.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.