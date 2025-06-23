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    Все новости спорта

    Юные голландцы уверенно пробьются в финал

    Нидерланды (U19) — Румыния (U19). Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 19 лет, 23 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Нидерландов Прогнозы на сборную Румынии
    Прогноз и ставки на Нидерланды (U19) — Румыния (U19)
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    Нидерланды (U19)
    23 июня в 1/2 финала плей-офф молодежного чемпионата Европы до 19 лет по футболу сыграют Нидерланды (U19) и Румыния (U19). Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды (U19) — Румыния (U19), коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U19 Евро-2025. Полуфинал 23 Июня 2025 года

    Нидерланды U19

  • Амстердам
    •  Нидерланды U19 21:00 Румыния U19

    Румыния U19

  • Бухарест
    •

    Нидерланды (U19)

    Турнирное положение: Юные голландцы уверенно оформили выход в плей-офф. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом Нидерланды (U19) на групповом этапе набрали 9 очков. А вот забила команда 9 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Юные голландцы сумели обыграть Англию (4:2).

    При этом чуть ранее Нидерланды (U19) переиграли норвежцев (2:0). Да и поединок с немцами принес уверенную викторию (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Нидерланды (U19) добыли 4 победы. При этом игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Юные голландцы вполне преуспевают в плане надежности своих тылов. В трех матчах турнира команда пропустила всего 2 мяча.

    При всем при этом Нидерланды (U19) только однажды противостояли румынам. Десять лет назад голландцы одолели соперника (2:1).

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Голландцы по игре вполне тянут на роль фаворита турнира.

    Румыния (U19)

    Турнирное положение: Румыны довольно уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своей группы.

    Причем Румыния (U19) в трех матчах добыла 6 зачетных баллов. А вот забила команда 6 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Румыны легко переиграли Данию (3:0).

    До того команда уступила мощным испанцам (1:3). А вот чуть ранее она расправилась с черногорскими одногодками (2:1).

    Вообще же, Румыния (U19) в 5 своих последних матчах добыла 3 виктории. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Румыны смотрятся довольно выгодно. Да и по ходу турнира команда заметно прибавила.

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    При этом Румыния (U19) неизменно забивала в 5 своих последних поединках. К тому же в плане реализации команда еще способна прибавить.

    Ершистые румыны явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подбор игроков у команды вполне-себе приличный.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только румынам крайне сложно даются поединки с грандами.

    Статистика для ставок

    • Молодые румыны неизменно забивали в 5 своих последних матчах

    • Голландцы победили в 4 своих последних поединках

    • Нидерланды (U19) до последней встречи не пропускали 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды (U19) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.63, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.44.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    Юные голландцы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же способны прибавить во всех компонентах.

    Ставка: Фора Нидерландов (U19) -1.5 за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.27

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нидерланды (U19) — Румыния (U19)?

    Матч Нидерланды (U19) — Румыния (U19) состоится 23 июня 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нидерланды (U19) — Румыния (U19)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Нидерландов (U19) -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нидерланды (U19) — Румыния (U19)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Нидерландов (U19) -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды (U19) — Румыния (U19)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нидерланды (U19) — Румыния (U19)?

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды (U19) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.63, а победа оппонента — в скромные 7.50.

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    Нидерланды (U19) — Румыния (U19): прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 23.06.202521:00. Юные голландцы уверенно пробьются в финал
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