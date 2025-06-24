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    Выйдет ли «Интер Майами» в плей-офф КЧМ?

    Интер Майами — Палмейрас: прогноз на Клубный чемпионат мира по футболу, ставка на матч за 1.95

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Палмейрас»
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    Лионель Месси
    24 июня в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Интер Майами» и «Палмейрас». Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Палмейрас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа A 24 Июня 2025 года

    Интер Майами

  • Майами
    •  Интер Майами 04:00 Палмейрас

    Палмейрас

  • Клубный ЧМ. Группа A
    •

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» занимает второе место в группе после двух туров, уступая лидеру «Палмейрасу» по разнице мячей, а также на три очка опережая третий «Порту» и четвертый «Аль-Ахли».

    Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы или даже ничьей, тогда как поражение также выведет ее в плей-офф, если только «Аль-Ахли» не обыграет «Порту» с лучшей разницей мячей.

    Интер Майами — Палмейрас: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира коллектив обыграл «Порту» (2:1).

    Ранее коллектив в первом туре данной стадии турнира набрал только один балл, разойдясь мировой с «Аль-Ахли», что и позволяет тому сохранять шансы на плей-офф.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Коллендер, Лухан, Брайт, Фрей и Вейгандт, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер Майами» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

    Это обещает номинальным хозяевам хорошие шансы на победу, хотя им достаточно и ничьей, тем не менее, класс соперника может помешать им набрать даже один балл.

    Лионель Месси и Теласко Сеговия — авторы двух голов команды в турнире.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» лидирует в группе после двух туров, по разнице мячей опережая второй «Интер Майами», а также на три очка — «Порту» и «Аль-Ахли».

    Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы или даже ничьей, тогда как поражение также выведет ее в плей-офф, если только «Порту» не обыграет «Аль-Ахли» с лучшей разницей мячей.

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  • 21/06/2025

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира «Вердао» одержали победу над «Аль-Ахли» (2:0).

    Перед этим в первом туре данной стадии турнира коллектив набрал один балл, когда разошёлся мировой с «Порту» (0:0), поэтому тот сохраняет шансы на плей-офф.

    Не сыграют: травмированы — Бруну Родригеш, Фигейредо и Морено, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Палмейрас» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах номинальных гостей по крайней мере на ничью, которая их вполне устраивает, особенно если учесть некоторое преимущество в классе над соперником.

    Флако Лопес и Маурисио — авторы двух голов команды на Клубном чемпионате мира.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Интер Майами» забивали обе команды

    • в 10-ти из 11-ти последних матчей «Интер Майами» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Палмейраса» хотя бы одна команда не забила.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 2.30, победа «Интер Майами» — в 5.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.50.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника. Так было и в их поединке второго тура в группе Золотого Кубка КОНКАКАФ.

    И хотя в двух последних матчах номинальных гостей было иначе, результативность матчей их соперника должна стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в 10-ти из 11-ти последних матчей «Интер Майами».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер Майами — Палмейрас?

    Матч Интер Майами — Палмейрас состоится 24 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер Майами — Палмейрас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер Майами — Палмейрас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер Майами — Палмейрас?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер Майами — Палмейрас?

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 2.30, победа «Интер Майами» — в 5.70.

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