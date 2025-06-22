Илья Казаков: Впечатлило то, как быстро ЦСКА договорился с Челестини

Известный телекомментатор Илья Казаков в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о прекращении существования «Химок», рассказал, что думает о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА, назвал причины ухода Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду», а также порассуждал на тему возможного ухода Матвея Кисляка в «Фенербахче».

«Меня удивило, что "Химки" вообще допустили к лицензированию»

— Как отреагировали на ситуацию в «Химках»?

— Я первым об этом написал, ещё за две-три недели до того, как эта тема стала массовой. Написал, исходя из новости на сайте РФС, что Палата по разрешению споров объявила о том, что заявления в отношении «Химок» со стороны как клубов, так и футболистов, удовлетворены. И стало понятно, что сумма накопившихся долгов такая, что подмосковная команда не пройдёт лицензирование, если только не произойдёт какое-то чудо. Было интересно, что предпримет лига, а также, как «Химки» доведут сезон до конца, насколько футболисты захотят играть, а не бросят вёсла и скажут: «Раз нам не платят — мы не тренируемся и не играем». Здесь скорее возник интерес. И было очень жалко как и футболистов, так ещё больше и людей, которые работали в клубе на не самых высокооплачиваемых должностях.

К примеру, мой товарищ и коллега Женя Дзичковский занимал должность пресс-атташе клуба. Он — один из самых сильных и интересных авторов в нашем футболе последних лет 20. Понятно, что с такими людьми тоже, наверное, не рассчитались. На данный момент мне Женина судьба совершенно не известна. Учитывая, что он — человек немолодой, в его возрасте искать работу, наверное, не очень легко. Судьба таких людей, как администраторов, сотрудников пресс-службы и других, меня очень волновала, потому что я понимал, что футболисты всё равно найдут работу, и может быть даже с некоторыми полностью рассчитаются. И было интересно, какое решение в итоге будет принято РФС, РПЛ, и в какие сроки.

Сказать, что я испытывал грусть и сожаление не по отношению к людям, работающим в «Химках», а непосредственно ко всему клубу, я не могу. Хотя одно от другого не так легко отделять. «Химки» был проблемным, скандальным клубом, с очень сложной схемой управления. Как выяснилось, клуб был частным, а мы считали, что там такое государственно-частное партнёрство. Все скандалы последних лет, если говорить о какой-то симпатии к «Химкам»…. Просто отвратительно.

— «Химки» не только не прошли лицензирования РФС для выступления РПЛ, но и прекратили существование, о чём вы упомянули. Удивил момент, что команда теперь даже в Первой или Второй лигах не будет выступать?

— Всё логично по регламенту. Мне это было понятно, как человеку, который читает какие-то документы — регламентные, уставные и другие. Но меня удивило, что «Химки» вообще допустили к лицензированию в прошлом году, когда у клуба существовали задолженности. Я не юрист, но, на мой взгляд, уже тогда было сделано почему-то какое-то исключение для них. Это, наверное, не совсем правильно, если говорить о полном соблюдении всех жёстких дисциплинарных регламентных норм.

— Бывший генсек РФС Анатолий Воробьёв считает, что такие ситуации с «Химками», «Крыльями» происходят из-за неправильной системы лицензирования.

— Мне очень сложно судить о практической востребованности и погруженности в дела Анатолия Ивановича. Я всё-таки считаю его теоретиком и отношусь к высказанным им оценкам относительно сегодняшнего футбола с большей долей скепсиса. Помню, как он появился в московском «Динамо» в начале 90-х годов, видел его взаимоотношения с Николаем Александровичем Толстых. О практической сути Анатолия Ивановича мне судить сложно. Мне кажется, что он — человек, который больше относится ряду теоретиков, нежели практиков.

«От прежней модели Осинькина и Андреева "Крылья" отойдут»

— Почему такие вещи, как с «Химками», вообще происходят в российском футболе? У нас много примеров: «Сатурн», ФК «Москва», «Тамбов»….

