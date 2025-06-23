Блинкова — Боузкова. Ставка (к. 1.81) и прогноз на турнир в Истбурне 23 июня 2025 года

Россиянка Анна Блинкова сыграет против Марии Боузковой из Чехии в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 23 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Блинкова — Боузкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Блинкова

Сезон на траве пока для Анны Блинковой проходит не так, как бы хотела сама россиянка. Дальше второго круга теннисистка не проходила.

В Ноттингеме Блинкова смогла переиграть россиянку Камиллу Рахимову (6:2, 6:3), но проиграла датчанке Кларе Таусон (4:6, 4:6).

На кортах нидерландского Хертогенбоса Анна Блинкова во втором круге уступила соотечественнице Екатерине Александровой (0:6, 5:7).

Прогнозы на теннис

Анна Блинкова занимает 71 место в женской теннисной ассоциации.

Боузкова

Мария Боузкова не играла ещё в этом сезоне на травяном покрытии. На последнем турнире чешка выступила на парижском мэйджоре. На Ролан Гаррос Боузкова дошла до третьего круга.

В 1/16 финала Мария Боузкова проиграла американке Коко Гауфф (1:6, 6:7). На корте девушки провели 1 час 46 минут. За это время теннисистка из Чехии один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.

На Ролан Гаррос Боузкова выиграла у британки Сонай Картал (6:1, 6:4) и россиянки Анны Калинской (6:4, 7:5).

На данный момент Мария Боузкова занимает 45 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Боузкову в этом матче можно поставить за 1.81, на победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.05.

Прогноз: Пять раз Блинкова и Боузкова встречались между собой, на данный момент чешка обыгрывает соперницу в серии — 3:2. Ожидаем, что Мария Боузкова одержит новую победу над Анной Блинковой, так как у россиянки в последнее время не идёт игра на траве.

Рекомендуемая ставка: Победа Боузковой с коэффициентом 1.81.