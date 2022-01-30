Надаль — величайший, но Медведев подарил ему титул своим пижонством

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в мужском финале Australian Open-2022 от испанца Рафаэля Надаля: 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7. Медведев выигрывал со счетом 2:0 по сетам и при равенстве очков в третьем сете имел тройной брейк-пойнт (40:0) на подаче Надаля, но не сумел его реализовать — это стало переломным моментом встречи. Медведев укрепился на 2-й строчке мирового рейтинга, но не смог стать первой ракеткой мира.

Рафа — лучший, но мог и не сыграть на Australian Open

Автор «Чемпионата» Даниил Сальников поздравляет испанского теннисиста, вспоминая, что его участие в австралийском турнире было под вопросом.

«Теперь уже точно Рафаэля Надаля можно называть величайшим теннисистом в истории. Испанец, отыгравшись с 0-2 по сетам в финале с Даниилом Медведевым, дожал соперника в пяти партиях и завоевал свой рекордный 21-й "Шлем". По этому показателю Надаль ушёл в отрыв и от Джоковича, и от Федерера. Кроме того, Рафа стал 4-м игроком в истории, который дважды собрал "Карьерный шлем".

Тут необходимо отметить, что само участие Надаля в Australian Open было под вопросом, ведь он пропустил вторую половину сезона-2021 из-за серьёзной травмы ноги. И всё же в Австралию Надаль приехал, с ходу выиграл турнир ATP-250 в Мельбурне, а потом неделю готовился на этих же кортах к первому "Шлему" в сезоне.

На пути к финалу Рафаэль обыграл 6 соперников и довёл свою серию в новом году до 9 победных матчей. Самым тяжёлым для испанца получился четвертьфинал с Денисом Шаповаловым. Надаль повёл по сетам 2-0, но растерял преимущество — 2-2. Причём испанец вызывал на корт врача, жалуясь на дискомфорт в области живота. Медики выдали теннисисту какие-то таблетки, после чего Рафаэль снова включился в борьбу и довёл матч до победы».

Игра на повышение

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Екатерина Звенигородская анализирует первые партии финального матча, выделяя несвойственное Надалю количество ошибок и уверенную игру Медведева.

«С первых геймов стало понятно, что сегодняшний матч не будет легким: длинные розыгрыши, точнейшие мячи прямо по линии от Даниила, борьба за каждое очко. Но все же Даня более уверенно действовал на задней линии и отлично подавал, а Рафа допускал достаточно простые ошибки. В тактике россиянин переигрывал испанца, но по "физике" ребята были равны. Если говорить об атмосфере, то болельщики откровенно были больше за Надаля, и это боление по ходу встречи только прогрессировало. Даня спокойно взял свою подачу, а затем и первый сет.

Что было совершенно нехарактерно для Надаля, так это количество невынужденных ошибок — 20 к началу второй партии. Рафа пытался играть агрессивно, но его тактика просто не работала, мячи не попадали по линиям. Отметим, что испанец тактически правильно использовал укороченные против Дани, и далее ему это очень помогало по ходу матча. Дело дошло до упорного тай-брейка, который взял Даня. 84 минуты продолжался этот сет. Одна из лучших партий Медведева на этом турнире.

Australian Open: protester THROWS themselves three metres onto the court during men's tennis final https://t.co/ObjgptNvEE pic.twitter.com/3ZVPdWvyE5 — Woody (@Knewz_Currently) January 30, 2022

Конечно, нельзя назвать то, что в перерыве между сетами на корт выбежал протестующий болельщик, роковым событием, но кто знает, как бы все разрешилось, если бы не этот отвлекающий маневр. Что произошло: на корт Рода Лейвера выпрыгнул болельщик с транспарантом, но охранники быстро его скрутили и выволокли. Чуть позже выяснилось, что плакат выбежавшего зрителя был посвящен задержанию беженцев в Австралии. Невидимая рука Джоковича?»

