30 июня Международный союз конькобежцев объявил об отмене отстранения спортсменов из России и Белоруссии от турниров под своей эгидой и об их допуске в нейтральном статусе. Подробности принятого решения и последние подвижки в других видах спорта — в материале LiveSport.Ru.

Нюансы радостной новости

Борьба за возвращение российских спортсменов на международную арену продолжается. Если в некоторых летних видах спорта она уже завершилась полной победой (т.е. разрешением на флаг и гимн), то с зимними видами все намного труднее. В их международных федерациях большее представительство имеют страны Европы (особенно, Северной), которые не желают видеть на соревнованиях атлетов из России. Тем не менее, и здесь можно отметить положительное движение.

Пока лыжники, бобслеисты и санночники добивались допуска на международные турниры через обращение с иском в Спортивный арбитражный суд (CAS), в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке избрали иной путь — вести закулисные переговоры и выжидать. В конечном итоге эта тактика принесла результат.

Конгресс Международного союза конькобежцев www.isu.org

9-13 июня на Тенерифе (Канарские острова) прошли Конгресс и заседания Совета Международного союза конькобежцев (ISU). Ожидалось, что там рассмотрят вопрос возвращения на соревнования отстраненных четыре года назад россиян и белорусов. Однако по завершении мероприятий ни о каких решениях объявлено не было. Отечественным поклонникам пришлось ждать две недели, пока ISU на своем официальном сайте не разместил долгожданное коммюнике.

С сезона 2026/2027 спортсмены, связанные с членами ISU в России и Беларуси, могут участвовать в соревнованиях ISU и международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, без предметов государственного признания (а именно, национальных флагов, формы и гимнов), в соответствии с условиями, изложенными в настоящем коммюнике. Международный союз конькобежцев

Несмотря на нейтральный статус, условия допуска сейчас оказались заметно либеральнее, чем в прошлом году для участия в олимпийском отборе. Спортсменам, а также членам их обслуживающего персонала могут отказать в допуске, если они соответствуют одному из следующих критериев:

проходят действительную службу в вооруженных силах или органах национальной безопасности России или Беларуси;

в любое время с февраля 2022 г. принимали активное участие в боевых действиях в СВО;

в любое время с февраля 2022 г. активно и публично поддерживали СВО.

С критериями в таких формулировках на положительное решение Совета ISU или специально созданной независимой комиссии, которые будут определять соответствие им, должны рассчитывать спортивная пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина, которых год назад не допустили до отбора на Олимпиаду.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов globallookpress.com

Также важно сказать, что ISU пока не планирует проводить турниры на территории России или Беларуси, а усиленное антидопинговое тестирование россиян и белорусов вводить не собирается. Описанные условия допуска равны как для взрослых, так и для юниоров, а также для россиян и белорусов (хотя последних МОК рекомендовал допускать без ограничений).

К тому же получено разрешение на участие в командных соревнованиях. Речь идет про синхронное катание на коньках, командный чемпионат мира по фигурному катанию, эстафеты в конькобежном спорте и шорт-треке.

Начнем с нуля

К сожалению, в предстоящем сезоне на зарубежных катках мы не увидим максимального количества россиян. В конькобежном спорте и шорт-треке отбором на чемпионаты мира и Европы выступают этапы Кубка мира (Мирового тура), но национальные квоты на них распределены в зависимости от результатов прошлого сезона. Поэтому Россия, в основном, на конкретную дистанцию сможет выставить одного или двух конькобежцев вместо максимальных пяти.

Ангелина Голикова globallookpress.com

Что касается фигурного катания, то основанием для распределения квот на главные старты выступают результаты прошлого года. Поскольку наших фигуристов там не было, в этом сезоне мы сможем заявить только по одному представителю на вид.

Также утверждены списки участников каждого из шести этапов Гран-при. Там, естественно, россиян нет. Однако вполне вероятно, что кто-то снимется или принимающая страна воспользуется домашней квотой не полностью (здесь большие надежды на Китай и Финляндию). В этом случае в дело включится список запасных, а там одними из первых значатся Аделия Петросян и Петр Гуменник, у которых зачтены результаты олимпийского отбора и самого турнира в Милане.

