Минск — Славия Мозырь. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 27 июня 2025 года

27 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Минск» и «Славия» Мозырь. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Минск» — «Славия» Мозырь, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Минск»

Турнирное положение: Минчане ходят в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Минск» победил лишь в 5 матчах из 13. А вот отличились игроки команды 18 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Минск» уступил «Неману» (1:2).

До того команда была бита «Торпедо-БелАЗом» (1:5). А вот поединок со «Сморгонью» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Минск» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Минчане нынче пребывают на спаде. Команда уступила в двух своих последних поединках.

Причем «Минск» традиционно успешно противостоит «Славии». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.

«Славия» Мозырь

Турнирное положение: Мозыряне намерены побороться за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Славия» Мозырь в 13 матчах чемпионата набрала 27 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Славия» Мозырь не смогла одолеть БАТЭ (1:1).

До того команда нанесла поражение «Нафтану» (1:0). Да и чуть ранее она сумела переиграть крепкий «Неман» (2:1).

При этом «Славия» Мозырь в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мозыряне вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 13 поединках чемпионата.

При этом «Славия» Мозырь победила в восьми матчах из 13. А вот отставание от лидера составляет 6 зачетных баллов.

Команда нынче находится на психологическом подъеме. До последней ничьей она сумела победить четырежды кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда Ивана Биончика выглядит явно симпатичнее соперника.

Статистика для ставок

Минчане уже больше двух лет не побеждают «Славию»

«Минск» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Славия» Мозырь забивает в среднем реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Славия» Мозырь — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.97.

Прогноз: «Славия» выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Минска» явно небезгрешна.

Ставка: Победа «Славии» Мозырь в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.92