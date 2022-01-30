Надаль — величайший, но Медведев подарил ему титул своим пижонством

Рафа — лучший, но мог и не сыграть на Australian Open
Автор «Чемпионата» Даниил Сальников поздравляет испанского теннисиста, вспоминая, что его участие в австралийском турнире было под вопросом.
«Теперь уже точно Рафаэля Надаля можно называть величайшим теннисистом в истории. Испанец, отыгравшись с 0-2 по сетам в финале с Даниилом Медведевым, дожал соперника в пяти партиях и завоевал свой рекордный 21-й "Шлем". По этому показателю Надаль ушёл в отрыв и от Джоковича, и от Федерера. Кроме того, Рафа стал 4-м игроком в истории, который дважды собрал "Карьерный шлем".
Тут необходимо отметить, что само участие Надаля в Australian Open было под вопросом, ведь он пропустил вторую половину сезона-2021 из-за серьёзной травмы ноги. И всё же в Австралию Надаль приехал, с ходу выиграл турнир ATP-250 в Мельбурне, а потом неделю готовился на этих же кортах к первому "Шлему" в сезоне.
На пути к финалу Рафаэль обыграл 6 соперников и довёл свою серию в новом году до 9 победных матчей. Самым тяжёлым для испанца получился четвертьфинал с Денисом Шаповаловым. Надаль повёл по сетам 2-0, но растерял преимущество — 2-2. Причём испанец вызывал на корт врача, жалуясь на дискомфорт в области живота. Медики выдали теннисисту какие-то таблетки, после чего Рафаэль снова включился в борьбу и довёл матч до победы».
Игра на повышение
Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Екатерина Звенигородская анализирует первые партии финального матча, выделяя несвойственное Надалю количество ошибок и уверенную игру Медведева.
«С первых геймов стало понятно, что сегодняшний матч не будет легким: длинные розыгрыши, точнейшие мячи прямо по линии от Даниила, борьба за каждое очко. Но все же Даня более уверенно действовал на задней линии и отлично подавал, а Рафа допускал достаточно простые ошибки. В тактике россиянин переигрывал испанца, но по "физике" ребята были равны. Если говорить об атмосфере, то болельщики откровенно были больше за Надаля, и это боление по ходу встречи только прогрессировало. Даня спокойно взял свою подачу, а затем и первый сет.
Что было совершенно нехарактерно для Надаля, так это количество невынужденных ошибок — 20 к началу второй партии. Рафа пытался играть агрессивно, но его тактика просто не работала, мячи не попадали по линиям. Отметим, что испанец тактически правильно использовал укороченные против Дани, и далее ему это очень помогало по ходу матча. Дело дошло до упорного тай-брейка, который взял Даня. 84 минуты продолжался этот сет. Одна из лучших партий Медведева на этом турнире.
Australian Open: protester THROWS themselves three metres onto the court during men's tennis final https://t.co/ObjgptNvEE pic.twitter.com/3ZVPdWvyE5— Woody (@Knewz_Currently) January 30, 2022
Конечно, нельзя назвать то, что в перерыве между сетами на корт выбежал протестующий болельщик, роковым событием, но кто знает, как бы все разрешилось, если бы не этот отвлекающий маневр. Что произошло: на корт Рода Лейвера выпрыгнул болельщик с транспарантом, но охранники быстро его скрутили и выволокли. Чуть позже выяснилось, что плакат выбежавшего зрителя был посвящен задержанию беженцев в Австралии. Невидимая рука Джоковича?»
Медведев начал пижонить — этого его и подвело
Редакция Sport24 считает, что российский теннисист сам упустил победу в финале, которая плыла к нему в руки.
«При счете 2:2 в третьем сете Медведев повел на подаче Надаля 40:0. Забирай одно очко из трех — путь к шлему открыт. Но россиянин начал пижонить. После красивого удара в прыжке с бэкхенда по линии он подумал, что ему подвластно все. Даниил решил не просто выиграть, а сделать это ярко. Ему очень хотелось вернуть Надалю должок за его сумасшедшие укороченные. Но игра Медведева другая. И за пару минут он спустил в трубу свои шансы. Этот момент стал ключевым в матче. Надаль встал с колен, а Медведев этого не заметил. Отпустив игру, он позволил Надалю сделать брейк и выйти подавать на сет. Этой возможностью Рафа наконец-то воспользовался и взял подачу под ноль — 6:4.
В четвертом сете все изменилось. Надаль включил максимальную мощность и вел игру, а Медведев стал чаще ошибаться. Он почему-то решил все чаще задействовать дропшоты, как будто насмотревшись на Рафу. Но это была провальная тактика (за матч он чисто выиграл лишь 2 из 24). Даниил сам развалил свою игру в погоне за изысками.
Во время всего матча Даня все еще устраивал конфронтации с болельщиками (хотя на это указывал и Надаль), указывая судье на вышке на тот факт, что люди на трибунах продолжают кричать между первой и второй подачей. Конечно, такого же спора как в прошлом матче у россиянина не получилось, но высказать свое неудовольствие он все же успел. Продолжал Даня и заводить толпу: после ошибки у сетки и радостной реакции стадиона, он саркастично похлопал трибунам, за что сразу же получил свою порцию гудения».
Повторения US Open-2019 не вышло
Обозреватель «Советского Спорта» Олег Чикирис отдает должное Рафаэлю Надалю, сумевшему преломить ход безнадежного матча.
