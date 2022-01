Второй год подряд. Медведев разбил Циципаса и вышел в финал Australian Open

Даниил Медведев второй год подряд вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. Как и в прошлом сезоне, в полуфинале российский теннисист выиграл у грека Стефаноса Циципаса — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

Ход матча

Первый сет. До тай-брейка оба здорово удерживали свою подачу, исключением стал лишь девятый гейм. При счете 4:4 у Медведева было четыре брейк-пойнта на приеме, но Циципас умудрился отыграться с 0-40.

Интересно, что до тай-брейка Даниил проиграл на своей подаче лишь одно (!) очко. У грека вообще не было шансов на приеме.

А вот на тай-брейке Стефанос быстро выиграл очко на подаче Медведева, но развить успех ему не удалось. Вскоре россиянин отыгрался, а при 6:5 в пользу Даниила мяч после удара Циципаса улетел в аут. Медведев забрал партию, но все равно нельзя сказать, что у него было какое-то преимущество. Абсолютно равная игра.

Второй сет. А вот следующая партия сразу же началась с брейка. Циципас взял гейм на подаче Медведева, который, судя по всему, не успел прийти в себя после нервного тай-брейка.

В такой ситуации Стефу нужно было просто взять оставшиеся геймы на собственной подаче. И с этой задачей он не справился. В шестом гейме при счете 2:3 Медведев сделал обатный брейк. В этот момент стало ясно, что для Циципаса второй сет будет ключевым. При 0-2 по сетам в матче с Медведевым можно даже не задумываться о камбэке.

И надо же такому было случиться, при счете 4:4 Медведев подарил сопернику гейм на своей подаче. На этот раз решающее очко грек заработал после двойной ошибки Даниила. Интересно, что двойными он грешил и в матче с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале.

Пусть и не без проблем, но Циципас все-таки выиграл партию, несмотря на то, что у Медведева снова был шанс отыграться. На этот раз судьбу сета решили серьезные ошибки Даниила.

💪@steftsitsipas levels this intriguing #AO2022 semifinal against Medvedev by claiming the second set 6-4 after dropping the first. #AusOpen pic.twitter.com/78RoCeB0UX — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022

Сразу после этого Медведев начал ругаться с судьей матча. По его мнению, Циципас снова получал подсказки от своего отца, хотя это запрещено. Даниил был максимально взбешен ситуацией. Хотя вряд ли был смысл предъявлять претензии судье. Отец Циципаса наблюдал за матчем в маске, из-за чего было не так уж и просто заметить, что он порой что-то выкрикивает.

«Ты тупой? Его отец разговаривает в каждом розыгрыше. Смотри на меня и отвечай на вопрос»! , — бушевал Медведев. Надо признать, Даниил вышел за рамки дозволенного. Забегая вперед, скажем, что после игры он сожалел об этом.

🤬 «Ты тупой? Его отец разговаривает в каждом розыгрыше. Смотри на меня и отвечай на вопрос»!

Как же зол Медведев на судью 😲😳 pic.twitter.com/AheD7VT0tD — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2022

Третий сет. У Циципаса сразу же был шанс сделать брейк, но Медведев все-таки забрал гейм, хотя было видно, что в нем еще кипят эмоции после конфликта с судьей. После этого на корте было относительно спокойно, грек и россиянин уверенно держали подачу. А в десятом гейме при счете 4:5 Циципас дрогнул. Медведев в очередной раз показал, что он, возможно, лучший сейчас в игре на приеме, но в данном случае большую роль сыграло нервное напряжение — Стеф оказался не готов играть под таким давлением. Чем ближе концовка сета, тем сильнее у него начинали трястись руки.

Back on track 🔥

🇷🇺 @DaniilMedwed gains the advantage once more, breaking Tsitsipas to take the third set 6-4.#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/PRsXNVazgJ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022

Четвертый сет. Циципас неплохо провел первые геймы, но, похоже, все равно не верил, что сможет отыграться. Медведев сделал брейк при счете 2:1, после чего грек просто развалился. Даниил легко взял еще четыре гейма и довел дело до победы. Партия продолжалась всего лишь 25 минут. Как ни странно, но после «наезда» на судью Медведев показал просто божественный теннис.

Судя по всему, в психологическом плане матчи против Медведева по-прежнему остаются настоящим испытанием для Циципаса. В девяти матчах против Даниила грек одержал только две победы.

Что дальше?

А дальше финал. Встреча с Рафаэлем Надалем , который в полуфинале остановил итальянца Маттео Берреттини. В 2019 году Даниил проиграл королю грунта в решающем матче на US Open. С тех пор они встречались еще трижды, два раза выиграл Рафа, а в одном матче (последнем на данный момент) победу одержал российский теннисист. Сейчас фаворитом будет Медведев.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Год назад Медведев тоже дошел в Мельбурне до финала, где с треском уступил Новаку Джоковичу. Через семь месяцев Даниил разгромил серба в главном матче US Open. И, по всей видимости, Надаль уже догадывается, что его ждет.

Прямая речь

Даниил Медведев о выходе в финал Australian Open-2022

— Матч был очень равным. Были моменты, когда я допускал ошибки и упускал шанс на брейк. Он упустил несколько шансов — например, в начале третьего сета. Но с 5:4 в третьем сете я поймал какой-то ход. Начал читать каждую его подачу, тащить каждый мяч, выполнил несколько очень важных обводящих. В итоге он физически немного сдал, а я только прибавил. Думаю, я бы еще прибавил, если бы матч продолжился .

После матча с Феликсом я спрашивал тренера: как я буду играть? Потому что я был мертвым, в раздевалке с трудом двигался. Но я постарался сделать восстановительные процедуры, на следующее утро проснулся и подумал: «А не так уж и плохо». Кое-что болело, но не так и плохо. Да, я был чуть более уставшим, и это приводило к несвойственным ошибкам — особенно слева. Но я рад, что не пришлось играть пять часов, и я могу быстрее восстановиться к финалу.