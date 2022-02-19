Рекорд по медалям. Сборная России 19 февраля на Олимпиаде-2022

19 февраля сборная России выиграла на Олимпиаде-2022 четыре медали: две в лыжах, две в фигурном катании. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022.

Лыжи — золото и серебро

В программе предпоследнего дня Олимпиады значился лыжный марафон у мужчин. Но из-за мороза вместо 50 км дистанцию сократили почти вдвое — до 28.4 км.

В кулуарах сразу начались разговоры, что сделано это под давлением норвежской делегации, которая получила удобный повод подстроить дистанцию под свою главную звезду Йоханнеса Клебо, который считается спринтером, а не марафонцем.

Александр Большунов globallookpress.com

Но, так это или нет, не помогло.

Россию на дистанции представляли: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов. Для Большунова гонка была особенной: в случае победы он становился бы «Королём лыж» — неофициальный титул, который получают лыжники, выигравшие золото в рамках одной Олимпиады или ЧМ в скиатлоне и марафоне.

Иван Якимушкин globallookpress.com

Большунов не торопился выходить в лидеры, но держался рядом. Но на 15.2 км тройка лидеров выглядела уже так: Мальцев — Большунов — Якимушкин.

Артём Мальцев globallookpress.com

К этому моменту Клебо отстал уже на минуту, а еще несколько минут спустя и вовсе снялся с гонки.

К финишу интрига закрутилась, и разрешилась незадолго до финишной прямой: Большунов первый, Якимушскин второй, третьим пришел норвежец Крюгер, Мальцев четвертый, Спицов шестой.

Лыжи. Марафон 28.4 км 1. Александр Большунов (Россия) — 1:11:32.7

2. Иван Якимушкин (Россия) — 1:11:38.2

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:11:39.7

4. Артём Мальцев (Россия) — 1:11:43.4

5. Сьюр Рёте (Норвегия) — 1:11:48.5

6. Денис Спицов (Россия) — 1:11:58.9

Фигурное катание — серебро и бронза

После короткой программы на олимпийском турнире спортивных пар у фигуристов с преимуществом в 0,16 баллов лидировали китайцы Вэньцзин Суй/Хань Цун. Евгения Тарасова/Владимир Морозов следом.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов globallookpress.com

Анастасия Мишина/Александр Галлямов отставали чуть более, чем на полтора балла, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — почти на 6.

Анастасия Мишин и Александр Галлямов globallookpress.com

С учетом места проведения Олимпиады отобрать у китайцев золотую медаль в произвольной программе можно было только с идеальным прокатом и с надеждой на хотя бы некоторое количество ошибок Суй/Цун.

Ошиблись в итоге все, и даже китайцы, потому итоговая расставка не изменилась.

Фигурное катание. Спортивные пары 1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 239.88

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 239.25

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 237.71

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 220.50

5. Чэн Пэн/Ян Цзинь (Китай) — 214.84

Коньки — 5 место

Коньки завершались масс-стартом у мужчин и женщин. Лучший результат у Даниила Алдошкина — он пятый.

Даниил Алдошкин globallookpress.com

Елизавета Голубева показала шестнадцатое время.

Бобслей — пока седьмые

После двух попыток у четверок в бобслее два российских экипажа занимают 7 и 8 места. Шансов на медали у ребят не очень много — слишком уж мощно выглядят все квартеты из Германии.

Медальный зачет

Выиграв 31 медаль (плюс еще медаль в хоккее) сборная России установила свой собственный рекорд на зимних олимпиадах.

Пока это восьмое место при сортировке по золоту. В случае победы в хоккее получится подняться еще на ступень выше.

Лидирует Норвегия: и по общему числу наград (35), и по золоту (15).

Олимпиада-2022 онлайн

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