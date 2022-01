Надаль — величайший, но Медведев подарил ему титул своим пижонством

Автор «Чемпионата» Даниил Сальников поздравляет испанского теннисиста, вспоминая, что его участие в австралийском турнире было под вопросом.

«Теперь уже точно Рафаэля Надаля можно называть величайшим теннисистом в истории. Испанец, отыгравшись с 0-2 по сетам в финале с Даниилом Медведевым, дожал соперника в пяти партиях и завоевал свой рекордный 21-й "Шлем". По этому показателю Надаль ушёл в отрыв и от Джоковича, и от Федерера. Кроме того, Рафа стал 4-м игроком в истории, который дважды собрал "Карьерный шлем".

Тут необходимо отметить, что само участие Надаля в Australian Open было под вопросом, ведь он пропустил вторую половину сезона-2021 из-за серьёзной травмы ноги. И всё же в Австралию Надаль приехал, с ходу выиграл турнир ATP-250 в Мельбурне, а потом неделю готовился на этих же кортах к первому "Шлему" в сезоне.

На пути к финалу Рафаэль обыграл 6 соперников и довёл свою серию в новом году до 9 победных матчей. Самым тяжёлым для испанца получился четвертьфинал с Денисом Шаповаловым. Надаль повёл по сетам 2-0, но растерял преимущество — 2-2. Причём испанец вызывал на корт врача, жалуясь на дискомфорт в области живота. Медики выдали теннисисту какие-то таблетки, после чего Рафаэль снова включился в борьбу и довёл матч до победы».

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Екатерина Звенигородская анализирует первые партии финального матча, выделяя несвойственное Надалю количество ошибок и уверенную игру Медведева.

«С первых геймов стало понятно, что сегодняшний матч не будет легким: длинные розыгрыши, точнейшие мячи прямо по линии от Даниила, борьба за каждое очко. Но все же Даня более уверенно действовал на задней линии и отлично подавал, а Рафа допускал достаточно простые ошибки. В тактике россиянин переигрывал испанца, но по "физике" ребята были равны. Если говорить об атмосфере, то болельщики откровенно были больше за Надаля, и это боление по ходу встречи только прогрессировало. Даня спокойно взял свою подачу, а затем и первый сет.

Что было совершенно нехарактерно для Надаля, так это количество невынужденных ошибок — 20 к началу второй партии. Рафа пытался играть агрессивно, но его тактика просто не работала, мячи не попадали по линиям. Отметим, что испанец тактически правильно использовал укороченные против Дани, и далее ему это очень помогало по ходу матча. Дело дошло до упорного тай-брейка, который взял Даня. 84 минуты продолжался этот сет. Одна из лучших партий Медведева на этом турнире.

Australian Open: protester THROWS themselves three metres onto the court during men's tennis final https://t.co/ObjgptNvEE pic.twitter.com/3ZVPdWvyE5