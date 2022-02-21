Незабываемый Пекин. Триумф Большунова, фиаско хоккеистов, допинг-скандал Валиевой

Зимние Олимпийские игры в Пекине подошли к концу. Сборная России выступила на них куда удачнее, чем четырьмя годами ранее в корейском Пхенчхане. Тем не менее, воспоминания об Играх в Китае отдают горчинкой.

Коронавирус сказался на итогах Олимпиады

Игры в Пекине стали уже второй подряд Олимпиадой, проходящей в условиях пандемии коронавируса.

Но если Токио принимал турнир летом, во время естественного спада пандемии и передышки между «волнами», то Олимпиада в Пекине пришлась на разгар борьбы с новым штаммом вируса.

Повышенная заразность «омикрона» и драконовские антиковидные меры, принятые китайскими властями привели к тому, что непосредственно перед ОИ-2022 целый ряд атлетов, в том числе и претендентов на медали, оказался на карантине, и не всем удалось выбраться из него вовремя.

Так, сборная России недосчиталась призера Пхенчхана скелетониста Никиту Трегубова и трехкратного чемпиона мира саночника Романа Репилова, а также биатлонистки Валерии Васнецовой и фигуриста Михаила Коляды.

Антиковидные меры в Пекине globallookpress.com

А переболевшие ковидом коньбежцы Павел Кулижников и Ольга Фаткулина до си пор не могут вернуться в соревновательную форму — ни физически, ни психологически.

Ударил зловредный вирус и по другим командам — не попала на Игры лучшая в мире прыгунья с трамплина Марита Крамер из Австрии, а Норвегия на бóльшую часть лыжной программы осталась без Симена Хегстада Крюгера, который вернулся только к масс-старту, чтобы завоевать бронзу.

Плохо перенес ковид трехкратный обладатель КМ по двоеборью Ярл Магнус Риибер, досталось от болезни сборной Украины по биатлону, да и у россиян Эдуард Латыпов не успел набрать форму после карантина, что сказалось в решающий момент эстафетной гонки.

Нужно признать, что если бы не очередная волна пандемии, пришедшаяся на Олимпиаду, медальный зачет мог выглядеть иначе. Возможно, приятнее для россиян, хотя выиграли бы его все равно норвежцы, которые набрали бы еще больше золота.

Медальный план Россия выполнила и не выполнила

Накануне Игр в Пекине Олимпийский комитет России огласил медальный план для национальной команды. После провальных игр в Пхенчхане, где россияне завоевали всего 17 медалей, в ОКР нацелились на 30 наград китайской Олимпиады, что, по мнению спортивных чиновников, позволяло бороться за тройку в медальном зачете.

Американская компания Gracenote, специализирующаяся на обработке данных и статистике, сделала похожий прогноз — 32 медали, 11 из которых будут золотыми.

И ОКР и американские аналитики оказались одновременно и правы, и нет. Сборная ROC на Играх в Пекине сумела завоевать 32 награды, но это поместило ее лишь на девятую строчку медального зачета, потому что половина медалей -- с бронзовым отливом, а золотых лишь шесть.

Половину из них завоевал свежетитулованный Король лыж Александр Большунов, другие пришли из фигурного катания, где Россия все еще доминирует. А вот в других видах высших наград завоевать, увы не удалось.

Зато нашим атлетам удалось оказаться на пьедестале в десяти видах спорта из 15, представленных на Играх — тут мы превзошли всех. не покорились россиянам лишь традиционно «не наши» лыжное двоеборье и горнолыжный спорт, а также керлинг, скелетон и бобслей.

Анна Щербакова globallookpress.com

И если на последних двух сказался как коронавирус, так и проблемы федерации с инвентарем, то провал женской сборной по керлингу совершенно необъясним. Итогом стало увольнение тренерского штаба — к чемпионату мира керлингисток будет готовить канадец Рафаэль.

Если говорить о «потерянном золоте», нужно конечно вспомнить наших хоккеистов, а также неудачи в сноуборде (в параллельном гигантском слаломе) и во фристайле (в акробатике), где наши атлеты считались фаворитами

Зато у нас впервые с 1968 года есть награда в прыжках на лыжах с трамплина.

Лыжный ренессанс Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе накануне Олимпиады в Пекине заявила, что ее подопечные должны завоевать одну золотую, одну-две серебряные и одну-две бронзовые медали.

Что же, этот медальный план не только выполнил, но и перевыполнил один только Александр Большунов, ставший одним из главных героев прошедшей Олимпиады.

