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    «ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Баварию» и пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира

    «ПСЖ» — «Бавария»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Германии Бавария Футбол Франции ПСЖ
    В матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Баварию» со счетом 2:0.

    Дезире Дуэ
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    Дезире Дуэ

    Судьбу противостояния решили забитые мячи, которые отправили в ворота мюнхенцев Дезире Дуэ и Усман Дембеле.

    У «ПСЖ» в этой игре было два удаления. Не смогли доиграть встречу Виллиан Пако и Лукас Эрнандес.

    Футбол. Клубный ЧМ. 1/4 финала
    ПСЖ — Бавария 2:0
    Голы: 1:0 Дезире Дуэ (78'), 2:0 Усман Дембеле (90 + 6') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Витор Феррейра, Жоау Невеш, Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери, 80'), Дезире Дуэ (Лукас Эрнандес, 80'), Хвича Кварацхелия (Лукас Бералдо, 84'), Брэдли Баркола (Усман Дембеле, 71') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич (Саша Боэ, 34'), Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Джамал Мусиала (Серж Гнабри, 46'), Майкл Олисе, Александар Павлович (Леон Горецка, 80'), Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Кингсли Коман (Томас Мюллер, 80') Предупреждения: Конрад Лаймер (69'), Дезире Дуэ (77') Удаления: Вильян Пачо (82'), Лукас Эрнандес (90 + 2')

    «ПСЖ» пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары «Реал» - «Боруссия».

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