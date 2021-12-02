Конец эпохи «одноразовых чемпионок»? В фигурном катании готовы поднять возрастной ценз

Первый раз об этом заговорили в 2018 году, после Олимпиады в Пхенчхане — по принятой в ISU традиции существенные изменения принимаются после Олимпийских игр на следующую четырехлетку.
Тогда изменения не прошли только чудом — Федерация конькобежного спорта Нидерландово ошиблась со сроками, подав предложение позже заявленного срока. В такой ситуации для того, чтобы инициативу рассмотрели на конгрессе, ее должны были поддержать не менее 4/5 из присутствующих делегатов.
Но этого не произошло: 63 делегата проголосовали «за», 39 высказались «против», воздержались 15. А ведь если бы голландцы были расторопнее, на конгрессе им бы хватило простого большинства.
В 2019 году о поднятии возрастного ценза заговорила федерация Норвегии, но из-за пандемии коронавируса предложение не было рассмотрено на конгрессе в 2020 году. Через год норвежцы снова отправили предложение ISU, но конгресс опять не состоялся.
Тем не менее, страна, у которой нет ни одной топ-фигуристки, оказалась чрезвычайно настойчивой, и третий раз оказался удачным — предложение поднять возрастной ценз с 15 лет до 17 в одиночном катании, и до 16 лет для танцевальных дуэтов и спортивных пар, было принято к обсуждению, а значит может быть реализовано уже с сезона-2023/24.
При этом если фигурист уже участвовал в чемпионате Европы, чемпионате четырех континентов или чемпионате мира в 2023 году, его допустят к взрослым соревнованиям сезона-2023/24, даже если он не соответствует новым возрастным критериям.
В данном случае Норвегия, скорее всего, выступает лишь исполнителем коллективной воли большинства стран, которые имеют возрастных спортсменов, которым сложно попасть на пьедесталы главных стартов.
Нетрудно догадаться, что причиной этого является «чемпионский конвейер» Этери Тутберидзе, которая год за годом штампует золотые медали благодаря вчерашним юниоркам, умеющим прыгать четвертные.
Правда через год-другой стремительно зажегшиеся звездочки также стремительно сгорают, заканчивая карьеру в 17 лет, и имея в довесок к медалям и титулам — букеты травм и расстройства пищевого поведения.
Но к тому времени у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе уже имеется следующая фаворитка для борьбы за олимпийское золото, и пока конвейер выполняет своб функцию — лишних вопросов никто задавать не будет, медали не пахнут.
Впрочем Россия тут не одинока — много молодых талантливых спортсменов и в японском фигурном катании. Инициатива норвежцев ударит и по ним, хотя и не так сильно, как по россиянкам.
Нововведение может ударить по нынешнему поколению российских «суперюниорок» — Софье Акатьевой, Аделии Петросян, Софьи Самоделкиной, Анастасии Зининой, Софьи Муравьевой.
Например, условной Самоделкиной будет 15 лет на 1 июля 2022 года, так что по действующим сейчас правилам ее должны допустить до этапов «Гран-при», ЧЕ и ЧМ.
Но если она в следующем сезоне выиграет финал «Гран-при», но по итогам чемпионата России не попадет в состав на главные старты, то с сезона-2023/24 ей снова придется выступать по юниорам.
Есть и другие талантливые фигуристки, которые сейчас усложняют свои программы, часто ценой травм, но теперь задержатся в юниорах до 17 лет, если поправку примут.
Возможно, теперь российские фигуристы будут выигрывать все в 17 лет, а не в 15. А может быть, через несколько лет женское катание изменится до неузнаваемости, поскольку Этери Тутберидзе придется столкнуться с противником, к которому она пока не нашла подхода — пубертатом.
С повзрослевшими фигуристками заслуженный тренер России работать не очень умеет, что повысит шансы на успех как других российских специалистов, так и представителей других стран. Глобальный пейзаж женского фигурного катания изменится и наблюдать за этим будет очень интересно.
А если меньше 15-летних девочек будет выжато досуха и выброшено в безжалостной гонке за золотом — что же, это еще один плюс грядущей реформы..
Мнения
В России, как нетрудно догадаться, предложение норвежцев встретили совсем без энтузиазма. Оставим навязшие в зубах шутки «лыжников-астматиков» за бортом, и обратимся к более серьезным мнениям.
Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что подотчетная ему организация категорически против идеи поднять возрастной ценз и будет стоять на своем до конца. Его поддержал и гендиректор ФФКР Александр Коган
Пока российские чиновники угрюмо отмалчиваются и готовятся к схватке на конгрессе, ветераны, как это водится, куда более словоохотливы и откровенны.
Мнения тренеров и экспертов разделились. Некоторые из них видят в предложении норвежцев целенаправленную атаку на российское женское фигурное катание, хотя тут же, противореча самим себе, заявляют, что повышение ценза не помешает российскому доминированию.
Милитаризация сознания и психология «осажденной крепости», укоренившиеся в коллективном российском сознании в последние годы тоже никуда не делись — кругом враги.
Но есть и противоположные мнения. Некоторые российские тренеры и эксперты видят в повышении возрастного ценза пользу для всего вида спорта и, вместо причитаний о происках врагов, готовятся приспособиться к меняющимся условиям.
Эксперты радуются тому, что предложенное норвежцами нововведение может продлить спортивную жизнь фигуристок, а эпоха звезд-однодневок постепенно сойдет на нет.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко также неожиданно для всех поддержал предложение норвежцев, хотя оно может ударить по его «Ангелам Плющенко».
Но, хотя в комментарии Плющенко и чувствуется укол в сторону Тутбердзе и ее методов работы с молодежью, оно вполне справедливо.
Достаточно вспомнить, сколько длилась спортивная карьера самого Евгения, и во сколько лет закончилась она у олимпийских чемпионок Юлии Липницкой и Алины Загитовой.