Интер Майами — Палмейрас: прогноз на Клубный чемпионат мира по футболу, ставка на матч за 1.95

24 июня в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Интер Майами» и «Палмейрас». Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Палмейрас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» занимает второе место в группе после двух туров, уступая лидеру «Палмейрасу» по разнице мячей, а также на три очка опережая третий «Порту» и четвертый «Аль-Ахли».

Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы или даже ничьей, тогда как поражение также выведет ее в плей-офф, если только «Аль-Ахли» не обыграет «Порту» с лучшей разницей мячей.

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Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира коллектив обыграл «Порту» (2:1).

Ранее коллектив в первом туре данной стадии турнира набрал только один балл, разойдясь мировой с «Аль-Ахли», что и позволяет тому сохранять шансы на плей-офф.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Коллендер, Лухан, Брайт, Фрей и Вейгандт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер Майами» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

Это обещает номинальным хозяевам хорошие шансы на победу, хотя им достаточно и ничьей, тем не менее, класс соперника может помешать им набрать даже один балл.

Лионель Месси и Теласко Сеговия — авторы двух голов команды в турнире.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» лидирует в группе после двух туров, по разнице мячей опережая второй «Интер Майами», а также на три очка — «Порту» и «Аль-Ахли».

Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы или даже ничьей, тогда как поражение также выведет ее в плей-офф, если только «Порту» не обыграет «Аль-Ахли» с лучшей разницей мячей.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира «Вердао» одержали победу над «Аль-Ахли» (2:0).

Перед этим в первом туре данной стадии турнира коллектив набрал один балл, когда разошёлся мировой с «Порту» (0:0), поэтому тот сохраняет шансы на плей-офф.

Не сыграют: травмированы — Бруну Родригеш, Фигейредо и Морено, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Палмейрас» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах номинальных гостей по крайней мере на ничью, которая их вполне устраивает, особенно если учесть некоторое преимущество в классе над соперником.

Флако Лопес и Маурисио — авторы двух голов команды на Клубном чемпионате мира.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Интер Майами» забивали обе команды

в 10-ти из 11-ти последних матчей «Интер Майами» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Палмейраса» хотя бы одна команда не забила.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 2.30, победа «Интер Майами» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.50.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника. Так было и в их поединке второго тура в группе Золотого Кубка КОНКАКАФ.

И хотя в двух последних матчах номинальных гостей было иначе, результативность матчей их соперника должна стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в 10-ти из 11-ти последних матчей «Интер Майами».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55