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    Жетысу — Астана: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 6 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Жетысу» — «Астана»
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    Марин Томасов
    6 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Астана». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жетысу» — «Астана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 06 Июля 2025 года

    Жетысу

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Жетысу 16:00 Астана

    Астана

  • Астана
    •

    «Жетысу»

    Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и также борется за выживание в элите.

    Команда занимает безопасную 10-ю позицию в таблице, что вне зоны понижения в классе (12-14-я строчки), с отрывом только в один балл от нее.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле одержал победу над «Улытау» (2:1).

    Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив уже остался без баллов, когда опять-таки в чужих стенах проиграл «Тоболу» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Жетысу» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух победах.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, тем не менее, такой расклад маловероятен, если учесть перевес соперника в классе.

    Руслан Болов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    «Астана»

    Турнирное положение: «Астана» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрала 34 балла и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает первую позицию с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Кайрата», а также в пять очков от третьего в таблице «Актобе».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Кызылжаром» (3:3).

    Перед этим в 13-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже в чужих стенах переиграл «Актобе» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Астана» выиграла пять раз при одной ничьей.

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    Это сулит гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

    Марин Томасов и Назми Грипши — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Жетысу» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Жетысу» не проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Астаны» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.70, победа «Жетысу» — в 8.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.10.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Астаны».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жетысу — Астана?

    Матч Жетысу — Астана состоится 06 июля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Жетысу — Астана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жетысу — Астана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жетысу — Астана?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жетысу — Астана?

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.70, победа «Жетысу» — в 8.00.

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