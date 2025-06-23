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    Сможет ли Касаткина прервать проигрышную серию?

    Касаткина — Сан. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Истбурне 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Сан
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    Дарья Касаткина
    Австралийка Дарья Касаткина сыграет против Лулу Сан из Новой Зеландии в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 23 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Сан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Касаткина

    Дарья Касаткина потерпела поражение в третьем матче подряд, к тому же игра на траве у экс-россиянки пока не идёт. В Берлине австралийка проиграла китаянке Синьюй Ван (3:6, 2:6).

    До этого Касаткина выступила на травяном покрытии в Лондоне. В Великобритании она проиграла британке Сонай Картал (1:6, 6:3, 3:6).

    Сезон на грунте для Дарьи Касаткиной также прошел неудачно, проиграв первой ракетке России Мирре Андреевой в рамках четвертого круга (3:6, 5:7).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Дарья Касаткина занимает 16 место.

    Сан

    Лулу Сан в последних пяти матчах потерпела четыре поражения, два из которых подряд.

    В Ноттингеме теннисистка из Новой Зеландии проиграла британке Кэти Бултер (2:6, 2:6). В этой встрече Сан три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки.

    На травяном покрытии в Хертогенбосе Лулу Сан провела две встречи, выиграв у Питерс из Нидерланд и проиграв канадке Андрееску.

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    На данный момент Лулу Сан занимает 44 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.34, на победу Сан букмекеры предлагают за 3.25.

    Прогноз: Лулу Сан может преподнести сюрприз Дарье Касаткиной, воспользовавшись слабой игрой австралийки. Ставим на успешную игру спортсменки из Новой Зеландии.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (+3.5) с коэффициентом 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Касаткина — Сан?

    Матч Касаткина — Сан состоится 23 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Касаткина — Сан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (+3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Касаткина — Сан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (+3.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Касаткина — Сан?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Касаткина — Сан?

    Коэффициенты букмекеров: : На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.34, на победу Сан букмекеры предлагают за 3.25.

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