Таммека — Пайде. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 28 июня 2025 года

28 июня в 18-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Таммека» и «Пайде». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Таммека» — «Пайде», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Таммека»

Турнирное положение: «Таммека» пытается избежать борьбы за выживание. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Таммека» на три очка опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 22 результативными ударами в 17 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Таммека» переиграла «Курессааре» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Харью» (2:1). А вот поединок с «Флорой» завершился досадным поражением (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Таммека» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Таммека» на данном этапе смотрится весьма достаточно монолитно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Таммека» традиционно неудачно противостоит «Пайде». В пяти последних очных поединках команда добыла одну викторию при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Тартусцы постараются оторваться от группы аутсайдеров.

«Пайде»

Турнирное положение: «Пайде» сражается за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Пайде» в 18 матчах чемпионата набрала 35 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Пайде» переиграл «Флору» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Пярну Вапрус» (2:1). А вот чуть ранее она разделалась с той же «Флорой» (2:1).

При этом «Пайде» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пайде» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 29 мячей в 18 поединках эстонского чемпионата.

При этом «Пайде» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот отставание от медальной зоны составляет всего 2 зачетных балла.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она в трех своих последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс команда обыграла «Таммеку» в четырех последних очных поединках.

Статистика для ставок

«Пайде» в среднем пропускает реже гола за матч

«Таммека» уступила «Пайде» в 4 последних очных поединках

Тартусцы победили в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 6.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.47 и 2.35.

Прогноз: «Таммека» нынче прибавила в плане результатов, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона тартусцев не блещет пресловутой надежностью.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырёх мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.78