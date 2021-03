Шведский лед оказался удачным. Без медалей остались только мужчины

В Стокгольме подошел к концу долгожданный чемпионат мира по фигурному катанию. Для России это первенство выдалось успешным, ведь наши спортсмены завоевали три золота из четырех, а всего заполучили шесть наград. Давайте вспомним, как развивалась борьба на шведском льду.

Успешный дебют Мишиной и Галлямова

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стояли на высшей ступени пьедестала почета во время вручения первых комплектов медалей на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

Мишина и Галлямов сотворили настоящую сенсацию, с трудом опередив двукратных чемпионов мира из Китая Суй Вэньцзин / Хань Цун в соревновании спортивных пар.

Анастасия Мишина Российская фигуристка Это победа стала для нас сюрпризом. Мы еще до конца не поняли, что произошло. Чтобы осознать, нужно немного времени, а сейчас мне очень хочется спать.

Российский тандем шел третьим после короткой программы, но он преуспел в произвольной программе, когда набрал 151,80 балла (личный рекорд). Итоговый результат составил 227,59, что на 1,88 балла лучше, чем у Вэньцзин и Цун.

Мишина и Галлямов, безусловно, произвели прекрасное первое впечатление на своем дебютном чемпионате мира. Это первый дуэт после Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова в 1986 году, который одержал победу на первом для себя мировом первенстве.

Примечательно, что Мишина и Галлямов выступали под знаковую «We are the champions», которая принесла России первое за восемь лет золото в соревнованиях спортивных пар.

Вэньцзин и Цун были вынуждены довольствоваться своей третьей серебряной медалью на чемпионатах мира. Бронзу завоевала российская пара Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, лидировавшая после короткой программы.

Тамара Москвина Заслуженный тренер СССР и России Я довольна, что в такой сложной ситуации, когда подготовка шла так нервно — с болезнями, с вынужденными отказами от соревнований из-за состояния здоровья, с такими необычными условиями проведения ЧМ, у школы фигурного катания Тамары Москвиной две медали. И я хочу сказать слова огромной благодарности Антону Сихарулидзе за то, что он смог финансово поддержать существование нашей школы. Такие случаи, когда дебютанты чемпионатов мира одерживали победы, бывали. Какие задачи я им ставила? Ничего необычного — никаких задач на медали не ставит никакой тренер, только дают кое-какие указания обратить особое внимание на определенные детали, либо дают общий настрой, чтобы спортсмены катались с полной эмоциональной отдачей.

Двукратные серебряные медалисты чемпионатов мира Евгения Тарасова / Владимир Морозов смотрелись достойно, но Тарасова допустила пару критичных ошибок на приземлении, в связи с чем пара оказалась на четвертой позиции.

Полное доминирование россиянок

В женском одиночном катании золото завоевала Анна Щербакова. Выступая под «Дом темных бабочек» и «Пять секретов Бетховена», она выполнила тройной флип-тройной тулуп, тройной флип-тройной сальхов, тройной лутц-тройной луп и еще один тройной лутц.

Свою единственную грубую ошибку она допустила при четверном флипе. Набрав 152,17 балла в произвольной программе (второе место), ей удалось удержать первую строчку, завоеванную в короткой программе, и сделать себе подарок на предстоящее 17-летие.

Александра Трусова, занявшая 12-е место в короткой программе с результатом 64,82, стала лучшей в произвольной программе (152,38). 16-летняя спортсменка рисковала и заявила сразу пять четверных прыжков в программе «Ромео и Джульетта».

Двукратная чемпионка мира среди юниоров выполнила четверной флип и четверной лутц-тройной тулуп, однако упала на четверном сальхове и втором четверном лутце. Но и это не помешало ей завоевать бронзу.

Между Щербаковой и Трусовой вклинилась Елизавета Туктамышева. 24-летняя спортсменка стала третьей как в короткой программе (78,86), так и в произвольной (141,60), зато в сумме оказалась второй.

В произвольной программе она выполнила два тройных акселя. Во время оглашения оценок она была потрясена, осознавая, что будет на пьедестале почета.

Для Туктамышевой путь к подиуму был долгим. Она не участвовала в чемпионатах мира с тех пор, как выиграла золото в 2015 году. Елизавета стала первым не тинэйджером в женском одиночном катании за последние восемь лет.

Елена Радионова Бронзовый призер ЧМ-2015 Конечно, меня очень впечатлила Лиза Туктамышева. Она — боец! Все наши девчонки молодцы. Саша пошла на риск. Да, что-то не получилось, но было видно ее старание. Она все равно владеет этими элементами, просто нужно их накатать. У Евгения Плющенко огромный опыт, но тут по большей части все зависит от профессионализма спортсмена. Тренер здесь — вспомогательное звено, он принимал решение включать такие элементы в программу, исходя из своего опыта. Вчера был исторический результат, это прорыв в одиночном женском катании. Нужно сохранить такой же задел на Олимпиаду.

Весь пьедестал почета сформировали спортсменки из России. В последний раз фигуристки из одной страны завоевывали все медали в 1991 году, тогда это достижение покорилось американкам.

Космический уровень Чена

Мужские соревнования завершились тем, что Нейтан Чен взлетел с третьей строчки на первую, чтобы в третий раз в своей карьере завоевать золото чемпионата мира.