Во-первых, поздравляю Даниила. Понимаю, это трудный момент, но ты большой чемпион. Я знаю, каково это — приблизиться к этому трофею, но проиграть. Я был в этом положении и уверен, что ты его еще выиграешь. Поздравляю. Это был один из самых эмоциональных матчей моей карьеры, и для меня было честью разделить корт с тобой. Полтора месяца назад я не знал, смогу ли вернуться на корт. Честное слово. Не могу по достоинству отблагодарить вас за ту поддержку, которую вы мне тут оказали. Спасибо большое, вы потрясающие. Без сомнения, это одна из самых эмоциональных побед в моей карьере. И ваша поддержка за эти три недели останется в моем сердце на всю жизнь. Большое, большое спасибо. До сегодняшнего дня я думал, что, может быть, это мой последний Australian Open, но теперь у меня столько энергии, что я все сделаю, чтобы вернуться через год. Спасибо большое, скоро увидимся/ Рафаэль Надаль

Медведев начал пижонить — этого его и подвело

Редакция Sport24 считает, что российский теннисист сам упустил победу в финале, которая плыла к нему в руки.

«При счете 2:2 в третьем сете Медведев повел на подаче Надаля 40:0. Забирай одно очко из трех — путь к шлему открыт. Но россиянин начал пижонить. После красивого удара в прыжке с бэкхенда по линии он подумал, что ему подвластно все. Даниил решил не просто выиграть, а сделать это ярко. Ему очень хотелось вернуть Надалю должок за его сумасшедшие укороченные. Но игра Медведева другая. И за пару минут он спустил в трубу свои шансы. Этот момент стал ключевым в матче. Надаль встал с колен, а Медведев этого не заметил. Отпустив игру, он позволил Надалю сделать брейк и выйти подавать на сет. Этой возможностью Рафа наконец-то воспользовался и взял подачу под ноль — 6:4.

В четвертом сете все изменилось. Надаль включил максимальную мощность и вел игру, а Медведев стал чаще ошибаться. Он почему-то решил все чаще задействовать дропшоты, как будто насмотревшись на Рафу. Но это была провальная тактика (за матч он чисто выиграл лишь 2 из 24). Даниил сам развалил свою игру в погоне за изысками.

Во время всего матча Даня все еще устраивал конфронтации с болельщиками (хотя на это указывал и Надаль), указывая судье на вышке на тот факт, что люди на трибунах продолжают кричать между первой и второй подачей. Конечно, такого же спора как в прошлом матче у россиянина не получилось, но высказать свое неудовольствие он все же успел. Продолжал Даня и заводить толпу: после ошибки у сетки и радостной реакции стадиона, он саркастично похлопал трибунам, за что сразу же получил свою порцию гудения».

Сложно говорить, когда играл пять с половиной часов и проиграл. Хочу поздравить Рафу: то, что он сделал — невероятно. Я старался просто играть в теннис, а после этого спросил: «А ты вообще устал?» Как играл Рафа — просто безумие. Уровень игры был невероятно высоким. К тому же ты стал играть только лучше после второго сета — и добился 21-го «Большого шлема». Несмотря на обстоятельства, ты все равно выиграл этот матч. Ты невероятный чемпион! Противостояние продолжается, оно еще не закончено. Даниил Медведев

Повторения US Open-2019 не вышло

Обозреватель «Советского Спорта» Олег Чикирис отдает должное Рафаэлю Надалю, сумевшему преломить ход безнадежного матча.

«Один из ключевых моментов случается в третьей партии при счете 3:2 в пользу Даниила: у россиянина тройной брейк-поинт. Возьми он этот гейм, Надаль уже вряд ли бы отыгрался. Но испанец где-то в этот момент то ли молодеет разом на 10 лет, то ли включает "режим бога". Он выгрызает победу в гейме, а потом и в сете. За каждый мяч он борется так, как будто счет 0:0. По игре Даниила же иногда видно, что он не забывает о багаже выигранных партий.

В начале четвертого сета Надаль делает брейк, но Медведев тут же в ответ берет подачу соперника. В следующем гейме испанцу вновь удается взять очко, что примечательно: с седьмого (!) брейк-поинта. Сет опять достается Надалю.

Зеркально повторяет ситуация, которая сложилась во время первой встречи этих теннисистов — в финале Открытого чемпионата США 2019 года. Тогда две стартовых партии выиграл Надаль, но Медведев сумел сравнять счет. Победа в итоге все же досталась Рафаэлю, и если следовать этой логике, то на этот раз должен был побеждать Даниил.

Однако никакая логика уже не действует. Заканчивается пятый час игры и не действует не только логика: отказывают и руки, и ноги. Идет битва характеров. Правда, Даниилу по традиции приходится биться еще и с публикой, которая яростно поддерживает испанца. Лишь несколько десятков россиян и сербов болеют за Медведева, остальные — против».

