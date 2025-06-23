Блинкова — Боузкова. Ставка (к. 1.81) и прогноз на турнир в Истбурне 23 июня 2025 года

Александр Вукич
Джеймс Дакворт
Блинкова
Сезон на траве пока для Анны Блинковой проходит не так, как бы хотела сама россиянка. Дальше второго круга теннисистка не проходила.
В Ноттингеме Блинкова смогла переиграть россиянку Камиллу Рахимову (6:2, 6:3), но проиграла датчанке Кларе Таусон (4:6, 4:6).
На кортах нидерландского Хертогенбоса Анна Блинкова во втором круге уступила соотечественнице Екатерине Александровой (0:6, 5:7).
Анна Блинкова занимает 71 место в женской теннисной ассоциации.
Боузкова
Мария Боузкова не играла ещё в этом сезоне на травяном покрытии. На последнем турнире чешка выступила на парижском мэйджоре. На Ролан Гаррос Боузкова дошла до третьего круга.
В 1/16 финала Мария Боузкова проиграла американке Коко Гауфф (1:6, 6:7). На корте девушки провели 1 час 46 минут. За это время теннисистка из Чехии один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.
На Ролан Гаррос Боузкова выиграла у британки Сонай Картал (6:1, 6:4) и россиянки Анны Калинской (6:4, 7:5).
На данный момент Мария Боузкова занимает 45 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Боузкову в этом матче можно поставить за 1.81, на победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.05.
Прогноз: Пять раз Блинкова и Боузкова встречались между собой, на данный момент чешка обыгрывает соперницу в серии — 3:2. Ожидаем, что Мария Боузкова одержит новую победу над Анной Блинковой, так как у россиянки в последнее время не идёт игра на траве.
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Рекомендуемая ставка: Победа Боузковой с коэффициентом 1.81.