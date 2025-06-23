Нидерланды (U19) — Румыния (U19). Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 19 лет, 23 июня 2025 года

Нидерланды U19
Румыния U19
Нидерланды (U19)
Турнирное положение: Юные голландцы уверенно оформили выход в плей-офф. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом Нидерланды (U19) на групповом этапе набрали 9 очков. А вот забила команда 9 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Юные голландцы сумели обыграть Англию (4:2).
При этом чуть ранее Нидерланды (U19) переиграли норвежцев (2:0). Да и поединок с немцами принес уверенную викторию (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Нидерланды (U19) добыли 4 победы. При этом игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Юные голландцы вполне преуспевают в плане надежности своих тылов. В трех матчах турнира команда пропустила всего 2 мяча.
При всем при этом Нидерланды (U19) только однажды противостояли румынам. Десять лет назад голландцы одолели соперника (2:1).
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Голландцы по игре вполне тянут на роль фаворита турнира.
Румыния (U19)
Турнирное положение: Румыны довольно уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своей группы.
Причем Румыния (U19) в трех матчах добыла 6 зачетных баллов. А вот забила команда 6 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Румыны легко переиграли Данию (3:0).
До того команда уступила мощным испанцам (1:3). А вот чуть ранее она расправилась с черногорскими одногодками (2:1).
Вообще же, Румыния (U19) в 5 своих последних матчах добыла 3 виктории. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Румыны смотрятся довольно выгодно. Да и по ходу турнира команда заметно прибавила.
При этом Румыния (U19) неизменно забивала в 5 своих последних поединках. К тому же в плане реализации команда еще способна прибавить.
Ершистые румыны явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подбор игроков у команды вполне-себе приличный.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только румынам крайне сложно даются поединки с грандами.
Статистика для ставок
- Молодые румыны неизменно забивали в 5 своих последних матчах
- Голландцы победили в 4 своих последних поединках
- Нидерланды (U19) до последней встречи не пропускали 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нидерланды (U19) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.63, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.44.
- 2.05Реал — Пачука: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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- 3.00Ювентус — Видад: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.
Юные голландцы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же способны прибавить во всех компонентах.
Ставка: Фора Нидерландов (U19) -1.5 за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.27