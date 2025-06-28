Гомель — МЛ Витебск. Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 июня 2025 года

28 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Гомель» и «МЛ Витебск». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гомель» — «МЛ Витебск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гомель»

Турнирное положение: Гомельчане ходят в середняках чемпионата. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Гомель» победил в 5 поединках из 13. А вот отличились игроки команды лишь 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Гомель» одолел брестское «Динамо» (1:0).

До того команда была бита дзержинским «Арсеналом» (1:2). А вот поединок со «Слуцком» принес три зачетных балла (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Гомель» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Гомельчане не блещут пресловутой стабильностью. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Гомель» имеет весьма надежные тылы. Команда пропустила в собственные ворота всего 8 мячей в 13 турах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Тем не менее, лишь обороняться uомельчане точно не собираются.

«МЛ Витебск»

Турнирное положение: Витебляне уже посрамили всех скептиков. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «МЛ Витебск» в 13 матчах чемпионата набрал 33 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 6 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «МЛ Витебск» не сумел одолеть аутсайдера «Молодечно» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Ислочи» (1:0). Да и чуть ранее она уверенно расправилась с земляками из «Витебска» (2:0).

При этом «МЛ Витебск» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Витебляне относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 22 мяча в 13 поединках белорусского чемпионата.

При этом «МЛ Витебск» пока ни разу не покидал поле на щите. А вот отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 зачетных баллов.

Команда нынче находится на психологическом подъеме. Витебляне сохраняли свои владения в неприкосновенности в трех последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда-сенсация постарается закрепиться на вершине.

Статистика для ставок

Гомельчане забивают в среднем реже одного мяча за матч

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«МЛ Витебск» не пропускал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «МЛ Витебск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 4.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.60.

Прогноз: Витебляне выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать с первых минут встречи.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «МЛ Витебска» в 1 тайме за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33