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    «Спартак» уверенно расправится с «крылышками»

    Спартак — Крылья Советов. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Крылья Советов»
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    Деян Станкович
    6 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» посредственно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спартак» на 2 очка отстал от медальной зоны. Да и вообще, команда Деяна Станковича слишком часто теряла очки на ровном месте.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Спартак» не заметил «Торпедо» (3:1).

    До того команда уверенно переиграла «Химки» (5:0). Да и поединок с «Крыльями Советов» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Спартак» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красно-белые» уже начали серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды весьма неплохой.

    Причем «Спартак» традиционно удачно противостоит «Крыльям Советов». в пяти последних очных поединков «красно-белые» победили 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Красно-белые» выглядят сильнее существенно обновившихся самарцев.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы являются середняками РПЛ. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Крылья Советов» в 30 матчах чемпионата набрали 31 очко. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Самарцы не смогли переиграть «Факел» (1:1).

    До того команда была бита спартаковцами (0:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила еще и «Пари НН» (2:5).

    При этом «Крылья Советов» в 5 своих последних поединках добыли одну победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Самарцы переживают этап кадровой перезагрузки. Магомеду Адиеву предстоит выстроить по сути новый коллектив.

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    При этом «Крылья Советов» победили в 8 поединках чемпионата из 30. Да и потери лидеров не могут не сказаться.

    Самарцы не побеждают уже четыре матча кряду. Да и спартаковцев команда не обыгрывает уже без малого два года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Самарцы не боятся оппонента, и явно намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Красно-белые» победили в 3 своих последних матчах

    • «Спартак» в двух последних матчах настрелял 8 мячей

    • «Крылья Советов» не побеждали в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.85, а победа оппонента — в скромные 8.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.09.

    Прогноз: «Спартак» мотивирован успешно продолжить серию контрольных матчей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    «Красно-белые» априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.72

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спартак — Крылья Советов?

    Матч Спартак — Крылья Советов состоится 06 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Спартак — Крылья Советов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Спартака» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спартак — Крылья Советов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Спартака» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак — Крылья Советов?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак — Крылья Советов?

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.85, а победа оппонента — в скромные 8.20.

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