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    «МЛ Витебск» будет торопиться!

    Гомель — МЛ Витебск. Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гомель» — «МЛ Витебск»
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    «МЛ Витебск»
    28 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Гомель» и «МЛ Витебск». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гомель» — «МЛ Витебск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Июня 2025 года

    Гомель

  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Гомель 18:00 Maxline Vitebsk

    Maxline Vitebsk

  • Белоруссия. Высшая лига
    •

    «Гомель»

    Турнирное положение: Гомельчане ходят в середняках чемпионата. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Гомель» победил в 5 поединках из 13. А вот отличились игроки команды лишь 9 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Гомель» одолел брестское «Динамо» (1:0).

    До того команда была бита дзержинским «Арсеналом» (1:2). А вот поединок со «Слуцком» принес три зачетных балла (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Гомель» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Гомельчане не блещут пресловутой стабильностью. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем «Гомель» имеет весьма надежные тылы. Команда пропустила в собственные ворота всего 8 мячей в 13 турах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Тем не менее, лишь обороняться uомельчане точно не собираются.

    «МЛ Витебск»

    Турнирное положение: Витебляне уже посрамили всех скептиков. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «МЛ Витебск» в 13 матчах чемпионата набрал 33 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 6 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «МЛ Витебск» не сумел одолеть аутсайдера «Молодечно» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Ислочи» (1:0). Да и чуть ранее она уверенно расправилась с земляками из «Витебска» (2:0).

    При этом «МЛ Витебск» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Витебляне относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 22 мяча в 13 поединках белорусского чемпионата.

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    При этом «МЛ Витебск» пока ни разу не покидал поле на щите. А вот отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 зачетных баллов.

    Команда нынче находится на психологическом подъеме. Витебляне сохраняли свои владения в неприкосновенности в трех последних поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда-сенсация постарается закрепиться на вершине.

    Статистика для ставок

    • Гомельчане забивают в среднем реже одного мяча за матч

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «МЛ Витебск» не пропускал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «МЛ Витебск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 4.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.60.

    Прогноз: Витебляне выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать с первых минут встречи.

    Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «МЛ Витебска» в 1 тайме за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.33

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гомель — МЛ Витебск?

    Матч Гомель — МЛ Витебск состоится 28 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гомель — МЛ Витебск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гомель — МЛ Витебск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.41.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гомель — МЛ Витебск?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гомель — МЛ Витебск?

    Коэффициенты букмекеров: «МЛ Витебск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 4.28.

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    Гомель — МЛ Витебск: прогноз и ставка за 2.41, статистика, коэффициенты матча 28.06.202518:00. «МЛ Витебск» будет торопиться!
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