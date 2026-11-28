Потеряет ли «Лацио» лидерство в Серии А?

прогноз на матч за лидерство в итальянской Серии А, ставка за 1.90

28 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Лацио». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Торино»

Турнирное положение: «Торино» после 12-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 14 очков в своем активе.

Команда занимает 13-ю строчку с отрывом в шесть баллов от зоны вылета (18-20-е места) и с отставанием в семь пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Наполи» (0:1).

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Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив уже набрал один балл, сыграв вничью с «Лечче» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Исмаили и Исраэль, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Торино» проиграл трижды и ни разу не выиграл.

Даже если не обращать внимания на такую форму хозяев, шансов хотя бы на ничью у них все равно немного, пусть и дома, ведь соперник их явно сильнее.

Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» после 12-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 32 очка в своем активе.

Команда занимает первую строчку с отрывом только в два балла от ближайшего преследователя, «Ромы», и в три — от третьего в таблице «Интера».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 12-го тура национального первенства коллектив в домашних стенах разгромил «Лечче» (3:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб уже потерял очки, когда теперь на чужом поле сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Фурланетто, Марушич, Шутало, Тавареш и Тейлор, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Лацио» выиграл шесть раз при одной ничьей.

Данные выступления позволяют гостям рассчитывать на очередные три очка, пусть даже и на чужом поле, тем более они попросту сильнее соперника.

Тиджани Нослин — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

На что ставят в матче Торино — Лацио Букмекерские коэффициенты на матч Торино — Лацио: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Торино» забивали меньше трех голов

в семи из восьми последних матчей «Лацио» забивали больше двух голов

в шести из семи последних матчей «Лацио» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.50, выигрыш «Торино» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.90 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Торино» — «Лацио» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь такой расклад сыграл в их шести из семи последних матчей.

2.50 «Лацио» победит и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Торино» — «Лацио» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: «Лацио» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.50.