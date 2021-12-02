Конец эпохи «одноразовых чемпионок»? В фигурном катании готовы поднять возрастной ценз

В июне 2022 года в Таиланде пройдет конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) на котором будут приниматься решения, определяющие облик этого вида спорта на ближайшие годы. На конгрессе обсудят несколько важных предложений: разделение бригад судей на техническую и компонентную, уменьшение критериев оценки за компоненты и повышение возрастного ценза в одиночном катании. Последнее может особо сильно ударить по российским фигуристам.

В данный момент возрастной ценз в одиночном катании составляет 15 лет — с этого возраста спортсмены могут кататься на «взрослых» турнирах ISU. Предложение по поднятию ценза поднимаются уже далеко не в первый раз.

Первый раз об этом заговорили в 2018 году, после Олимпиады в Пхенчхане — по принятой в ISU традиции существенные изменения принимаются после Олимпийских игр на следующую четырехлетку.

Тогда изменения не прошли только чудом — Федерация конькобежного спорта Нидерландово ошиблась со сроками, подав предложение позже заявленного срока. В такой ситуации для того, чтобы инициативу рассмотрели на конгрессе, ее должны были поддержать не менее 4/5 из присутствующих делегатов.

Но этого не произошло: 63 делегата проголосовали «за», 39 высказались «против», воздержались 15. А ведь если бы голландцы были расторопнее, на конгрессе им бы хватило простого большинства.

Софья Акатьева (14 лет) и Камила Валиева (15) globallookpress.com

В 2019 году о поднятии возрастного ценза заговорила федерация Норвегии, но из-за пандемии коронавируса предложение не было рассмотрено на конгрессе в 2020 году. Через год норвежцы снова отправили предложение ISU, но конгресс опять не состоялся.

Тем не менее, страна, у которой нет ни одной топ-фигуристки, оказалась чрезвычайно настойчивой, и третий раз оказался удачным — предложение поднять возрастной ценз с 15 лет до 17 в одиночном катании, и до 16 лет для танцевальных дуэтов и спортивных пар, было принято к обсуждению, а значит может быть реализовано уже с сезона-2023/24.

При этом если фигурист уже участвовал в чемпионате Европы, чемпионате четырех континентов или чемпионате мира в 2023 году, его допустят к взрослым соревнованиям сезона-2023/24, даже если он не соответствует новым возрастным критериям.

В данном случае Норвегия, скорее всего, выступает лишь исполнителем коллективной воли большинства стран, которые имеют возрастных спортсменов, которым сложно попасть на пьедесталы главных стартов.

Команда Тутберидзе с очередным урожаем медалей globallookpress.com

Нетрудно догадаться, что причиной этого является «чемпионский конвейер» Этери Тутберидзе, которая год за годом штампует золотые медали благодаря вчерашним юниоркам, умеющим прыгать четвертные.

Правда через год-другой стремительно зажегшиеся звездочки также стремительно сгорают, заканчивая карьеру в 17 лет, и имея в довесок к медалям и титулам — букеты травм и расстройства пищевого поведения.

Но к тому времени у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе уже имеется следующая фаворитка для борьбы за олимпийское золото, и пока конвейер выполняет своб функцию — лишних вопросов никто задавать не будет, медали не пахнут.

Впрочем Россия тут не одинока — много молодых талантливых спортсменов и в японском фигурном катании. Инициатива норвежцев ударит и по ним, хотя и не так сильно, как по россиянкам.

Нововведение может ударить по нынешнему поколению российских «суперюниорок» — Софье Акатьевой, Аделии Петросян, Софьи Самоделкиной, Анастасии Зининой, Софьи Муравьевой.

Дарья Усачева (15 лет) globallookpress.com

Например, условной Самоделкиной будет 15 лет на 1 июля 2022 года, так что по действующим сейчас правилам ее должны допустить до этапов «Гран-при», ЧЕ и ЧМ.

Но если она в следующем сезоне выиграет финал «Гран-при», но по итогам чемпионата России не попадет в состав на главные старты, то с сезона-2023/24 ей снова придется выступать по юниорам.

Есть и другие талантливые фигуристки, которые сейчас усложняют свои программы, часто ценой травм, но теперь задержатся в юниорах до 17 лет, если поправку примут.

Возможно, теперь российские фигуристы будут выигрывать все в 17 лет, а не в 15. А может быть, через несколько лет женское катание изменится до неузнаваемости, поскольку Этери Тутберидзе придется столкнуться с противником, к которому она пока не нашла подхода — пубертатом.

С повзрослевшими фигуристками заслуженный тренер России работать не очень умеет, что повысит шансы на успех как других российских специалистов, так и представителей других стран. Глобальный пейзаж женского фигурного катания изменится и наблюдать за этим будет очень интересно.

А если меньше 15-летних девочек будет выжато досуха и выброшено в безжалостной гонке за золотом — что же, это еще один плюс грядущей реформы..

Мнения

В России, как нетрудно догадаться, предложение норвежцев встретили совсем без энтузиазма. Оставим навязшие в зубах шутки «лыжников-астматиков» за бортом, и обратимся к более серьезным мнениям.

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что подотчетная ему организация категорически против идеи поднять возрастной ценз и будет стоять на своем до конца. Его поддержал и гендиректор ФФКР Александр Коган

Я не норвежец. Не собираюсь комментировать это, сейчас это бессмысленно. У нас есть конгресс, где будет все обсуждаться. Там мы и скажем свои аргументы. Для чего сейчас это делать? На этом комментарий исчерпан Александр Коган

Пока российские чиновники угрюмо отмалчиваются и готовятся к схватке на конгрессе, ветераны, как это водится, куда более словоохотливы и откровенны.

