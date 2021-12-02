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    Конец эпохи «одноразовых чемпионок»? В фигурном катании готовы поднять возрастной ценз

    Революция в фигурном катании, которая ударит по России

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    Камила Валиева
    В июне 2022 года в Таиланде пройдет конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) на котором будут приниматься решения, определяющие облик этого вида спорта на ближайшие годы. На конгрессе обсудят несколько важных предложений: разделение бригад судей на техническую и компонентную, уменьшение критериев оценки за компоненты и повышение возрастного ценза в одиночном катании. Последнее может особо сильно ударить по российским фигуристам.
    В данный момент возрастной ценз в одиночном катании составляет 15 лет — с этого возраста спортсмены могут кататься на «взрослых» турнирах ISU. Предложение по поднятию ценза поднимаются уже далеко не в первый раз.

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    • Первый раз об этом заговорили в 2018 году, после Олимпиады в Пхенчхане — по принятой в ISU традиции существенные изменения принимаются после Олимпийских игр на следующую четырехлетку.

    Тогда изменения не прошли только чудом — Федерация конькобежного спорта Нидерландово ошиблась со сроками, подав предложение позже заявленного срока. В такой ситуации для того, чтобы инициативу рассмотрели на конгрессе, ее должны были поддержать не менее 4/5 из присутствующих делегатов.

    Но этого не произошло: 63 делегата проголосовали «за», 39 высказались «против», воздержались 15. А ведь если бы голландцы были расторопнее, на конгрессе им бы хватило простого большинства.

    Софья Акатьева (14 лет) и Камила Валиева (15)

    В 2019 году о поднятии возрастного ценза заговорила федерация Норвегии, но из-за пандемии коронавируса предложение не было рассмотрено на конгрессе в 2020 году. Через год норвежцы снова отправили предложение ISU, но конгресс опять не состоялся.

    Тем не менее, страна, у которой нет ни одной топ-фигуристки, оказалась чрезвычайно настойчивой, и третий раз оказался удачным — предложение поднять возрастной ценз с 15 лет до 17 в одиночном катании, и до 16 лет для танцевальных дуэтов и спортивных пар, было принято к обсуждению, а значит может быть реализовано уже с сезона-2023/24.

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    • При этом если фигурист уже участвовал в чемпионате Европы, чемпионате четырех континентов или чемпионате мира в 2023 году, его допустят к взрослым соревнованиям сезона-2023/24, даже если он не соответствует новым возрастным критериям.

    В данном случае Норвегия, скорее всего, выступает лишь исполнителем коллективной воли большинства стран, которые имеют возрастных спортсменов, которым сложно попасть на пьедесталы главных стартов.

    Команда Тутберидзе с очередным урожаем медалей

    Нетрудно догадаться, что причиной этого является «чемпионский конвейер» Этери Тутберидзе, которая год за годом штампует золотые медали благодаря вчерашним юниоркам, умеющим прыгать четвертные.

    Правда через год-другой стремительно зажегшиеся звездочки также стремительно сгорают, заканчивая карьеру в 17 лет, и имея в довесок к медалям и титулам — букеты травм и расстройства пищевого поведения.

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    • Но к тому времени у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе уже имеется следующая фаворитка для борьбы за олимпийское золото, и пока конвейер выполняет своб функцию — лишних вопросов никто задавать не будет, медали не пахнут.

    Впрочем Россия тут не одинока — много молодых талантливых спортсменов и в японском фигурном катании. Инициатива норвежцев ударит и по ним, хотя и не так сильно, как по россиянкам.

    Нововведение может ударить по нынешнему поколению российских «суперюниорок» — Софье Акатьевой, Аделии Петросян, Софьи Самоделкиной, Анастасии Зининой, Софьи Муравьевой.

    Дарья Усачева (15 лет)

    Например, условной Самоделкиной будет 15 лет на 1 июля 2022 года, так что по действующим сейчас правилам ее должны допустить до этапов «Гран-при», ЧЕ и ЧМ.

