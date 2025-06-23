Касаткина — Сан. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Истбурне 23 июня 2025 года

Австралийка Дарья Касаткина сыграет против Лулу Сан из Новой Зеландии в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 23 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Сан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Касаткина

Дарья Касаткина потерпела поражение в третьем матче подряд, к тому же игра на траве у экс-россиянки пока не идёт. В Берлине австралийка проиграла китаянке Синьюй Ван (3:6, 2:6).

До этого Касаткина выступила на травяном покрытии в Лондоне. В Великобритании она проиграла британке Сонай Картал (1:6, 6:3, 3:6).

Сезон на грунте для Дарьи Касаткиной также прошел неудачно, проиграв первой ракетке России Мирре Андреевой в рамках четвертого круга (3:6, 5:7).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Дарья Касаткина занимает 16 место.

Сан

Лулу Сан в последних пяти матчах потерпела четыре поражения, два из которых подряд.

В Ноттингеме теннисистка из Новой Зеландии проиграла британке Кэти Бултер (2:6, 2:6). В этой встрече Сан три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки.

На травяном покрытии в Хертогенбосе Лулу Сан провела две встречи, выиграв у Питерс из Нидерланд и проиграв канадке Андрееску.

На данный момент Лулу Сан занимает 44 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.34, на победу Сан букмекеры предлагают за 3.25.

Прогноз: Лулу Сан может преподнести сюрприз Дарье Касаткиной, воспользовавшись слабой игрой австралийки. Ставим на успешную игру спортсменки из Новой Зеландии.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (+3.5) с коэффициентом 2.15.