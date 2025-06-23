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    Сможет ли Блинкова дать бой сопернице?

    Блинкова — Боузкова. Ставка (к. 1.81) и прогноз на турнир в Истбурне 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Блинкова — Боузкова
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против Марии Боузковой из Чехии в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 23 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Блинкова — Боузкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 24 Июня 2025 года

    Александр Вукич

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    •  Александр Вукич 12:00 Джеймс Дакворт

    Джеймс Дакворт

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    Блинкова

    Сезон на траве пока для Анны Блинковой проходит не так, как бы хотела сама россиянка. Дальше второго круга теннисистка не проходила.

    В Ноттингеме Блинкова смогла переиграть россиянку Камиллу Рахимову (6:2, 6:3), но проиграла датчанке Кларе Таусон (4:6, 4:6).

    На кортах нидерландского Хертогенбоса Анна Блинкова во втором круге уступила соотечественнице Екатерине Александровой (0:6, 5:7).

    Прогнозы на теннис

    Анна Блинкова занимает 71 место в женской теннисной ассоциации.

    Боузкова

    Мария Боузкова не играла ещё в этом сезоне на травяном покрытии. На последнем турнире чешка выступила на парижском мэйджоре. На Ролан Гаррос Боузкова дошла до третьего круга.

    В 1/16 финала Мария Боузкова проиграла американке Коко Гауфф (1:6, 6:7). На корте девушки провели 1 час 46 минут. За это время теннисистка из Чехии один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.

    На Ролан Гаррос Боузкова выиграла у британки Сонай Картал (6:1, 6:4) и россиянки Анны Калинской (6:4, 7:5).

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    На данный момент Мария Боузкова занимает 45 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Боузкову в этом матче можно поставить за 1.81, на победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.05.

    Прогноз: Пять раз Блинкова и Боузкова встречались между собой, на данный момент чешка обыгрывает соперницу в серии — 3:2. Ожидаем, что Мария Боузкова одержит новую победу над Анной Блинковой, так как у россиянки в последнее время не идёт игра на траве.

    Рекомендуемая ставка: Победа Боузковой с коэффициентом 1.81.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Блинкова — Боузкова?

    Матч Блинкова — Боузкова состоится 23 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Блинкова — Боузкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Боузковой.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Блинкова — Боузкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Боузковой» с коэффициентом у букмекеров 1.81.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Блинкова — Боузкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Блинкова — Боузкова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Боузкову в этом матче можно поставить за 1.81, на победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.05.

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    Блинкова — Боузкова: прогноз и ставка за 1.81, статистика, коэффициенты матча 23.06.202516:00. Сможет ли Блинкова дать бой сопернице?
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