    Но если она в следующем сезоне выиграет финал «Гран-при», но по итогам чемпионата России не попадет в состав на главные старты, то с сезона-2023/24 ей снова придется выступать по юниорам.

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    • Есть и другие талантливые фигуристки, которые сейчас усложняют свои программы, часто ценой травм, но теперь задержатся в юниорах до 17 лет, если поправку примут.

    Возможно, теперь российские фигуристы будут выигрывать все в 17 лет, а не в 15. А может быть, через несколько лет женское катание изменится до неузнаваемости, поскольку Этери Тутберидзе придется столкнуться с противником, к которому она пока не нашла подхода — пубертатом.

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    С повзрослевшими фигуристками заслуженный тренер России работать не очень умеет, что повысит шансы на успех как других российских специалистов, так и представителей других стран. Глобальный пейзаж женского фигурного катания изменится и наблюдать за этим будет очень интересно.

    А если меньше 15-летних девочек будет выжато досуха и выброшено в безжалостной гонке за золотом — что же, это еще один плюс грядущей реформы..

    Мнения

    В России, как нетрудно догадаться, предложение норвежцев встретили совсем без энтузиазма. Оставим навязшие в зубах шутки «лыжников-астматиков» за бортом, и обратимся к более серьезным мнениям.

    Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что подотчетная ему организация категорически против идеи поднять возрастной ценз и будет стоять на своем до конца. Его поддержал и гендиректор ФФКР Александр Коган

  • Я не норвежец. Не собираюсь комментировать это, сейчас это бессмысленно. У нас есть конгресс, где будет все обсуждаться. Там мы и скажем свои аргументы. Для чего сейчас это делать? На этом комментарий исчерпан
  • Александр Коган

    • Пока российские чиновники угрюмо отмалчиваются и готовятся к схватке на конгрессе, ветераны, как это водится, куда более словоохотливы и откровенны.

  • Валентин Писеев
  • Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР)
  • Если бы выступила солидная федерация, к этому еще можно было бы прислушаться. А Норвегия, Нидерланды — это несерьезно. Эти страны с трудом готовят спортсменов, которые выступают на юниорских первенствах — и эти же спортсмены выступают и на взрослом уровне. Самое главное: нет аргументов. В 15 лет Валиева такое представление устроила в Сочи — весь мир ахнул. О чем вообще мы говорим? Что в 15 лет спортсмены не полностью реализуют себя в художественном плане? Посмотрите на Валиеву. А до нее была Саша Трусова — и они такое искусство показывают, помимо спортивной части. Это федерации-выскочки, которые хотят о себе заявить. Кто знает, что есть Федерация фигурного катания Норвегии? Видимо, они вспомнили, что у них была Соня Хени, и решили напомнить миру, что есть такая федерация.

    • Мнения тренеров и экспертов разделились. Некоторые из них видят в предложении норвежцев целенаправленную атаку на российское женское фигурное катание, хотя тут же, противореча самим себе, заявляют, что повышение ценза не помешает российскому доминированию.

  • Сергей Добрин
  • Тренер
  • Понятное дело, что нас хотят задвинуть. Понятно, что сейчас девочки во всем мире неконкурентоспособны по сравнению с нашими. Если попробовать понять мотивацию ISU в вопросе введения ограничений по возрасту, то они, наверное, в ответе за здоровье спортсменов. Если дети в шесть лет будут прыгать дупли и тройные… Вот их все же стоит немного придерживать, ломаются же потом. Но в 15 лет спортсмен уже достаточно взрослый. И Загитова, и Медведева в 15 лет выигрывали чемпионаты мира, Олимпиаду. Это не такой уж юный возраст для спортсменов. И проигрывать они потом стали не потому, что им исполнилось 16 или 17 лет, а потому что новое поколение пришло более технически подготовленное. Так как прогресс происходит со стороны нашей системы подготовки, то мы и в других условиях будем всех рвать.