Выполнив произвольную программу под музыку Филипа Гласса, американец сделал пять четверных прыжков, три из которых были комбинациями. Он также выполнил тройной аксель и тройной лутц, получив 222,03 за программу и 320,88 балла в сумме.

Чтобы оценить космический уровень Чена, стоит упомянуть, что никто другой не набрал больше 200 баллов в произвольной программе.

Татьяна Тарасова Заслуженный тренер СССР Нейтан Чен — мой любимый инопланетянин. До него невозможно дотянуться. Надо так жить, иметь такой талант и работать как собака. С Ханю ничего не случилось, он третий на чемпионате мира. Юдзуру не катался целый год, есть же причины у всего. Поверьте мне, в следующем году он приедет в хорошей форме на Олимпиаду. Чен — моя любовь. Это человек, который идет и смеется, открывает новые возможности. Программа у него всегда интересная, я очень его люблю.

Теперь на счету Чена три золота на трех последних чемпионатах мира, начиная с 2018 года. Он первый человек, завоевавший три титула подряд в одиночном разряде на мировых первенствах после Патрика Чана (2011-2013), и первый американец, сделавший этот с тех пор, как Скотт Гамильтон победил на четырех чемпионатах мира подряд с 1982 по 1984 год.

Японии достались серебро и бронза благодаря хорошим выступлениями Юмы Кагиямы и Юдзуру Ханю.

Кагияма, занявший второе место после короткой программы, остался на этой позиции и после произвольной программы. 17-летний спортсмен завоевал медаль на своем дебютном чемпионате мира с результатом 291,77 балла.

Дела у Ханю пошли не так хорошо, хотя он все же поднялся на пьедестал почета. Ранее он выигрывал золото на чемпионатах мира в 2014 и 2017 годах и был настроен завоевать третий титул после того, как набрал 106,98 балла в короткой программе.

Александр Жулин Тренер На мной взгляд, он не попал с произвольной программой. В короткой был просто королем, в произвольной выглядел посредственно. С Ченом все наоборот. Думаю, причина в том, что не каждый поймет японский фольклор, это все равно что с нашими «Валенками» приехать на Олимпиаду и объяснять судьям, как это круто. Все мы — тренеры, хореографы — совершаем ошибки.

Впрочем, планы Ханю были нарушены, когда он рукой коснулся льда после выполнения четверного прыжка. Он также споткнулся, приземляясь после тройного акселя. Эти недочеты привели к тому, что он получил 182,20 балла — четвертый результат в произвольной программе.

Несмотря на то, что Ханю не справился с ранее поставленной задачей, он все же покидает Стокгольм со своей восьмой медалью на мировых первенствах с 2012 года.

Россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое места в итоговом протоколе, чего хватило для того, чтобы Россия обеспечила себе максимальную квоту на ОИ-2022.

Коляда в произвольной программе сделал каскад четверной тулуп-тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной аксель-двойной тулуп, коснулся рукой льда в каскаде тройной лутц-ойлер-тройной сальхов, далее упал с тройного акселя, исполнил тройной флип, тройной риттбергер. На тройном флипе судьи поставили россиянину неясное ребро.

Завершение на мажорной ноте

Серебряные призеры чемпионата мира-2019 Виктория Синицина / Никита Кацалапов оформили свой первый титул на мировых первенствах в заключительном виде программы в Стокгольме — танцах на льду.

Синицина и Кацалапов исполнили эмоциональный перформанс под «Песни, которым научила меня моя мама», выполнив сложную работу ног и твизлы, а также впечатляющие подъемы.

Татьяна Навка Олимпийская чемпионка Боже, какое счастье! Ура! Болела как за себя, как за своих детей. Это пара моего тренера, я безумно за них рада и рада за Россию. Я всей душой с ребятами, я считаю, что они достойны золота.

В произвольном танце они установили новый личный рекорд с результатом 133,02 балла, а их сумма составила 221,17 балла.

Американцы Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью показали свой лучший результат на мировых первенствах, завоевав серебро. Они сохранили второе место в общем зачете, несмотря на третью позицию в произвольном танце.

Их выступление было плавным, но уровень так и не повысился до той сложности, которая необходима, чтобы действительно бросить вызов Синициной и Кацалапову.

Заняв четвертое место в ритм-танце, канадцы Пайпер Гиллес / Поль Пуарье взлетели на третье место. На семи предыдущих чемпионатах мира они ни разу не поднимались выше шестой строчки, так что это большой успех.

Наталья Бестемьянова Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Поздравляю наших ребят с долгожданной победой. Вика с Никитой откатались потрясающе и победили абсолютно заслуженно. Чудесно! Степановой и Букину не надо было ошибаться вчера. Сегодня они катались явно не на пятое место, а намного лучше. Очень жаль, что их произвольный танец не оценили как следует. Три золотые медали — это фантастический результат. Поздравляю нашу федерацию, всех болельщиков, всех тренеров. Потрясающий для нас чемпионат мира.

Александра Степанова / Иван Букин стали пятыми в обоих видах программы и в общем зачете, тогда как Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро довольствовались итоговым десятым местом.