— Если сейчас «Торпедо» (по последней информации клуб сыграет в РПЛ, хотя в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело — прим.ред.) лишится профессионального статуса, всё пойдёт по жёсткому сценарию — мы пока не знаем деталей, то история возможного краха «автозаводцев» это совершенно другая история по сравнению с крахом «Химок» или ситуации в «Тамбове». Мне кажется, тут надо разделять одно и другое. То же самое, как с «Тосно». Я так и понял, что в своё время у владельца этого клуба возникли проблемы с бизнесом, и он просто прекратил финансирование, в том числе, не расплатившись со многими. Чем-то эта ситуация близка к «Химкам». У «Торпедо» с деньгами, как я понимаю, всё не очень плохо.

«Тамбов» рухнул просто потому, что спортивная составляющая обогнала инфраструктуру на десятки лет. Когда команда залезла на вершину — попала в РПЛ, находится там просто физически не смогла и упала. А ещё это государственная история. Был в своё время саратовский «Сокол», выйдя из Первой лиги в Высшую, в 2001 году даже, как помню, после 8 туров лидировал. Там выступал лучший нападающий команды Андрей Федьков, который играл в дальнейшем за «Терек» и забил победный гол в финале Кубке России против «Крыльев Советов». Он на тот момент был первым бомбардиром нашего первенства, и его даже в сборную вызвал Олег Романцев. Тогда «Соколом» управлял крупный саратовский бизнесмен Роман Пипия, а потом у него то ли возникли сложности с бизнесом, то ли он уехал вообще из страны. И оказалось, что этот клуб с этими амбициями и бюджетом никому не нужен. Поэтому все истории разные.

Мы опять же очень много говорим о частных клубах. Слава богу, что они есть. Клубы, которые могут смотреть в долгую и не быть однодневками, когда за ними не стоит большая корпорация. Очень хорошо помню, когда 11 лет назад Женя Дзичковский в рамках проекта «Истории футбола», который мы вместе делали для ВГТРК, брал интервью у Галицкого. И уже тогда Сергей Николаевич сказал, что он думает о том, что будет с «Краснодаром» после его смерти. Владелец клуба просто имел в виду, как мы поняли, долгосрочное планирование вне зависимости от происходящего в его жизни. Это я к тому, что частные клубы очень часто зависят от положения дел у владельца или его настроения. Как это было с господином Прохоровым и ФК «Москва». Государственные клубы, только если они не представляют очень не богатый регион, такой, как Тамбов, где найти спонсора под РПЛ невозможно, в любом случае остаются в Премьер-лиге. При чём какие бы сложности у них не были. Либо вылетают в Первую лигу, а потом ставят задачу по выходу наверх.

Магомед Адиев globallookpress.com

— Ещё один проблемный клуб — «Крылья Советов». На первой тренировке самарцев было 10 человек. Даже проходила информация, что Адиев рассматривал уход из команды почти сразу после назначения.

— Мне кажется, что тут всё просто. То, что было ограниченное количество футболистов на первой тренировке, это не проблема. В клубе подписывают контракты. У самарцев, как я понимаю, ушла большая группа футболистов, у которых либо закончились соглашения, либо чьи интересы представлял агент Павел Андреев. Понятно, что там разошлись клуб и агент. И Адиев, безусловно, когда приходил в клуб, должен был понимать, что там происходит, и как будет всё развиваться в ближайшие недели. Думаю, его вряд ли как человека, который зашёл в подмосковный клуб, где не платили зарплаты месяцами, всё это могло напугать или смутить.

Думаю, что у «Крыльев» всё будет хорошо в плане стабильности. Не могу говорить, что всё будет хорошо с точки зрения денег или спортивных результатов. Вячеслав Федорищев чётко высказал, что клуб не бросит. Просто, вероятно, произойдёт переформатирование, и от прежней модели с Осинькиным и Андреевым, когда клуб выступал успешно, игроки продавались, а потом набирались новые, думаю, команда отойдёт. При этом, на мой взгляд, губернатор очень хорошо понимает, что значат для Самарской губернии «Крылья». Это один из самых футбольных регионов, болельщики не равнодушны к клубу, они этого просто не простят.