Новак Джокович Первая ракетка мира В этом году на Australian Open было много выдающегося тенниса, и финалы получились потрясающими. Поздравляю Эш Барти с прекрасным выступлением на глазах у домашних болельщиков и Даниэль Коллинс с невероятным турниром. Поздравляю Рафу Надаля с 21-м ТБШ. Замечательное достижение. Всегда впечатляющий боевой дух еще раз принес победу. Даниил Медведев полностью выложился, играл со страстью и целеустремленностью, которые мы привыкли от него видеть.

Медведев и Надаль подарили Австралии великий финал

Автор Sportbox Алексей Железнов смакует выдающуюся концовку финальной встречи, сожаления, что титул не достался россиянину.

«Конечно, согласно всем драматическим канонам, развязка в матче такого масштаба должна была наступить в пятом сете. Старт заключительной партии прошел без эксцессов, но в пятом гейме Надаль вновь берет подачу Медведева, идеально укладывая мяч по линии в решающем розыгрыше.

Трибуны с удвоенной силой гнали Рафу к рекордному 21-му титулу Большого шлема. И он был окрылен: почти не ошибался, устраивал невероятные камбэки и деморализовывал Даню подачей. Медведев понимал, что надо сразу возвращать проигранный гейм и цепляться за подачу Надаля. Но брейк сделал испанец, после чего каждый брал свою подачу.

При счете 5:4 Надаль вышел подавать на турнир. Обстановка была настолько накалена, что Надаль даже позволил себе двойную ошибку. Счет стал 30:30, а потом Даня выдал потрясающий розыгрыш: выгнал Надаля за пределы корта и вколотил мяч в площадку. Надаль упускает свою удачу, делает ошибку и отдает гейм Медведеву. 5:5, и всё начинается сначала.

Но Даня был бы не Даней, если бы не продолжил устраивать приключения. Наш теннисист упустил гейм на своей подаче и подарил Надалю еще один шанс завершить матч. Вновь ситуация требует героизма от Медведева. Только на этот раз вместо двойной ошибки Рафа в решающий момент сделал подачу на вылет, выиграв матч и увековечив себя в истории.

Это был великий финал, в котором Медведев, увы, снова не справился с испанцем. Как и в легендарном матче на US Open-2019, наш теннисист проиграл Рафе в захватывающих пяти сетах. Медведев был в шаге от грандиозного успеха, но невероятный Рафаэль и его публика просто не пустили нашего теннисиста к первой виктории на Australian Open. Хотя именно Медведеву зрители должны сказать спасибо за неповторимый нерв и эмоции, которые он подарил первому турниру Большого шлема в 2022 году».

Медведев больше не возьмет Большой Шлем

Автор «Спорта день за днем» Павел Содаев видит в австралийском фиаско Медведева начало конца карьеры теннисиста.

«Сегодняшнее поражение от Рафы Надаля кажется ерундой в карьерном плане, но станет определяющим. Медведев вполне может стать первой ракеткой мира по ходу текущего сезона из-за проблем Новака Джоковича. Однако это будет кратким мигом, как было у Марата Сафина и Евгения Кафельникова.

Стиль игры Медведева завязан на железобетонную психологию и умение вытаскивать концовки. Для медитативной медведевской игры нужно иметь инстинкт хищника, загоняющего добычу. В прошлом году Даниил достиг своего пика и взял американский Шлем, но это произошло на фоне проблем Джоковича с "физикой" и отсутствия Надаля. О Роджере Федерере говорить уже нет смысла, он сейчас скорее памятник себе, чем боевая единица.

В нынешнем сезоне Медведев должен был победить Джоковича и Надаля в хорошем состоянии. И не смог. Даже позорное политическое изгнание Джокера не помогло: Надаль психологически победил Даниила в финале. При плохой, незрелищной игре обоих испанец оказался намного тверже и настойчивее. Ужасная игра Медведева на своей подаче не позволяла контролировать матч, а плана Б у россиянина не оказалось. И все это при том, что 35-летний Надаль был далеко не в самом лучшем виде.

Мы были бы рады ошибиться, но вряд ли Медведев еще когда-нибудь возьмет Шлем. На "Ролан Гаррос" и на Уимблдоне ему не светят финалы, а к началу US Open Джокович и Александр Зверев наверняка выйдут на пик формы. Джокович сделает-таки прививку (куда денется?) и, пусть невольно, скинет гору с плеч. А к следующему сезону НекстГены окончательно окрепнут. Это будет конец Медведева в Топ-3.».