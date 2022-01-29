Главный турнир зимы. Где смотреть Олимпиаду в Пекине?

Уже через несколько дней стартуют первые соревнования Олимпийских Игр в Пекине. Рассказываем, где российские любители спорта смогут наблюдать за борьбой наших спортсменов за олимпийское золото.

Где смотреть?

В России Олимпиаду в Пекине на телевидение покажут три канала: Первый, «Матч ТВ» и «Россия 1».

Они строго разделили трансляции, так что дублирования не будет; при этом ожидается, что все соревнования с участием наших спортсменов будут показаны впрямую.

В интернете прямые трансляции с Олимпиады даст сайт Telesport — на первые дни турнира заявлены все соревнования в полном объеме, но, скорее всего, там можно будет посмотреть все Игры целиком.

Также ОИ-2022 покажут на сайтах «Матч ТВ», Sportbox.ru, Первого канала и на сервисе «Смотрим». Эти сайты будут дублировать трансляции с основных телеканалов.

Возможно, «Первый канал» запустит отдельный сайт для показа Игр, как это делалось для Олимпиады-2020 в Токио.

На официальном сайте МОК (и Олимпийского канала) выложат лучшие моменты дня и истории знаменитых спортсменов. Матчи сборной России по хоккею будут транслироваться, среди прочего, на сайте ФХР.

Церемония открытия Олимпиады-2022 стартует 4 февраля в 15:00 по московскому времени — ее покажет «Россия 1». Закрытие Игр пройдет 20 февраля, ее покажет «Первый канал» .

Впрочем, первые старты начнутся уже 2 февраля — матчи групповых этапов по керлингу и хоккею, а также квалификация во фристайле и тренировки в разных видах.

До церемонии открытия начнется и фигурное катание: соревнования мужчин, пар и танцевальных дуэтов в командном турнире.

Из-за разницы во времени с Пекином (+5 часов относительно Москвы) большая часть соревнований для жителей Европейской части России будет проходить утром и заканчиваться до 17:00.

Фигурное катание придется смотреть около 5:00 утра, а биатлон и лыжи — начиная с 10:00.

«Первый канал» и «Россия 1» поделили топ-виды

Флагманы федерального вещания «Первый канал» и «Россия 1» поделили между собой трансляции самых топовых и популярных видов зимнего спорта — фигурного катания, биатлона и лыжных гонок.

Первые медали разыграют уже 5 февраля — 6 комплектов : в лыжных гонках, коньках, биатлоне, прыжках с трамплина, могуле и шорт-треке.

В первые дни Олимпиады «Первый канал» покажет короткие программы у мужчин, пар и танцевальных дуэтов в команднике по фигурному катанию (4 февраля, 4:45 мск), смешанную эстафету по биатлону (5 февраля, 11:45 мск) и мужской скиатлон в лыжах (6 февраля, 9:50 мск).

«Россия 1» покажет в первые дни Игр женский скиатлон (5 февраля, 10:45 мск) и короткую программу женщин плюс произвольную у мужчин в команднике (6 февраля, 4:30 мск).

В числе первых на Олимпиаде стартуют фигуристы globallookpress.com

Матчи мужского хоккейного турнира, который стартует в среду, 9 февраля, в прямом эфире также будут транслировать Первый канал (вместе с сайтом 1tv.ru), а также телеканал «Россия 1» вместе с сайтом Smotrim.ru.

При этом все матчи мужской сборной России по хоккею на групповом этапе покажет «Первый канал» :

9 февраля: Россия — Швейцария — 11:40 по московскому времени;

11 февраля: Дания — Россия — 07:10 по московскому времени;

12 февраля: Россия — Чехия — 16:10 по московскому времени.

Плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2022 стартует 15 февраля, четвертьфиналы — 16 февраля.

Звездная телебригада на «Первом»

«Первый канал» откроет олимпийское вещание из собственной студии в Пекине.

Помимо соревнований, в эфире «Первого» также будут выходить ежедневные «Дневники Олимпиады», а на цифровых платформах — два регулярных тематических шоу с экспертами по фигурному катанию и хоккею.

В Пекине будут работать двукратный Олимпийский чемпион Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, олимпийская чемпионка Алина Загитова, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпион мира Илья Авербух, чемпион мира Алексей Тихонов, чемпион мира Николай Круглов, а также комментаторы — Денис Казанский, Александр Гришин, Дмитрий Терехов, Андрей Арих и Павел Занозин.

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В России соревнования по фигурному катанию будет комментировать заслуженный тренер России Татьяна Тарасова — она будет включаться по телефону после прокатов, а не комментировать по ходу выступления.