    • Милитаризация сознания и психология «осажденной крепости», укоренившиеся в коллективном российском сознании в последние годы тоже никуда не делись — кругом враги.

  • Наталья Бестемьянова
  • Олимпийская чемпионка в танцах на льду
  • Давно уже обсуждают эту инициативу. Думаю, она будет принята. Как я к этому отношусь? С одной стороны, будет красивое женское катание, а не детское, но мы потеряем возможность видеть огромное количество четверных прыжков. Наверное, будет хорошо разбиваться юниорское катание, особенно женское. Это будет отдельный вид, которое мы с удовольствием будем смотреть ради прыжков. Деваться некуда, они проголосуют. Мы будем одни. Не очень хочется такого, наши девочки — лучшие в мире. Конечно, это фактическая война против России.

    • Но есть и противоположные мнения. Некоторые российские тренеры и эксперты видят в повышении возрастного ценза пользу для всего вида спорта и, вместо причитаний о происках врагов, готовятся приспособиться к меняющимся условиям.

  • Инна Гончаренко
  • Тренер по фигурному катанию
  • Везде произошел технический скачок, и повышение возрастного ценза неизбежно. Возраст поднимется. У нас и сейчас есть девочки, которые подтверждают, что не только в 17 лет, но и в более старшем возрасте можно быть конкурентоспособными. И не просто соревноваться на высоком уровне, а побеждать и быть на пьедестале на самых главных стартах сезона. Это подтверждает Елизавета Туктамышева. Поэтому не стоит бояться поднятия возрастного ценза. Если это произойдет, значит, будем жить, работать и соревноваться в тех условиях, в которые нас поставят. У наших девочек точно все будет хорошо. Они, безусловно, останутся лидерами. Свое лидерство мы не отдадим. Если повысят возраст, значит, будет более долгая и высокая конкуренция в юниорском спорте.

    • Эксперты радуются тому, что предложенное норвежцами нововведение может продлить спортивную жизнь фигуристок, а эпоха звезд-однодневок постепенно сойдет на нет.

  • Алексей Урманов
  • Олимпийский чемпион
  • Хочется наблюдать за ростом фигуриста, его взрослением. Когда же спортсмен появился и исчез, ну… Не знаю, может, это кому-то и интересно… Сегодня жизнь какая-то быстротечная, другая, что ли — наверное, людям нравится какой-то такой экшен. Сегодня болельщики переживают за Иванову, а завтра переключились на Петрову, послезавтра — на Сидорову. Мне же, например, очень интересно наблюдать за Елизаветой Туктамышевой, которая сейчас достаточно возрастная спортсменка, но продолжает демонстрировать прекраснейшее катание. Она такая взрослая, такая понимающая, такая разная… И мне это больше импонирует. Поэтому делайте вывод сами, согласен я с норвежцами или нет. Ну, наверное, больше согласен.

    • Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко также неожиданно для всех поддержал предложение норвежцев, хотя оно может ударить по его «Ангелам Плющенко».

  • Пускай это обсуждается. У нас есть для этого руководство. Не хочу вмешиваться в эту историю. Это коснется многих моих учениц? Значит, будут продолжать тренироваться и выступать дальше по юниорам. Жизнь спортивная же не заканчивается. Надо долго кататься. Я за долголетие в спорте, а не за то, чтобы была разовая вспышка — и убежали. Есть у нас руководство, пусть принимает решение — такая моя позиция.
  • Евгений Плющенко

    • Но, хотя в комментарии Плющенко и чувствуется укол в сторону Тутбердзе и ее методов работы с молодежью, оно вполне справедливо.

    Достаточно вспомнить, сколько длилась спортивная карьера самого Евгения, и во сколько лет закончилась она у олимпийских чемпионок Юлии Липницкой и Алины Загитовой.

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