Впрочем, у остальных россиян тоже будет шанс попасть в список запасных. Для этого придется успешно выступать на турнирах серии «Челленджер». В предстоящем сезоне запланировано 12 таких стартов, максимальное число участий для одного спортсмена/пары — три. При этом на один «Челленджер» каждая страна может заявить до трех представителей на каждый вид. Там фигуристы смогут заработать не только рейтинговые баллы, но и неплохие призовые (4500/3500/2300 долларов для одиночников и 5500/4500/3500 для пар).

До недавнего времени многие из опытных российских фигуристов (а именно — Александра Игнатова, Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский, Степанова/Букин) могли бы воспользоваться «правилом возвращенцев». Согласно ему, те, кто в течение последних десяти лет на чемпионате мира занимал место в топ-6, пропустили сезон и решили возобновить карьеру, имели право на участие в двух этапах Гран-при.

Так, например, в прошлом году поступили американские танцоры Майя и Алекс Шибутани, которые не соревновались с 2018 г. Но данное правило подкорректировали с хирургической точностью — учитываемый период сократили с десяти до четырех лет, в течение которых как раз действовало отстранение россиян.

Александра Степанова и Иван Букин globallookpress.com

Многие фигуристы вряд ли откажутся от участия в турнирах категории B. Эти соревнования станут площадками для того, чтобы накатать программы, показаться перед зарубежными судьями, набрать требуемый технический минимум.

Сдержанный оптимизм

Главные бенефициары принятого решения — действующие спортсмены — в основной своей массе пока оставили радостную новость без комментариев. Своим мнением с подписчиками в социальной сети поделились только Александр Галлямов, у которого мотивации стало еще больше, и Александра Игнатова, чувствующая, что в новом сезоне будет интересно.

Тренеры оказались более разговорчивыми. Они, конечно, испытали радость, что отстранение завершилось. При этом Евгений Плющенко публично поздравил федерацию и ее президента Антона Сихарулидзе, которые на пути к этому результату проделали огромнейшую работу. Но, как отметил Даниил Глейхенгауз, после первой эмоциональной реакции умы специалистов и их учеников заняли рабочие мысли: как выстроить подготовку к международным соревнованиям, когда и где именно пройдут турниры, какая конкуренция предстоит за единственные квоты на главные старты.

Но не все полностью рады решению ISU. Например, журналист Дмитрий Губерниев предложил посмотреть, как комиссия будет проверять нейтральность спортсменов (особенно тех, кто выступает за ЦСКА), а также как им будут выдавать визы. Ну а Татьяна Тарасова, как всегда, ничего умалчивать не стала.

Мы четыре года сидели и ждали! Это бандитизм. Почему только допустили под нейтральным статусом? Мы что — не русские? И что им гимн не нравится? Если ISU будет угодно, то они опять нас дисквалифицируют за что-нибудь. Правил-то нет! Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР

Остается верить, что олимпийские чемпионки 2006 года правы: возвращение флага и гимна — это вопрос времени ( Татьяна Навка), а решение ISU станет примером и окажет влияние на другие федерации ( Светлана Журова).

Прогресс не остановить

Пока кажется, что решение ISU, наоборот, вызвано последними снятиями ограничений с россиян в других видах спорта. Так, отечественные велосипедисты 1 июля получили право на участие в командных турнирах в нейтральном статусе, а юниорам позволили выступать в национальной форме, с гимном и флагом. Соответствующие поправки 2-4 июня утвердил руководящий комитет Международного союза велосипедистов.

В то же время сразу две международные федерации — фехтования и тяжелой атлетики — в июне решили снять с россиян все ограничения и разрешить участие в соревнованиях под своей эгидой под соответствующими национальными аббревиатурами, в форме, с флагом и гимном. Хотя отметим, что это не означает абсолютного возвращения. Так, Европейская конфедерация фехтования до сих пор допускает россиян на свои турниры только в статусе нейтральных атлетов.

Фехтовальщицы сборных Италии и России во время поединка globallookpress.com

Но к тому, чтобы эти решения чаще пересматривались в пользу россиян, прошедшая 24 июня в Лозанне сессия Международного олимпийского комитета приняла поправку в пункт 5 Олимпийской хартии. Отныне спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время, что должно защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.

По идее эти изменения должны помочь в восстановлении прав российских спортсменов, которых отстранили как раз-таки по политическим мотивированным причинам. Будем надеяться и ждать следующих хороших новостей.