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    Рекорд по медалям. Сборная России 19 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 19 февраля. Все, чем запомнился пятнадцатый день Олимпиады

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Коньки Лыжные гонки Бобслей Фигурное катание
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    Александр БольшуновРекорд по медалям. Сборная России 19 февраля на Олимпиаде-2022 «Боруссия» Дортмунд расплачивается за свои ошибки«Боруссия» Дортмунд нуждается в перезагрузке Золото и серебро в лыжах, серебро и бронза в фигурномФотогалерея: Золото и серебро в лыжах, серебро и бронза в фигурном
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    Александр Большунов
    19 февраля сборная России выиграла на Олимпиаде-2022 четыре медали: две в лыжах, две в фигурном катании. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022.

    Лыжи — золото и серебро

    В программе предпоследнего дня Олимпиады значился лыжный марафон у мужчин. Но из-за мороза вместо 50 км дистанцию сократили почти вдвое — до 28.4 км.

  • Золото и серебро в лыжах, серебро и бронза в фигурном
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    • В кулуарах сразу начались разговоры, что сделано это под давлением норвежской делегации, которая получила удобный повод подстроить дистанцию под свою главную звезду Йоханнеса Клебо, который считается спринтером, а не марафонцем.

    Александр Большунов
    globallookpress.com

    Но, так это или нет, не помогло.

    Россию на дистанции представляли: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов. Для Большунова гонка была особенной: в случае победы он становился бы «Королём лыж» — неофициальный титул, который получают лыжники, выигравшие золото в рамках одной Олимпиады или ЧМ в скиатлоне и марафоне.

    Иван Якимушкин
    globallookpress.com

    Большунов не торопился выходить в лидеры, но держался рядом. Но на 15.2 км тройка лидеров выглядела уже так: Мальцев — Большунов — Якимушкин.

    Артём Мальцев
    globallookpress.com

    К этому моменту Клебо отстал уже на минуту, а еще несколько минут спустя и вовсе снялся с гонки.

    К финишу интрига закрутилась, и разрешилась незадолго до финишной прямой: Большунов первый, Якимушскин второй, третьим пришел норвежец Крюгер, Мальцев четвертый, Спицов шестой.

    Лыжи. Марафон 28.4 км
    • 1. Александр Большунов (Россия) — 1:11:32.7
    • 2. Иван Якимушкин (Россия) — 1:11:38.2
    • 3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:11:39.7
    • 4. Артём Мальцев (Россия) — 1:11:43.4
    • 5. Сьюр Рёте (Норвегия) — 1:11:48.5
    • 6. Денис Спицов (Россия) — 1:11:58.9

    Фигурное катание — серебро и бронза

    После короткой программы на олимпийском турнире спортивных пар у фигуристов с преимуществом в 0,16 баллов лидировали китайцы Вэньцзин Суй/Хань Цун. Евгения Тарасова/Владимир Морозов следом.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    globallookpress.com

    Анастасия Мишина/Александр Галлямов отставали чуть более, чем на полтора балла, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — почти на 6.

    Анастасия Мишин и Александр Галлямов
    globallookpress.com

    С учетом места проведения Олимпиады отобрать у китайцев золотую медаль в произвольной программе можно было только с идеальным прокатом и с надеждой на хотя бы некоторое количество ошибок Суй/Цун.

    Ошиблись в итоге все, и даже китайцы, потому итоговая расставка не изменилась.

    Фигурное катание. Спортивные пары
    • 1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 239.88
    • 2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 239.25
    • 3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 237.71
    • 4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 220.50
    • 5. Чэн Пэн/Ян Цзинь (Китай) — 214.84

    Коньки — 5 место

    Коньки завершались масс-стартом у мужчин и женщин. Лучший результат у Даниила Алдошкина — он пятый.

    Даниил Алдошкин
    globallookpress.com

    Елизавета Голубева показала шестнадцатое время.

    Бобслей — пока седьмые

    После двух попыток у четверок в бобслее два российских экипажа занимают 7 и 8 места. Шансов на медали у ребят не очень много — слишком уж мощно выглядят все квартеты из Германии.

    Медальный зачет

    Выиграв 31 медаль (плюс еще медаль в хоккее) сборная России установила свой собственный рекорд на зимних олимпиадах.

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    Пока это восьмое место при сортировке по золоту. В случае победы в хоккее получится подняться еще на ступень выше.

    Лидирует Норвегия: и по общему числу наград (35), и по золоту (15).

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.

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