«Помню игру Челестини за "Марсель" с Сычёвым»

— К другим событиям. Фабио Челестини возглавил ЦСКА. Удивил ли вас такой выбор армейцев?

— Меня удивила скорость, с которой Челестини согласился возглавить ЦСКА, потому что он только-только выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок страны. Было понятно, что он уходит из клуба и очень хочет попасть в «Хетафе», за который когда-то играл. Но в испанской команде решили оставить тренера и получилось так, что Челестини, уходя из «Базеля», остался на какое-то мгновение специалистом, который не пришёл никуда. Понятно, что Фабио высоко котируется в Швейцарии, работал с пятью клубами. И меня впечатлила ситуация, как ЦСКА быстро договорил с ним. Это что-то феноменальное.

Единственное — меня немного огорчила ситуация, появилась информация, кто войдёт в штаб, мне казалось, что Лёша Березуцкий и Дмитрий Крамаренко останутся ассистентами…...Но, может, это неверно истолкованная информация, и они останутся в штабе. При этом пока были названы четыре помощника, которых Челестини привозит с собой. Сегодня у Лёши и Васи как раз день рождения (разговор состоялся 20 июня — прим.ред.). В такой праздник, наверное, это не очень весело…. Хотя прекрасно зная Алексея Владимировича, понимаю, что это абсолютно его решение. К нему Орешкин, Бабаев, Гинер с колоссальным уважением относятся.

— Челестини — хороший выбор для ЦСКА? Мне эксперты говорили, что лучше бы российского специалиста назначили.

— Эксперты — размытое понятие. Смотря, кто это говорил. Фамилию назовёте?

— Сергей Ташуев.

— Сергей Абуезидович– представитель того поколения тренеров, которые изначально считают любого иностранного коллегу не просто оппонентом, а человеком, которые приехал и занимает их место. Возможно, они правы. Если мы посмотрим, как ЦСКА играл и прогрессировал при Николиче, и на то, насколько спокойным получилось расставание, несмотря на все внутренние эмоции, которые, наверное, были у ЦСКА и серба, это тоже сыграло роль. Все те фамилии, которые так или иначе могли фигурировать в списке кандидатов, было видно, что это иностранные тренеры. И может быть вообще у многих топ-менеджеров, если говорить о государственных структурах и компаниях, сейчас приоритет в пользу зарубежных специалистов. И Максим Орешкин, возможно, тут не стал исключением.

Не знаю, ЦСКА — команда очень логичная, если говорить о принципах, которые клуб использует в чём-то это бы не выражалось: от медицины до критериев выбора главного тренера. Думаю, это технологичность тоже сказалось в пользу иностранного специалиста. Но назначение Челестини удивило, потому что никто не мог представить, что из чемпионата Швейцарии, не самого последнего, из крепкой команды, тренер, который стал чемпионом и должен был в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграть, возьмёт и уйдёт в Россию, где пока нет еврокубков. И Швейцарии — страна при всей нейтральности не самая толерантная к России на сегодня, если говорить о геополитике.

Фабио Челестини ЦСКА

— В какой футбол, на ваш взгляд, Челестини будет ставить в ЦСКА?

— Я не видел ни одного матча «Базеля» в прошлом сезоне. Я почитал швейцарскую прессу на этот счёт. Она там достаточно скупая, практически нет авторских мнений и оценочных суждений. По сути в ней передают перечень фактов. Говорят, что Челестини играют в атакующий футбол, очень хорошо работает не только с молодёжью, но и ветеранами, неплохо использует взаимоотношения с опытными футболистами и лидерами. Фабио всегда играл по схеме 4-2-3-1. Модная расстановка. ЦСКА, как мне кажется, не играл с таким вариантом достаточно давно. Но это дело тактики. В ЦСКА есть Евгений Шевелёв, человек, который по сути является вторым человек в клубе, если говорить о спортивном блоке. Он на сегодня самый технологичный человек в спортивном блоке в российском футболе.