Вторые Игры подряд он поднимался на подиум во всех гонках, в которых участвовал. И если четыре года назад в Пхенчхане Большунов взял три серебра и бронзу, то в Пекине лыжник проапгрейдил список наград — на его счету три золотых медали, две серебряных и бронзовая.

Да, Александр не стал самым титулованным спортсменом ОИ-2022 — тут его обошел норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который, несмотря на то что начал турнир в ковидной изоляции, сумел завоевать в Пекине четыре золота и бронзу.

Большунов празднует триумф globallookpress.com

Тем не менее Сан Саныч Большунов на Играх в Китае одолел своего главного соперника Йоханнеса Клебо (два золота, серебро и бронза), и завоевал неофициальный титул Короля лыж, выиграв на одном элитном турнире скиатлон и масс-старт.

А наши лыжники едва не пошатнули гегемонию Норвегии в лыжных гонках. Из Пекина норвежцы везут восемь медалей, в том числе пять золотых. У россиян 11 медалей в лыжных гонках , но лишь четыре из них золотые.

Закономерное поражение хоккеистов

Поражение хоккейной сборной России в финале олимпийского турнира вышло болезненным — ведь наши парни летели в Пекин защищать титул. Но неожиданным фиаско в матче с финнами назвать нельзя.

Даже несмотря на отсутствие игроков из НХЛ на турнире, российская дружина не выглядела безоговорочным фаворитом турнира. Нередко команда не играла, а откровенно мучалась на льду и наблюдать за этим было откровенно тяжело.

Зато команде Жамнова постоянно везло — и на групповом этапе, когда датчане и швейцарцы упускали шансы отыграться. И в плей-офф, когда по сетке попались те же датчане.

И в полуфинале, когда в серии буллитов у сборной Швеции оставались две попытки и одной реализации хватало бы, чтобы Россия играла бронзовый матч.

Россия — Финляндия globallookpress.com

Повезло нам и в том, что Словакия выбила США в четвертьфинале. Ведь в ином случае Финляндия ждала нас уже в полуфинале, и снова поход за золотом мог закончиться раньше.А вот на финал везения не хватило.

И, хотя серебро кажется нашим игрокам обидным, если вспомнить, как наша команда готовилась к турниру, оно кажется закономерным и не таким уж плохим исходом. Ведь в Пекин не доехали даже сильнейшие из КХЛ.

А началось все еще прошлой осенью, когда в отечественном хоккее начался новый передел власти от сборной отодвинули Роман Ротенберга при котором сборная выигрывала золото Пхенчхана-2018 с 15 игроками СКА в составе.

Теперь же в сборной лишь один игрок армейского клуба, а то, как перед стартом Олимпиады домой отправляли «травмированного» Андрея Кузьменко, который сразу по возвращении в расположение СКА принял участие в контрольном матче против «Сочи».

Официальный сайт СКА сообщил, что форвард «прошел независимое медицинское обследование у ведущих специалистов в области травматологии Краснодарского края и по результатам обследования допущен к занятиям профессиональным спортом».

Сборная России globallookpress.com

Уместно вспомнить и тренерскую чехарду в сборной России, и то, что ни у Алексея Жамнова, ни у Сергея Федорова нет серьезного опыта самостоятельной работы.

А вот Юкка Ялонен брал золото на ЧМ-2011, становился третьим в олимпийском Ванкувере-2010, выиграл МЧМ-2016 с финской молодежкой, а после возвращения в главную снова стал чемпионом мира.

Так что проиграть Финляндии совсем не зазорно, другой вопрос — как это сделано.

Мы сами подтолкнули принятие возрастного ценза в фигурном катании

От приятного перейдем к грустному — главный допинговый скандал Олимпиады в Пекине связан со сборной России, хотя произошел и не на играх. Проба фигуристки Камилы Валиевой, взятая еще в декабре прошлого года дала положительный результат на препарат триметазидин.

Правда об этом стало известно лишь в феврале и уже после того, как Валиева в составе российской команды выиграла олимпийское золото командного турнира, что поставило МОК в неприятную позицию. После долгих совещаний и заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), Валиеву допустили до личного турнира, а медали командника решили пока не вручать никому.

Во-первых, нужно сразу признать, что да, триметазидин — это допинг, чтобы по этому поводу не кричали работники федеральных СМИ и российские стэн-фанаты фигурного катания в целом и школы Этери Тутберидзе в частности.

