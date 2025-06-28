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    Определят ли «Палмейрас» и «Ботафого» сильнейшего за 90 минут?

    Палмейрас — Ботафого: прогноз на Клубный чемпионат мира по футболу, ставка на матч за 2.90

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Ботафого»
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    «Ботафого»
    28 июня в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Палмейрас» и «Ботафого». Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Ботафого», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала 28 Июня 2025 года

    Палмейрас

  • Клубный ЧМ. Группа A
    •  Палмейрас 19:00 Ботафого

    Ботафого

  • Клубный ЧМ. Группа B
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    «Палмейрас»

    Турнирное положение: команда из Сан-Паулу на групповом этапе смогла занять первое место в турнирной таблице своей группы.

    «Зелено-белые» набрали пять очков и по дополнительным показателям смогли обойти второй «Интер Майами».

    В чемпионате Бразилии «поросята» набрали 22 очка и занимают четвертую строчку.

    Последние матчи: в рамках Клубного чемпионата мира «Палмейрас» сыграл вничью с «Порту» (0:0) и «Интер Майами» (2:2), а также выиграл у «Аль-Ахли» (2:0).

    До этого же подопечные Абела Феррейры проиграли «Крузейро» (1:2) в чемпионате Бразилии и выиграли у «Спортинга» (6:0) в Кубке Либертадорес.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы Бруно Родригес и Анибал Мурило.

    Состояние команды: «Палмейрас» сейчас находится в достаточно неплохой форме, что и подтвердил групповой этап турнира. Бразильский коллектив по делу вышел в плей-офф и теперь вполне может рассчитывать на выход в четвертьфинал.

    В чемпионате Бразилии «Палмейрас» продолжает бороться за чемпионство. В прошлом сезоне команда стала второй и точно не намерена опускаться ниже этой строчки.

    «Ботафого»

    Турнирное положение: коллектив из Рио-Де-Жанейро точно успешно смог преодолеть групповой этап Клубного чемпионата мира.

    «Одинокая Звезда» смогла набрать шесть очков и со второй строчки пробилась в 1/8 финала, опередив «Атлетико».

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  • 25/06/2025

    • В бразильском чемпионате «победоносные» пока что идут на восьмом месте, имея в своем активе 18 очков.

    Последние матчи: на Клубном чемпионате мира «Великий огонь» победил «Сиэтл Саундерс» (2:1) и «ПСЖ» (1:0), но проиграл «Атлетико» (0:1).

    До этого же «Ботафого» выиграл у Сеары« (3:2) и "Сантоса" (1:0) в рамках чемпионата Бразилии.

    Не сыграют: в лазарете находятся Жефферсон и Матеус Мартинс.

    Состояние команды: подопечные Ренату Пайвы являются действующими чемпионами Бразилии и точно намерены сделать все, чтобы сохранить титул у себя. Пока же в этом сезоне "Ботафого" действует не лучшим образом.

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    А вот на Клубном чемпионате мира "Ботафого" заслуженно вышел в плей-офф. Команда показывает добротный футбол и вполне может рассчитывать на высокие места.

    Статистика для ставок

    • "Палмейрас" выиграл только 1 из последних 4 матчей

    • "Ботафого" выиграл 5 из последних 6 матчей

    • В последнем очном матче "Палмейрас" и "Ботафого" сыграли вничью 0:0

    Коэффициенты букмекеров: "Палмейрас" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.90, а победа "Ботафого" — в 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому не исключена ничья в основное время.

    Ставка: ничья за 2.90.

    Прогноз: вряд ли команды много забьют. Цена ошибки крайне высока.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Палмейрас — Ботафого?

    Матч Палмейрас — Ботафого состоится 28 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Палмейрас — Ботафого?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Палмейрас — Ботафого?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 2.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Палмейрас — Ботафого?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Палмейрас — Ботафого?

    Коэффициенты букмекеров: \"Палмейрас\" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.90, а победа \"Ботафого\" — в 3.55.

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    Палмейрас — Ботафого: прогноз и ставка за 2.90, статистика, коэффициенты матча 28.06.202519:00. Определят ли «Палмейрас» и «Ботафого» сильнейшего за 90 минут?
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