Поэтому понятно, почему был выбор сделан в пользу Челестини. По крайней мере, это не Каннаваро и никакие прочие специалисты, которые за короткое время тренерской карьеры уже сменили несколько клубов в разных странах и нигде толком не работали. Челестини на бумаге — очень интересный вариант. Я его помню игроком, когда он играл за «Марсель» с Дмитрием Сычёвым. Всегда Лигу 1 смотрел и часто комментировал. Он был обычным, добротным, умным футболистом, отчасти похожим на Дешама. Но больше не помню ничего, Фабио в «Марселе» надолго не задержался.

«Получится ли у Комличенко в "Локо" — загадка»

— «Локомотив» достаточно активен на трансферном рынке. Как вам действия «железнодорожников» по усилению?

— Знаю про Руденко и Комличенко. Так и не понимаю, взяли в «Локо» Веру или нет.

— Веру пока официально не подписали. Взяли ещё Бакаева.

— Не знаю, но может быть подписание Бакаева было часть сделки по продлению Батракова, потому что агент Алексея Владимир Кузьмичёв — партнёр Германа Ткаченко по многим футболистам. Как я понимаю, Зелимхан — подопечный Германа. И может быть в продлении контракта Батракова, в эту историю было зашито подписание Руденко и Бакаева. Об этом могу только догадываться. Бакаев — игрок сборной при Карпине всех последних созывов. А Руденко мне всегда нравился, ещё с момента, когда этот футболист в «Сочи», дубле «Спартака» играл. На мой взгляд, он — один из самых недооценённых игроков атакующего плана в России. Но я не очень понимаю, зачем «Локомотиву», если эта верная информация, выплачивать этим футболистам долги, которые остались у «Химок» перед ними. Если эта история правдивая, то я нахожусь в недоумении.

— Жест доброй воли.

— Когда говорит про экономию и развитие молодёжи… А это не очень молодые игроки, а там в совокупности 70 миллионов рублей или чуть больше потрачено. Приличная сумма.

— А как вам трансфер Комличенко?

— Хороший трансфер. Вопрос в том, насколько Галактионов сможет постоянно мотивировать Комличенко, потому что Николай — классический русский человек, который должен испытывать постоянную мотивацию. Вот он перешёл в «Локомотив», поэтому, думаю, в связи с этим его определённые амбиции удовлетворены. Но насколько он будет готов постоянно быть мотивированным — для меня только в этом загадка.

— Но Комличенко видится посильнее Сулейманова, который уходит.

— Конечно. Он — игрок сборной, а Тимур — нет.

— А в чём вам видятся сильные качества Комличенко?

— Он как Дзюба: великолепно ведёт борьбу, очень мощный, забивной. Николай, футболист который прогрессирует с возрастом, правильно распределяет силы, умеет красиво упасть. Если падения Соболева часто вызывают просто смех из-за их нелепости, то «Ростов» с помощью падений Комличенко заработал огромное количество пенальти, особенно в позапрошлом сезоне. Плюс Николай незаметен в скандалах, создаёт правильную атмосферу, у него есть харизма лидера, он был капитаном в некоторых матчах у Карпина, что тоже о многом говорит. И Комличенко — габаритный нападающий, сейчас мода на таких форвардов. Весь шквал эмоций у Станковича по поводу несостоявшегося перехода Николая в «Спартак» тоже о многом говорит.

— Честь и хвала Комличенко, который дал слово о переходе в «Локомотив», и не стал переходить в «Спартак». Говорит о человеческих качествах футболиста.

— Это запутанная история. Можно вспомнить, когда Карпин приехал на игру «Ростова» против «Зенита», за два тура до окончания чемпионата, и после неё весь агентский мир говорил о том, что Комличенко и Осипенко договорились с «Краснодаром». Мол, ударили по рукам. Вот это точно слышал от трёх людей, которые напрямую хорошо и плотно общаются с обоими клубами. Потом оказывается, что Осипенко всё-таки уходит в «Динамо», а Комличенко уезжает в «Локомотив». То есть, спрос большой, за этих игроков была серьёзная драка. То, что «железнодорожники» здесь выиграли — большие молодцы.