Камила Валиева globallookpress.com

Этот препарат в списке запрещенных с 2014 года, и он оказывает влияние на спортивные результаты — повышает толерантность к физической нагрузке, увеличивает силу, выносливость, а также снижает в крови уровень молочной кислоты и продуктов распада мышечных клеток. Соответственно, человек меньше устает и быстрее восстанавливается.

Во-вторых, как бы это не хотелось все тем же патриотическим СМИ и фанатам, CAS не оправдал Валиеву в деле по допингу, потому что не рассматривал его. Рассматривался вопрос допуска спортсменки к личному турниру, и он был решен положительно. Вопрос с положительной допинг-пробой будет решаться отдельно, уже после Олимпиады и без лишней спешки.

В-третьих, решен он будет, скорее всего, не в пользу Валиевой и к этому нужно морально готовиться, как и к тому, что медалей командника нас лишат. Почему? Потому что прием запрещенного вещества был, и даже если Камила докажет, что произошел он случайно и без ее ведома, дисквалификации не избежать, просто она будет сокращенной.

Рабочей версией стороны Валиевой сейчас является «триметазидин попал в организм Камилы через дедушкины таблетки», и дырок в этой версии больше чем в швейцарском сыре. Ангажированному РУСАДА этого было достаточно, но с CAS этот номер не пройдет, кроме того будет проведено расследование относительно ближайшего окружения фигуристки.

И тут мы приходим к главному — нужно признать хотя бы для себя самих, что частью методики Этери Тутберидзе и ее медицинского штаба, является употребление ее подопечными препаратов, входящих в списки запрещенных, для улучшения тренировочного процесса.

Этери Тутберидзе и Камила Валиева globallookpress.com

В интервью Познеру три года назад Этери Тутберидзе рассказывала, как ее команда напоследок прокапывалась еще разрешенным мельдонием, и жаловалась, что после его запрета придется искать «что-то новое».

Похоже, что этим «новым» и стал триметазидин, обладающий похожими свойствами. Судя по концентрации препарата в пробе спортсменки, он принимался курсом во внесоревновательный период и, вот незадача, не успел полностью вывестись из организма к чемпионату России.

Какие выводы можно сделать из всей этой истории? Во первых, она нанесет еще один сильный удар по и так подмоченной репутации российского спорта.

И не только сам факт положительной допинг-пробы и подозрений, что заслуженный тренер России пичкает 15-летних девочек запрещенными препаратами, но и реакция российских спортивных чиновников на это.

То как они ушли в тотальное отрицание и моментально сплотились вокруг Этери Тутберидзе, защищая от «иностранных нападок» не дает никакой надежды на то, что авгиевы конюшни под названием российский спорт будут когда-либо вычищены.

Золотые медали в фигурном катании списывают все грехи — и употребление запрещенных препаратов и токсичную рабочую атмосферу, разрушающую физическое и ментальное здоровье подростков. По крайне мере так было до тех пор, пока учениц Тутберидзе не ловили на допинге.

Камила Валиева и Этери Тутберидзе globallookpress.com

Еще один аспект этой истории — возраст Камилы Валиевой и то, как он повлиял на разбирательства о ее наказании. Так как российская фигуристка еще несовершеннолетняя, она относится к «защищенным лицам» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом — стороны не обязаны публично раскрывать ее имя или рассказывать о любом деле, в котором она может быть замешана.

К тому же ее возраст оказалось важным фактором при вынесении решения о допуске к личному турнира и может еще раз сыграть свою роль при вынесении решения о наказании за положительную допинг-пробу. Эксперты признают, что к несовершеннолетним часто относятся более снисходительно.

И хотя это играет в пользу Валиевой, в целом это может сыграть против женского российского фигурного катания в том виде, в котором оно существует сейчас — конвейера 15-летних чемпионок, который взлетают, ярко заблистав, чтобы выиграть чемпионат мира и Олимпиаду и завершить карьеру в 17-18 лет.

Вопрос введения возрастного ценза в фигурном катании пытались поднять уже не один год, и наконец он будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ISU и может быть реализован уже с сезона-2023/24.

И казус Валиевой послужит дополнительным аргументом о том, что подросткам, которых еще даже нельзя наказать по всей строгости за допинговые нарушения, нельзя соревноваться вместе с совершеннолетними атлетами, несущими полную ответственность за свои действия.

Как сказал бы герой одного популярного мема: «Поздравляю, вы переиграли сами себя».