Касаткина — Сан. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Истбурне 23 июня 2025 года

Касаткина
Дарья Касаткина потерпела поражение в третьем матче подряд, к тому же игра на траве у экс-россиянки пока не идёт. В Берлине австралийка проиграла китаянке Синьюй Ван (3:6, 2:6).
До этого Касаткина выступила на травяном покрытии в Лондоне. В Великобритании она проиграла британке Сонай Картал (1:6, 6:3, 3:6).
Сезон на грунте для Дарьи Касаткиной также прошел неудачно, проиграв первой ракетке России Мирре Андреевой в рамках четвертого круга (3:6, 5:7).
В рейтинге WTA Дарья Касаткина занимает 16 место.
Сан
Лулу Сан в последних пяти матчах потерпела четыре поражения, два из которых подряд.
В Ноттингеме теннисистка из Новой Зеландии проиграла британке Кэти Бултер (2:6, 2:6). В этой встрече Сан три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки.
На травяном покрытии в Хертогенбосе Лулу Сан провела две встречи, выиграв у Питерс из Нидерланд и проиграв канадке Андрееску.
На данный момент Лулу Сан занимает 44 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.34, на победу Сан букмекеры предлагают за 3.25.
Прогноз: Лулу Сан может преподнести сюрприз Дарье Касаткиной, воспользовавшись слабой игрой австралийки. Ставим на успешную игру спортсменки из Новой Зеландии.
- 1.81Блинкова — Боузкова: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.92Джойнт — Жабер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.85Джонс — Миннен: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Ф2 (+3.5) с коэффициентом 2.15.