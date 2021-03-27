Жажда к победам. Щербакова, Туктамышева и Трусова забрали весь пьедестал на чемпионате мира

Трио российских фигуристок в лице Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой покорили Швецию и смогли занять весь пьедестал благодаря свои последним выступлениям в произвольной программе. Рассмотрим реакцию прессы на это знаменательное событие.

Воля и характер Щербаковой

Щербакова решила рискнуть и выполнить сложнейший элемент — четверной флип. Из-за падения во время этого, вопрос о чемпионстве Щербаковой стал актуальным. Тем не менее фигуристка добилась своего благодаря правильному настрою и воле к победе. Вот как отреагировал «Чемпионат» на победу Щербаковой турнире.

Александра Щербакова globallookpress.com

«Сомнений в том, что все три великолепные российские фигуристки уедут из Стокгольма с медалями, не оставалось никаких. А вот победа Анны Щербаковой после падения с четверного флипа уже не казалась железобетонной. И тут всё решил характер. Тот самый характер, который помог хрупкой девочке в полуобморочном состоянии выиграть чемпионат России. Сейчас, судя по тренировкам, тоже казалось, что Аня не в блестящей форме. Но как же она умеет собираться на эти судьбоносные четыре минуты!

Я могу рассуждать о прокате — я не всем довольна в нем, но я боролась до последнего за каждый элемент, старалась не отдавать. И я безумно счастлива, что все так закончилось, я не ожидала такого исхода. Анна Щербакова

После фирменного каскада тройной лутц — тройной риттбергер в самой концовке отпали последние вопросы. Анна Щербакова — новая чемпионка мира!»

Как всегда волнительное выступление Туктамышевой

Туктамышева снова начинает возвращаться на победный путь. Не все так гладко шло у нее в последнее время, но в этом выступлении она была полностью сосредоточена. Подробнее о выступлении рассказали на «Чемпионате»

Елизавета Туктамышева globallookpress.com

«Елизавета Туктамышева за первые 30 секунд нахождения на льду буквально заставила сердце выпрыгивать из груди. Тройной аксель в каскаде с двойным тулупом — с крошечной помаркой на выезде. Сольный тройной аксель, а следом и каскад тройной лутц — тройной тулуп — идеально. А дальше обиднейшая ошибка на тройном флипе, которую можно объяснить только колоссальным напряжением. Лиза отчаянно спасала прыжок, но не устояла на ногах. В пустом зале её программа под музыку "Хроники заводной птицы" смотрелась особенно волнующе и вызывала тревожные эмоции.

Лиза уже была и чемпионкой мира, и чемпионкой Европы, но, возможно, именно сегодня случился главный прокат её жизни. В 24 года, после травм, болезней и долгих лет без главных турниров Туктамышева выцарапала свой шанс и вцепилась в него мёртвой хваткой! Гениальная ученица гениального тренера спустя шесть лет после победы в Шанхае вновь забралась на пьедестал!

Нет, такого чувства нет, потому что разрыв получился довольно большой, я рада, что я здесь на втором месте, это уже много для меня значит. Эмоции были, потому что я понимала, что на пьедестале, это уже круто. Переживала, что после падения с флипа медаль была упущена. Очень переживала, когда выставляли оценки, потому что я не видела, как выступила Саша, какие баллы у нее. Эмоции переполнили. Елизавета Туктамышева

До полностью российского пьедестала оставалось рукой подать. Очень не хотелось болеть против симпатичной японской фигуристки Рики Кихиры, но, когда она упала, миллионы российских болельщиков выдохнули с облегчением. Рика абсолютно не выдержала напряжения момента и посыпалась.»

Трусова исполнила сложнейшую программу

Александра Трусова решила выполнить заявленную сложную программу. Не все пошло как надо, но свою медаль Александра завоевать все-таки смогла. Выступление Трусовой подробнее описывает Sport24.

Александра Трусова globallookpress.com

«Спешите видеть, пять четверных Александры Трусовой, только сегодня, единственное представление в этом сезоне! Примерно так должна была выглядеть пятничная афиша на ЧМ по фигурному катанию, если бы мы жили где-нибудь в начале прошлого века. За два дня, прошедшие с короткой программы у женщин, гораздо больше говорили о том, сумеет ли закамбэчить Трусова, а не о реальной борьбе за золото турнира. Все-таки Саша слишком ярко провалилась, всем хотелось увидеть ее реванш, тем более с такой мощнейшей начинкой.

Трусова открывала предпоследнюю разминку и ни на шаг не отступила от своего плана. Пять четверных в заявке, значит, надо стараться делать. И первый получился здорово — квад-флип. Правда, как всегда, не обошлось без восклицательного знака — неясное ребро. Это уже визитная карточка судей в отношении Саши. Дальше — падение с квад-сальхова. Но тут же Трусова исправилась, фантастически чисто исполнив каскад четверной лутц — тройной тулуп. Силы, правда, стали постепенно покидать ученицу Плющенко. Во второй части программы — падение с квад-лутца и серьезный недокрут на квад-тулупе. Правда, Саша удержалась и прицепила к нему тройной сальхов через ойлер.