Николай Комличенко «Локомотив»

— Игра «Локомотива» с учётом всех приобретений изменится?

— Я видел «Локомотив» одного плана с Дзюбой и Воробьёвым в качестве основного нападающего и другого, где Самошников фактически крайнего форварда играл. Третий — с Тикнизяном. Четвёртый — с Карпукасом в основе или без него. С Лантратовым или Митрюшкиным «Локомотив» тоже играл по-разному. Мне сложно тут говорить. Но, думаю, в прошедшем сезоне «железнодорожники» сыграли на своё место, исходя из бюджета. Вопрос, что будет дальше, потому что «Динамо», «Зенит» усиливаются. «Спартак» не усиливается, но состав мощнейший. ЦСКА должен усилиться. Насколько эти усиления помогут «Локомотиву»….Для меня относительно этой команды вызывают вопросы центр защиты. Во всём остальном «железнодорожники» хорошо укомплектованы для задач. В «Локомотив» верю.

— Приобретения «Локо» — заявка хотя бы для борьбы за тройку в следующем сезоне?

— Если мы с вами скажем, что «Локомотив» занял шестое место в прошлом сезоне по делу, и у него состав на эту строчку, то приобретения не на первую тройку. Если мы скажем, что «Локомотив» должен был завоевать бронзу, а занял шестое место и сейчас укрепился таким образом, то, наверное, это тянет на тройку. Но, как по мне, нужно понимать, кто будет центральным защитником или пара центральных защитников в обороне «Локомотива». А также понимать, какой будет запаса прочности, что будет с Батраковым, которого пасут и не дают играть. В этом плане «Локо» совершенно разный. Считаю, что «Локомотиву» нужен центральный защитник — качественный, сильный, профессиональный, более чем те иностранные ребята, которые сейчас есть. Но опять же не знаю финансовых возможностей клуба.

— Иностранец будет явно не дешёвый.

— Я не знаю, кто опять же у «Локомотива» сейчас в резерве. Нам казалось, что вообще в России молодых игроков мало. А у нас в прошлом году сразу три таких футболиста стали если не игроками стартового состава, то попали в основную обойму сборной. А они по сути дебютировали в чемпионате. Речь идёт о Батракове, Кисляке и Абдулкадыров. Кисляк, и особенно Абдулкадыров, для многих взялись из ниоткуда. Хотя очевидно, что ЦСКА их воспитывал. Думаю, у «Локомотива» задача быть в чемпионате выше, чем у клуба есть уровень возможностей на сегодня.

Думаю, что «Ахмат» будет претендовать если не на тройку, то на шестёрку. Абсолютно уверен. Плюс у «Сочи» всё достаточно хорошо и серьёзно. И у «Рубина» чёткая задача быть в пятёрке, остался Даку. Рашид Рахимов сейчас ещё кого-то привезёт, кто поможет этой задаче реализоваться. Он великолепно знает балканский рынок, думаю, у казанцев будут суперигроки, такие, как Даку, о котором вроде никто не знает, а потом почему-то все удивляются. Думаю, что в такой ситуации «Локомотиву» попасть в тройку будет катастрофически сложно.

«У ЦСКА не было успешных продаж в Европу, кроме Головина и Жиркова»

— Наир Тикнизян из «Локо» перешёл в «Црвену Звезду». Он был недоволен, что редко выходил на поле. Почему у него было мало игрового времени в прошедшем сезоне?

