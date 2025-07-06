Спартак — Крылья Советов. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июля 2025 года

«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» посредственно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Спартак» на 2 очка отстал от медальной зоны. Да и вообще, команда Деяна Станковича слишком часто теряла очки на ровном месте.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Спартак» не заметил «Торпедо» (3:1).
До того команда уверенно переиграла «Химки» (5:0). Да и поединок с «Крыльями Советов» завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Спартак» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» уже начали серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды весьма неплохой.
Причем «Спартак» традиционно удачно противостоит «Крыльям Советов». в пяти последних очных поединков «красно-белые» победили 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Красно-белые» выглядят сильнее существенно обновившихся самарцев.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: Самарцы являются середняками РПЛ. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Крылья Советов» в 30 матчах чемпионата набрали 31 очко. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Самарцы не смогли переиграть «Факел» (1:1).
До того команда была бита спартаковцами (0:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила еще и «Пари НН» (2:5).
При этом «Крылья Советов» в 5 своих последних поединках добыли одну победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Самарцы переживают этап кадровой перезагрузки. Магомеду Адиеву предстоит выстроить по сути новый коллектив.
При этом «Крылья Советов» победили в 8 поединках чемпионата из 30. Да и потери лидеров не могут не сказаться.
Самарцы не побеждают уже четыре матча кряду. Да и спартаковцев команда не обыгрывает уже без малого два года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Самарцы не боятся оппонента, и явно намерены найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Красно-белые» победили в 3 своих последних матчах
- «Спартак» в двух последних матчах настрелял 8 мячей
- «Крылья Советов» не побеждали в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.85, а победа оппонента — в скромные 8.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.09.
- 2.35Реал — Боруссия Дортмунд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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- 2.00ЦСКА Москва — ОФК Белград: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: «Спартак» мотивирован успешно продолжить серию контрольных матчей, и наверняка будет максимально активно атаковать.
«Красно-белые» априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.72