Я в принципе рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. Александра Трусова

Из-за такого обилия сложнейших элементов, которые отнимают кучу сил, сама программа "Ромео и Джульетта" осталась в тени. Она разорвалась на части. Но иначе и быть не могло, когда ставка была сделана на запредельную сложность. Несмотря на два падения, за произвольную Трусова набрала 152,38 балла. Конечно, и она, и Щербакова в карьере набирали больше, да и Туктамышева тоже. Но сегодня этого результата хватило даже для победы в произвольной программе. Просто шок!».

Соперницы внесли свой вклад в победу россиянок

Обозреватель «Спорт Экспресс» Анастасия Плетнева учла и тот факт, что главные оппонентки российских фигуристок тоже внесли свой вклад в их победу. О том, как это было, подробнее в ее обзоре.

«Развалила свою программу главная соперница россиянок — японка Рика Кихира. Чемпионат мира — совсем не ее турнир. В прошлом году Рика осталась четвертой, в этом — и вовсе седьмая. Свой проигрыш фигуристка объяснила сменой часовых поясов и акклиматизацией, хотя она тренируется в Швейцарии у Стефана Ламбьеля. А с утра перед произвольной программой японские журналисты наперебой писали о рецидиве травмы ноги Кихиры, что подтверждал ее неудачный прокат на тренировке. Но, думается, здесь дело не только в этом — почему Рика не может ментально собраться на прокаты именно на чемпионатах мира, когда ответственность максимально высока.

Рика Кихира globallookpress.com

Значит ли это, что Кихиру можно списать со счетов и соперниц у россиянок теперь не осталось? Нет. Если не получается раз, два или даже больше, это не повод расстраиваться и списывать кого-то со счетов. У японки еще все может получиться, в межсезонье есть время залечить травму и поработать над психологией. Спортсменки не сразу умеют настраиваться на прокаты, иногда им нужно время и помощь тренера или кого-то еще, чтобы разобраться, как это лучше сделать.

А кроме Кихиры больше никого нет? Тоже не так. Пятое место на чемпионате мира заняла бельгийка (!) Луна Хендрикс — в прошлом году она была только двенадцатой, а сейчас обогнала всех японок и кореянок. И даже чемпионку США Брэди Теннелл. И у Луны как раз был чистый прокат произвольной. Она всего-то 44 сотых проиграла Туктамышевой.

Здесь можно справедливо возразить, что четверных-то у Хендрикс нет, да и тройных акселей тоже. Но тогда надо бы посмотреть и на прокаты россиянок — ни одного чистого! У Ани Щербаковой не получился единственный четверной, вращения потеряли уровни, центровку и позиции. У Лизы Туктамышевой были проблемы с флипом, только тройным, по мелочи недочетов тоже набралось. Саша Трусова зашла на пять квадов, а выполнила только два (и то, опять же, на флипе оказалось неясное ребро). Никто не набрал даже больше 155 — мы привыкли совсем к другим оценкам!»

Победителям удалось не все

На Sport24 обратили внимание на ошибки Туктамышевой и Щербаковой. Там расстроены, что ни одного чистого выступления так и не было показано.

«Сместить Трусову смогла Елизавета Туктамышева. И у нее не все сегодня получилось. Выезд с первого тройного акселя получился через тройку, но Лиза успела прицепить двойной тулуп. Дальше был чистейший сольный триксель. На каскаде лутц-тулуп арбитры разглядели недокрут в четверть на втором прыжке. И тут внезапно Туктамышева падает с тройного флипа. Когда в последний раз подобное происходило, и не вспомнишь. Но опыта Туктамышевой хватило, чтобы не расклеиться. Оставшуюся часть программы она прокатала без грубых косяков, хотя и потеряла уровни на дорожке и вращении.

Последней сегодня каталась Анна Щербакова. В заявке стояло два четверных, как и на чемпионате России. Но все последние дни Аня только и делала, что падала по 5-6 раз за тренировку с любых квадов. В принципе, это не новость. Такое с ней уже бывало, а потом она собиралась на соревнованиях. Но, видимо, к ЧМ она подошла в плохой форме. Можно списать это на пневмонию, которая высосала из нее силы в конце прошлого года. Но сегодня на льду была не та Щербакова, к которой мы привыкли.

Началось все с падения с квад-флипа. Прыжок, ставший любимым для Ани, на этот раз был завален без вариантов. Судьи там еще углядели недокрутик в четверть. На второй четверной чемпионка России и заходить не стала, сделав каскад тройной флип — тройной тулуп. Дальше были сделаны два дупеля. К первому лутцу у Ани не получилось присоединить риттбергер, прямо, как у Загитовой на Олимпиаде. Но был второй шанс, и Щербакова его использовала. И даже такого контента хватило для победы. Правда, по произвольной несколько десятых Аня проиграла Трусовой.

Российские фигуристки globallookpress.com

Серебро у Лизы Туктамышевой, а Трусова забирает бронзу. И это несмотря на 12-е место в короткой, 2 падения сегодня. Кихира самоустранилась.

Вроде бы и надо радоваться за чисто русский подиум на чемпионате мира. Такого не было никогда. Но осадок реально остался. Ни одного чистого проката мы так и не увидели. Щербакова не сделала ни одного четверного. Возможно, некоторые из нас, в том числе и я, зажрались. Но все-таки очень хотелось увидеть идеальные выступления. Но не в этот раз. Собственно, какой сезон, такие и выступления в его финале. И, я уверен, будь болельщики на трибунах, Щербакова заставила бы себя сделать квады. А так она просто может быть довольной, что сделала себе крутой подарок на 17-летие.»