Валентин Писеев Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Если бы выступила солидная федерация, к этому еще можно было бы прислушаться. А Норвегия, Нидерланды — это несерьезно. Эти страны с трудом готовят спортсменов, которые выступают на юниорских первенствах — и эти же спортсмены выступают и на взрослом уровне. Самое главное: нет аргументов. В 15 лет Валиева такое представление устроила в Сочи — весь мир ахнул. О чем вообще мы говорим? Что в 15 лет спортсмены не полностью реализуют себя в художественном плане? Посмотрите на Валиеву. А до нее была Саша Трусова — и они такое искусство показывают, помимо спортивной части. Это федерации-выскочки, которые хотят о себе заявить. Кто знает, что есть Федерация фигурного катания Норвегии? Видимо, они вспомнили, что у них была Соня Хени, и решили напомнить миру, что есть такая федерация.

Мнения тренеров и экспертов разделились. Некоторые из них видят в предложении норвежцев целенаправленную атаку на российское женское фигурное катание, хотя тут же, противореча самим себе, заявляют, что повышение ценза не помешает российскому доминированию.

Сергей Добрин Тренер Понятное дело, что нас хотят задвинуть. Понятно, что сейчас девочки во всем мире неконкурентоспособны по сравнению с нашими. Если попробовать понять мотивацию ISU в вопросе введения ограничений по возрасту, то они, наверное, в ответе за здоровье спортсменов. Если дети в шесть лет будут прыгать дупли и тройные… Вот их все же стоит немного придерживать, ломаются же потом. Но в 15 лет спортсмен уже достаточно взрослый. И Загитова, и Медведева в 15 лет выигрывали чемпионаты мира, Олимпиаду. Это не такой уж юный возраст для спортсменов. И проигрывать они потом стали не потому, что им исполнилось 16 или 17 лет, а потому что новое поколение пришло более технически подготовленное. Так как прогресс происходит со стороны нашей системы подготовки, то мы и в других условиях будем всех рвать.

Милитаризация сознания и психология «осажденной крепости», укоренившиеся в коллективном российском сознании в последние годы тоже никуда не делись — кругом враги.

Наталья Бестемьянова Олимпийская чемпионка в танцах на льду Давно уже обсуждают эту инициативу. Думаю, она будет принята. Как я к этому отношусь? С одной стороны, будет красивое женское катание, а не детское, но мы потеряем возможность видеть огромное количество четверных прыжков. Наверное, будет хорошо разбиваться юниорское катание, особенно женское. Это будет отдельный вид, которое мы с удовольствием будем смотреть ради прыжков. Деваться некуда, они проголосуют. Мы будем одни. Не очень хочется такого, наши девочки — лучшие в мире. Конечно, это фактическая война против России.

Но есть и противоположные мнения. Некоторые российские тренеры и эксперты видят в повышении возрастного ценза пользу для всего вида спорта и, вместо причитаний о происках врагов, готовятся приспособиться к меняющимся условиям.

Инна Гончаренко Тренер по фигурному катанию Везде произошел технический скачок, и повышение возрастного ценза неизбежно. Возраст поднимется. У нас и сейчас есть девочки, которые подтверждают, что не только в 17 лет, но и в более старшем возрасте можно быть конкурентоспособными. И не просто соревноваться на высоком уровне, а побеждать и быть на пьедестале на самых главных стартах сезона. Это подтверждает Елизавета Туктамышева. Поэтому не стоит бояться поднятия возрастного ценза. Если это произойдет, значит, будем жить, работать и соревноваться в тех условиях, в которые нас поставят. У наших девочек точно все будет хорошо. Они, безусловно, останутся лидерами. Свое лидерство мы не отдадим. Если повысят возраст, значит, будет более долгая и высокая конкуренция в юниорском спорте.

Эксперты радуются тому, что предложенное норвежцами нововведение может продлить спортивную жизнь фигуристок, а эпоха звезд-однодневок постепенно сойдет на нет.

Алексей Урманов Олимпийский чемпион Хочется наблюдать за ростом фигуриста, его взрослением. Когда же спортсмен появился и исчез, ну… Не знаю, может, это кому-то и интересно… Сегодня жизнь какая-то быстротечная, другая, что ли — наверное, людям нравится какой-то такой экшен. Сегодня болельщики переживают за Иванову, а завтра переключились на Петрову, послезавтра — на Сидорову. Мне же, например, очень интересно наблюдать за Елизаветой Туктамышевой, которая сейчас достаточно возрастная спортсменка, но продолжает демонстрировать прекраснейшее катание. Она такая взрослая, такая понимающая, такая разная… И мне это больше импонирует. Поэтому делайте вывод сами, согласен я с норвежцами или нет. Ну, наверное, больше согласен.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко также неожиданно для всех поддержал предложение норвежцев, хотя оно может ударить по его «Ангелам Плющенко».

Пускай это обсуждается. У нас есть для этого руководство. Не хочу вмешиваться в эту историю. Это коснется многих моих учениц? Значит, будут продолжать тренироваться и выступать дальше по юниорам. Жизнь спортивная же не заканчивается. Надо долго кататься. Я за долголетие в спорте, а не за то, чтобы была разовая вспышка — и убежали. Есть у нас руководство, пусть принимает решение — такая моя позиция. Евгений Плющенко

Но, хотя в комментарии Плющенко и чувствуется укол в сторону Тутбердзе и ее методов работы с молодежью, оно вполне справедливо.

Достаточно вспомнить, сколько длилась спортивная карьера самого Евгения, и во сколько лет закончилась она у олимпийских чемпионок Юлии Липницкой и Алины Загитовой.