В освещении трансляций по биатлону также примут участие чемпионы мира Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт

«Россия-1» может похвастаться лишь тем, что в трансляциях биатлона и лыж мы услышим комментатора Дмитрия Губерниева — сами решайте, плюс это или минус.

Матч ТВ покажет все остальное

Зрители «Матч ТВ» увидят подавляющее большинство остальных дисциплин зимней Олимпиады в прямом эфире — в них будет разыгран 81 комплект наград из 109.

По словам генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина, в прямом эфире зрители каналов субхолдинга смогут увидеть мужской и женский хоккейные турниры (матчи мужской сборной России будут показаны в записи), бобслей, санный спорт, скелетон, конькобежный спорт и шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжный фристайл и сноуборд, керлинг, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье.

На всех каналах холдинга запланированы прямые трансляции, включения корреспондентов, полное информационное освещение Игр в круглосуточном режиме.

«Постараемся удивить зрителей и технологическими решениями в нашей студии, о которых расскажем позднее», — заявил Тащин.

Спортсмены готовятся к ОИ-2022 globallookpress.com

Ближнее зарубежье

Казахстанцы смогут следить за выступлениями своих спортсменов на Олимпиаде в Пекине на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport», «Хабар» и «El arna».

Все соревнования на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport» будет обслуживать команда опытных комментаторов в составе Есея Женисулы, Руслана Бакытжана, Тимура Сулейменова, Сергея Райляна, Ерсина Ерикулы, Уалихана Косанбая, Самата Канагатова, Александра Олейника, Дидара Кадырова, Данила Малышева, Жигера Азбергена, Индиры Бектеновой, Лилианы Альжановой и Асем Нурлановой. В трансляциях также будут задействованы эксперты (спортсмены, тренеры).

Все спортивные трансляции на телеканале «Qazaqstan» будут комментироваться на государственном языке.

Прогнозы экспертов на спортивные соревнования каждого конкретного дня и подведение итогов будут даваться ежедневно: утром и вечером в прямом эфире студийной программы «Бейжің-2022».

Помимо телевизионной трансляции болельщики смогут посмотреть Олимпиаду на официальных сайтах телеканалов www.qazaqstan.tvи www.qazsporttv.kz и в мобильных приложениях. ТВ-сетка вещания ОИ — здесь.

В Украине официальным транслятором Олимпиады будет телеканал UA:Перший, также соревнования можно будет посмотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.

Трансляции на UA:Перший будут начинаться в 6:00 утра по Киеву и будут продолжаться до 17:00. На онлайн-платформе Суспільне Спорт зрителям откроют доступ к четырем отдельным плеерам, где будут транслироваться соревнования.

Кроме этих платформ, в Украине зимние Олимпийские игры можно будет посмотреть на тематических каналах группы Eurosport, которые присутствуют в ряде медиасервисов.

Специально под Олимпиаду Eurosport запустит несколько каналов, которые будут специализироваться на определенных видах спорта.

Eurosport.

Приоритет: Церемония открытия и закрытия игр, горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье.

Затем фигурное катание, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, хоккей

Eurosport 2.

Приоритет: Сноуборд, фристайл, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье.

Затем керлинг, хоккей, санный спорт, скелетон, бобслей

Eurosport 3. Хоккей: мужской и женский турнир, три прямые трансляции в день.

Eurosport 4. Фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

Eurosport 5. Керлинг: микст, мужской и женский турнир, три прямые трансляции в день.

Все прогнозы на спорт

Также Игры-2022 из столицы Китая можно будет посмотреть в Украине на интернет-сервисах MEGOGO и OLL.TV. На первом из них будут доступны как трансляции телеканала UA: Перший, так и Eurosport. Второй из них имеет право показа только UA: Перший.

ОИ-2022 стартует 4 февраля globallookpress.com

Что касается Белоруссии, то Белтелерадиокомпания традиционно представит соревнования в максимальном объеме и в прямом эфире. Для белорусских зрителей запланированы показы на 4 каналах и 220 «олимпийских» часов вещания.

Главный спортивный телеканал страны «Беларусь 5» на время станет Олимпийским каналом, где с раннего утра до позднего вечера болельщики смогут наблюдать за основными событиями из китайской столицы. С ключевыми моментами каждого дня соревнований познакомит проект «Итоги дня».

Торжественные церемонии открытия и закрытия Игр, а также Олимпийские дневники, которые команда медиахолдинга подготовит с места событий, покажут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 5».

Не обойдут стороной зимнюю Олимпиаду-2022 и каналы «Беларусь 5. Интернет», «Беларусь 2» — в их сетке вещания запланировано множество спортивных событий.