«Один из ключевых моментов случается в третьей партии при счете 3:2 в пользу Даниила: у россиянина тройной брейк-поинт. Возьми он этот гейм, Надаль уже вряд ли бы отыгрался. Но испанец где-то в этот момент то ли молодеет разом на 10 лет, то ли включает "режим бога". Он выгрызает победу в гейме, а потом и в сете. За каждый мяч он борется так, как будто счет 0:0. По игре Даниила же иногда видно, что он не забывает о багаже выигранных партий.
В начале четвертого сета Надаль делает брейк, но Медведев тут же в ответ берет подачу соперника. В следующем гейме испанцу вновь удается взять очко, что примечательно: с седьмого (!) брейк-поинта. Сет опять достается Надалю.
Зеркально повторяет ситуация, которая сложилась во время первой встречи этих теннисистов — в финале Открытого чемпионата США 2019 года. Тогда две стартовых партии выиграл Надаль, но Медведев сумел сравнять счет. Победа в итоге все же досталась Рафаэлю, и если следовать этой логике, то на этот раз должен был побеждать Даниил.
Однако никакая логика уже не действует. Заканчивается пятый час игры и не действует не только логика: отказывают и руки, и ноги. Идет битва характеров. Правда, Даниилу по традиции приходится биться еще и с публикой, которая яростно поддерживает испанца. Лишь несколько десятков россиян и сербов болеют за Медведева, остальные — против».
Медведев и Надаль подарили Австралии великий финал
Автор Sportbox Алексей Железнов смакует выдающуюся концовку финальной встречи, сожаления, что титул не достался россиянину.
«Конечно, согласно всем драматическим канонам, развязка в матче такого масштаба должна была наступить в пятом сете. Старт заключительной партии прошел без эксцессов, но в пятом гейме Надаль вновь берет подачу Медведева, идеально укладывая мяч по линии в решающем розыгрыше.
Трибуны с удвоенной силой гнали Рафу к рекордному 21-му титулу Большого шлема. И он был окрылен: почти не ошибался, устраивал невероятные камбэки и деморализовывал Даню подачей. Медведев понимал, что надо сразу возвращать проигранный гейм и цепляться за подачу Надаля. Но брейк сделал испанец, после чего каждый брал свою подачу.
При счете 5:4 Надаль вышел подавать на турнир. Обстановка была настолько накалена, что Надаль даже позволил себе двойную ошибку. Счет стал 30:30, а потом Даня выдал потрясающий розыгрыш: выгнал Надаля за пределы корта и вколотил мяч в площадку. Надаль упускает свою удачу, делает ошибку и отдает гейм Медведеву. 5:5, и всё начинается сначала.
Но Даня был бы не Даней, если бы не продолжил устраивать приключения. Наш теннисист упустил гейм на своей подаче и подарил Надалю еще один шанс завершить матч. Вновь ситуация требует героизма от Медведева. Только на этот раз вместо двойной ошибки Рафа в решающий момент сделал подачу на вылет, выиграв матч и увековечив себя в истории.
Это был великий финал, в котором Медведев, увы, снова не справился с испанцем. Как и в легендарном матче на US Open-2019, наш теннисист проиграл Рафе в захватывающих пяти сетах. Медведев был в шаге от грандиозного успеха, но невероятный Рафаэль и его публика просто не пустили нашего теннисиста к первой виктории на Australian Open. Хотя именно Медведеву зрители должны сказать спасибо за неповторимый нерв и эмоции, которые он подарил первому турниру Большого шлема в 2022 году».
Медведев больше не возьмет Большой Шлем
Автор «Спорта день за днем» Павел Содаев видит в австралийском фиаско Медведева начало конца карьеры теннисиста.
«Сегодняшнее поражение от Рафы Надаля кажется ерундой в карьерном плане, но станет определяющим. Медведев вполне может стать первой ракеткой мира по ходу текущего сезона из-за проблем Новака Джоковича. Однако это будет кратким мигом, как было у Марата Сафина и Евгения Кафельникова.
Стиль игры Медведева завязан на железобетонную психологию и умение вытаскивать концовки. Для медитативной медведевской игры нужно иметь инстинкт хищника, загоняющего добычу. В прошлом году Даниил достиг своего пика и взял американский Шлем, но это произошло на фоне проблем Джоковича с "физикой" и отсутствия Надаля. О Роджере Федерере говорить уже нет смысла, он сейчас скорее памятник себе, чем боевая единица.
В нынешнем сезоне Медведев должен был победить Джоковича и Надаля в хорошем состоянии. И не смог. Даже позорное политическое изгнание Джокера не помогло: Надаль психологически победил Даниила в финале. При плохой, незрелищной игре обоих испанец оказался намного тверже и настойчивее. Ужасная игра Медведева на своей подаче не позволяла контролировать матч, а плана Б у россиянина не оказалось. И все это при том, что 35-летний Надаль был далеко не в самом лучшем виде.
Мы были бы рады ошибиться, но вряд ли Медведев еще когда-нибудь возьмет Шлем. На "Ролан Гаррос" и на Уимблдоне ему не светят финалы, а к началу US Open Джокович и Александр Зверев наверняка выйдут на пик формы. Джокович сделает-таки прививку (куда денется?) и, пусть невольно, скинет гору с плеч. А к следующему сезону НекстГены окончательно окрепнут. Это будет конец Медведева в Топ-3.».