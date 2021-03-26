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    ЧМ по фигурному катанию. Соловьева и Кацалапов выиграли ритм-танец

    Подробности третьего дня чемпионата мира по фигурному катанию

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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    В пятницу, 26 марта, в шведском Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию танцевальные дуэты представили ритм-танец, а женщины-одиночницы разыграли медали.

    Танцевальные дуэты. Ритм-танец

    Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

    Российский танцевальный дуэт без особых ошибок завершил выступление в первом виде программы под мелодии из мюзикла «Поющие под дождем» и занял первое место, набрав 88, 15 баллов.

  • Мы вполне довольны выступлением, хорошо подготовились, в целом показали, на что способны. Достаточно чисто все было сделано, с душой, легко. Тренеры, наша команда довольны. Год был непростой, но мы хотим об этом поскорее забыть. Возможно, нам это дало дополнительных сил, чтобы сделать то, что мы не смогли сделать в первой половине сезона. Сейчас мы довольны своей программой.
  • Никита Кацалапов

    • Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (86,05). Их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали третьими (85,15)

    Российская пара Степанова и Букин завершила ритм-танец с ошибкой на дорожке и стала пятыми (83,02)

  • На произвольный танец настраиваться будем с холодной головой без лишних мыслей, хотим проделать ту работу, с которой мы сюда приехали, показать все на максимум. Мы полностью восстановились, готовы на 100 процентов.
  • Виктория Синицина

    • Еще один российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро набрал 75,58 балла, заняв десятое место после ритм-танца.

    Произвольный танец фигуристы исполнят в субботу, 27 марта, начало — в 13:00 мск.

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2021
    Танцы на льду.Ритм-танец

    1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 88,15
    2. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 86,05
    3. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 85,15
    4. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 83,37
    5. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 83,02
    6. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 81,04
    7. Лоренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 77,87
    8. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 77,42
    9. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 76,12
    10. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 75,58
    11. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 75,08
    12. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 74,26
    13. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай) — 73,97
    14. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 72,00
    15. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 71,29
    16. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 69,99
    17. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 68,37
    18. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 68,02
    19. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция) — 66,80
    20. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 66,54

  • Очень грубую сегодня ошибку допустили, поэтому расстроены сегодняшним днем. Я в большей степени, потому что я допустила. Но есть завтрашний день. Мы много работали перед этим чемпионатом мира, много часов проводили на тренировках, работали над эмоциональной составляющей, над скоростью в зале и на льду
  • Александра Степанова

    • Женское одиночное катание. Произвольная программа

    Российская фигуристка Анна Щербакова лидирует после короткой программы в женском одиночном катании. 16-летняя россиянка чисто исполнила все элементы и набрала 81,00 балл за свой прокат.

    Второй стала японка Рика Кихира. Ее выступление судьи оценили в 79,08 балла. Замкнула тройку лидеров еще одна россиянка Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира 2015 год чисто исполнила тройной аксель и получила за свое выступление 78,86 балла.

    Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова после неудачного проката в короткой программе стала лишь 12-й

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