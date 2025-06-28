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    Таммека — Пайде. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 28 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премиум-лига Эстонии
    Прогноз и ставки на «Таммека» — «Пайде»
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    «Пайде»
    28 июня в 18-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Таммека» и «Пайде». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Таммека» — «Пайде», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 28 Июня 2025 года

    Таммека

  • Тарту
    •  Таммека 19:00 Пайде

    Пайде

  • Пайде
    •

    «Таммека»

    Турнирное положение: «Таммека» пытается избежать борьбы за выживание. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Таммека» на три очка опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 22 результативными ударами в 17 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Таммека» переиграла «Курессааре» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Харью» (2:1). А вот поединок с «Флорой» завершился досадным поражением (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Таммека» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Таммека» на данном этапе смотрится весьма достаточно монолитно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    Причем «Таммека» традиционно неудачно противостоит «Пайде». В пяти последних очных поединках команда добыла одну викторию при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Тартусцы постараются оторваться от группы аутсайдеров.

    «Пайде»

    Турнирное положение: «Пайде» сражается за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Пайде» в 18 матчах чемпионата набрала 35 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Пайде» переиграл «Флору» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Пярну Вапрус» (2:1). А вот чуть ранее она разделалась с той же «Флорой» (2:1).

    При этом «Пайде» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пайде» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 29 мячей в 18 поединках эстонского чемпионата.

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    При этом «Пайде» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот отставание от медальной зоны составляет всего 2 зачетных балла.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она в трех своих последних поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс команда обыграла «Таммеку» в четырех последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • «Пайде» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Таммека» уступила «Пайде» в 4 последних очных поединках

    • Тартусцы победили в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 6.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.47 и 2.35.

    Прогноз: «Таммека» нынче прибавила в плане результатов, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона тартусцев не блещет пресловутой надежностью.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырёх мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.78

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Таммека — Пайде?

    Матч Таммека — Пайде состоится 28 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Таммека — Пайде?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Таммека — Пайде?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.26.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Таммека — Пайде?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Таммека — Пайде?

    Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 6.94.

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    Таммека — Пайде: прогноз и ставка за 2.26, статистика, коэффициенты матча 28.06.202519:00. Ставим на голевое шоу!
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