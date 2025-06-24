Порту — Аль-Ахли: прогноз на Клубный чемпионат мира по футболу, ставка на матч за 2.15

24 июня в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Порту» и «Аль-Ахли». Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Аль-Ахли», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» занимает третье место в группе после двух туров, отставая на три очка лидера «Палмейраса» и второго «Интер Майами», а также опережая по разнице мячей нынешнего соперника.

Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы над «Аль-Ахли», а также если «Интер Майами» обыграет «Палмейрас», а её разница мячей в итоге окажется лучшей, чем у последнего.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира коллектив проиграл «Интер Майами» (1:2).

Ранее коллектив в первом туре данной стадии турнира все же набрал один балл, разойдясь мировой с «Палмейрасом», что и позволяет «Драконам» сохранять шансы на плей-офф.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Груич и Самуэл, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Порту» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы обещает номинальным хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе над соперником, они все же высоки.

Саму Омородион — автор пока что единственного гола команды в турнире.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» занимает четвертое место в группе после двух туров, отставая на три очка лидера «Палмейраса» и второго «Интер Майами», а также по разнице мячей от нынешнего соперника.

Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы над «Порту», а также если «Палмейрас» обыграет «Интер Майами», а её разница мячей в итоге окажется лучшей, чем у последнего.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира египтяне потерпели поражение от «Палмейраса» (0:2).

Перед этим в первом туре данной стадии турнира коллектив набрал один балл, когда разошёлся мировой с «Интер Майами» (0:0), поэтому сохраняет шансы на плей-офф.

Не сыграют: травмированы — Ашур и Слим, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Аль-Ахли» ни разу не проиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о плохих шансах номинальных гостей даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Команда пока что не забивала в Клубном чемпионате мира.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Порту» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Порту» забивали меньше 2,5 голов

в девяти из 11-ти последних матчей «Аль-Ахли» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Аль-Ахли» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев по крайней мере один из соперников. Португальский клуб все же превосходит египетский в классе, поэтому способен не пропустить.

При этом в трех из четырех последних матчей номинальных гостей был также реализован вышеуказанный сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь так было в трёх из пяти последних матчей «Порту».

Ставка: только одна команда забьёт за 2.50