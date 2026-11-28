28 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Лацио». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» после 12-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 14 очков в своем активе.
Команда занимает 13-ю строчку с отрывом в шесть баллов от зоны вылета (18-20-е места) и с отставанием в семь пунктов от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Наполи» (0:1).
Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив уже набрал один балл, сыграв вничью с «Лечче» с результатом 1:1.
Не сыграют: травмированы — Исмаили и Исраэль, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Торино» проиграл трижды и ни разу не выиграл.
Даже если не обращать внимания на такую форму хозяев, шансов хотя бы на ничью у них все равно немного, пусть и дома, ведь соперник их явно сильнее.
Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» после 12-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 32 очка в своем активе.
Команда занимает первую строчку с отрывом только в два балла от ближайшего преследователя, «Ромы», и в три — от третьего в таблице «Интера».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 12-го тура национального первенства коллектив в домашних стенах разгромил «Лечче» (3:0).
Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб уже потерял очки, когда теперь на чужом поле сыграл вничью с «Наполи» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Фурланетто, Марушич, Шутало, Тавареш и Тейлор, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Лацио» выиграл шесть раз при одной ничьей.
Данные выступления позволяют гостям рассчитывать на очередные три очка, пусть даже и на чужом поле, тем более они попросту сильнее соперника.
Тиджани Нослин — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Торино» забивали меньше трех голов
- в семи из восьми последних матчей «Лацио» забивали больше двух голов
- в шести из семи последних матчей «Лацио» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.50, выигрыш «Торино» — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.
Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.
Между тем, в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь такой расклад сыграл в их шести из семи последних матчей.
Ставка: «Лацио» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.50.