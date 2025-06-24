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    Сможет ли «Порту» выйти в плей-офф КЧМ?

    Порту — Аль-Ахли: прогноз на Клубный чемпионат мира по футболу, ставка на матч за 2.15

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Клубный чемпионат мира Прогнозы на Порту Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Аль-Ахли»
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    Родригу Мора («Порту»)
    24 июня в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Порту» и «Аль-Ахли». Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Аль-Ахли», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа A 24 Июня 2025 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 04:00 Аль-Ахли

    Аль-Ахли

  • Джидда
    •

    «Порту»

    Турнирное положение: «Порту» занимает третье место в группе после двух туров, отставая на три очка лидера «Палмейраса» и второго «Интер Майами», а также опережая по разнице мячей нынешнего соперника.

    Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы над «Аль-Ахли», а также если «Интер Майами» обыграет «Палмейрас», а её разница мячей в итоге окажется лучшей, чем у последнего.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира коллектив проиграл «Интер Майами» (1:2).

    Ранее коллектив в первом туре данной стадии турнира все же набрал один балл, разойдясь мировой с «Палмейрасом», что и позволяет «Драконам» сохранять шансы на плей-офф.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Груич и Самуэл, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Порту» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

    Это вроде бы обещает номинальным хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе над соперником, они все же высоки.

    Саму Омородион — автор пока что единственного гола команды в турнире.

    «Аль-Ахли»

    Турнирное положение: «Аль-Ахли» занимает четвертое место в группе после двух туров, отставая на три очка лидера «Палмейраса» и второго «Интер Майами», а также по разнице мячей от нынешнего соперника.

    Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы над «Порту», а также если «Палмейрас» обыграет «Интер Майами», а её разница мячей в итоге окажется лучшей, чем у последнего.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира египтяне потерпели поражение от «Палмейраса» (0:2).

    Перед этим в первом туре данной стадии турнира коллектив набрал один балл, когда разошёлся мировой с «Интер Майами» (0:0), поэтому сохраняет шансы на плей-офф.

    Не сыграют: травмированы — Ашур и Слим, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Аль-Ахли» ни разу не проиграл при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о плохих шансах номинальных гостей даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

    Команда пока что не забивала в Клубном чемпионате мира.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Порту» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Порту» забивали меньше 2,5 голов

    • в девяти из 11-ти последних матчей «Аль-Ахли» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Аль-Ахли» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев по крайней мере один из соперников. Португальский клуб все же превосходит египетский в классе, поэтому способен не пропустить.

    При этом в трех из четырех последних матчей номинальных гостей был также реализован вышеуказанный сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь так было в трёх из пяти последних матчей «Порту».

    Ставка: только одна команда забьёт за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Порту — Аль-Ахли?

    Матч Порту — Аль-Ахли состоится 24 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Порту — Аль-Ахли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьёт .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Порту — Аль-Ахли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьёт » с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Порту — Аль-Ахли?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Порту — Аль-Ахли?

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Аль-Ахли» — в 4.40.

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