Сиэтл Саундерс — Коламбус Крю. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, МЛС, 7 июля 2025 года

7 июля в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Коламбус Крю». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Коламбус Крю», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» по итогам 19-ти матчей занимает пятую позицию в Западной конференции с 29 очками.

Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8) с отрывом в три балла от зоны выхода в 1/16 финала (8-9-е места), а также в шесть пунктов от 10-й строчки, что вне зоны плей-офф.

Последние матчи: хозяева в своей последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС одержали победу над «Остином» (2:0).

В предыдущем поединке третьего тура группового раунда Клубного чемпионата мира коллектив и вовсе потерпел поражение — от ПСЖ с результатом 0:2.

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Не сыграют: травмированы — Арриола, Хокинс и Ким Ги Хи, дисквалифицирован — Бейкер-Уайтинг.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сиэтл Саундерс» проиграл пять раз при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же есть, если учесть небольшую разницу в классе в пользу соперника, а также фактор своего поля.

Альберт Руснак — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: «Коламбус Крю» по итогам 20-ти матчей занимает четвертую позицию Восточной конференции с 37 очками.

Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8) с отставанием в три балла от лидера «Филадельфии Юнион», а также с отрывом в восемь пунктов от зоны выхода в 1/16 финала (8-9-е места).

Последние матчи: гости в последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС одержали победу над той же «Филадельфией Юнион» (1:0).

В предыдущем туре регулярного первенства коллектив также набрал максимум баллов, когда снова-таки в домашних стенах взял верх над «Атлантой Юнайтед» (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет, вызван в сборную — Арфстен.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС, «Коламбус Крю» выиграл.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их пусть и небольшой, но все же перевес в классе.

Диего Росси — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Сиэтл Саундерс» проиграл

в пяти из шести последних матчей «Коламбус Крю» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Коламбус Крю» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.65, победа «Коламбус Крю» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

При этом в пяти из шести последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Коламбус Крю» не проиграет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02