— На мой взгляд, он — переоценённый игрок, потому что он футболист без конкретного ампула в этом «Локомотиве». Не понимаю, кого он должен играть. У него нет качеств, чтобы играть чистого защитника. Когда Наир играет на позиции латераля, соперники команды именно через его зону атаковали, было много привозов или опасных ситуаций, когда этот футболист штангу замыкал при чужих атаках. И это было не очень успешно. Что касается атаки, то тут он, безусловно, лидер и хорош в действиях на скорости и врываниях. Но когда «Локомотив» в позиционной манере играет, то тот же Пиняев для меня интереснее, чем Тикнизян. Поэтому я скептически отношусь к идеи, что Наир — суперигрок.

— Переход в «Црвену Звезду» — правильный шаг для него?

— Понятия не имею. Просто у Наира не было возможности стать игроком стартового состава, он плохо себя из-за этого чувствовал. И лучшим вариантом для всех было уйти.

Наир Тикнизян globallookpress.com

— Есть информация, что Александра Головина в «Монако» выставили на трансфер, потому что хотят омолаживать состав. Что ему делать?

— Совершенно не знаю, как у Головина дела в «Монако» и насколько он будет востребован во Франции. Очень много комплиментов часто бывает в его сторону. Но «Монако» часто распродавал свой состав, когда все звёзды уходили в более статусные клубы, а Головин всё время оставался. Что за этим стоит — у меня нет ответа.

— А Кисляк может перейти в «Фенербахче».

— Если ЦСКА захочет его отпустить, это будет интересно. Армейцы покупают и развивают молодых хорошо. Но других успешных продаж, кроме Жиркова и Головина, когда они уходили в клубы, много заплативших за них, владельцами которых были российские миллиардеры — Рыболовлев и Абрамович, у московского клуба я больше не назову. И здесь есть вообще вопрос, насколько ЦСКА умеет выгодно и дорого продавать футболистов в Европу. Кисляк за 15 миллионов евро в «Фенербахче» — хорошие деньги за молодого игрока, учитывая, что Захарян уехал в «Реал Сосьедад» за 12,5 млн уже в каком-то ином статусе.

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Для меня Кисляк — лучший футболист прошлого сезона. У него фантастический потенциал. Знаю, что у него есть амбиции поиграть в Европе. А «Фенербахче» — это титулованный статусный клуб. Работа с Моуринью это уже круто. А из Турции можно уехать. И плюс я точно знаю, что Кисляком очарован спортивный директор клуба, и он за этим интересом стоит. «Фенербахче» предлагает 15 млн, но ЦСКА вроде хочет больше.

«Сборная и "Динамо" после назначения Карпина ставят себя в положение жены Цезаря»

— Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо». Тут у вас паззл сложился?

— Паззл только начинает складываться. Тренеров было много. Но брать иностранцев после неудачных последних туров в тех сезонах клуб не хотел. Им нужен был человек, который будет ассоциироваться с успехом. И Карпин из всего перечня кандидатов был самым понятным и интересным. Плюс, как я понимаю, Дмитрий Гафин очень хорошо и давно знаком с ним ещё по Испании. Интересный вариант. Посмотрим, что будет дальше.

— Как относитесь к совмещению в сборной и «Динамо»?

— Я не против этого. Такая позиция имеет право на существование. Надо просто понять, в чём плюсы и риски для РФС и «Динамо». Тут в первую очередь футбольный союз и клуб ставят себя в положение жены Цезаря, когда она должна быть вне подозрений. То есть, любой выбор стартового состава сборной, её неудачная игра или «Динамо» по переплетению матчей клуба и национальной команды — это всё приведёт к тому, что эта тема будет педалироваться всё сильнее и сильнее. А мы видели, какая была реакция Карпина относительно заговора, осознанной атаки «Матч ТВ». Если это произошло в самом начале, и всё было толерантно, то, думаю, градус эмоций только будет в дальнейшей возрастать.

— А кто для вас фаворит в борьбе за чемпионство в новом сезоне?

— Для меня очевидные фавориты — «Зенит» и «Краснодар». Команда Мусаева совершила большое чудо. Это первый блок фаворитов. «Динамо», ЦСКА, «Спартак» — второй. Третий совсем рядом — «Локомотив» и «Рубин».