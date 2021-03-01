Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко

Валиева идет по пути Трусовой?

Журналист «Чемпионата» Яна Левхина считает, что Камила Валиева рискует, делая свою программу столь разнообразной, чем повторяет путь Александры Трусовой.

«Контент Валиевой за этот сезон несколько раз претерпевал изменения. На заключительном этапе Кубка России в короткую программу добавился тройной аксель. На командном турнире этот элемент перекочевал и в произвольную, а в финале Кубка появился и четверной сальхов, и усложнённый каскад с четверным тулупом. Из-за такой тактики Камила начинает напоминать Александру Трусову, которая на каждом турнире исполняет разный прыжковый набор.

Саше так и не удалось обрести стабильность в исполнении сразу нескольких элементов ультра-си в произвольной программе. За два сезона Трусова всего один раз смогла показать чистый прокат с четырьмя квадами, да и он случился на шоу-турнире Japan Open. Перед Валиевой сейчас стоит задача не менее амбициозная — чисто прыгнуть триксель и три четверных прыжка в одной программе не удавалось ещё никому. Если атлетичная и нацеленная исключительно на прыжки Трусова за три года исполнения квадов не смогла стабильно запрыгать такой экстремальный контент, то сложно поверить, что кому-то ещё удастся провернуть этот трюк.

У Саши более силовое и мощное катание. Во многом благодаря крепким мышцам ей удаётся исполнять самые сложные прыжки. У Камилы же техника больше держится на быстрой крутке и во многом зависит от веса. Похоже, что Этери Тутберидзе делает из Камилы технического вундеркинда. Фигуристка нагружает программу всё большим количеством ультра-си и идёт на невероятный риск, который может не оправдаться. Неудача может дорого ей обойтись.

Камила Валиева Российская фигуристка Мне не обидно, все должно быть своевременно, и обижаться на то, что я не еду на чемпионат мира из-за возраста, странно. Отмена юниорского чемпионата мира обидна, потому что я хотела защитить статус его победительницы.

Расчёт тренеров кажется максимально простым. Если Камила выдержит, то равных ей не будет даже с незначительными ошибками. А если не справится, то в "Хрустальном" есть, кому подхватить знамя. Такой подход выглядит не слишком справедливым по отношению к Валиевой, ведь ей предлагают идти ва-банк. При этом поражение на Олимпиаде станет настоящей трагедией только для неё самой. Готова ли Камила рискнуть всем, чтобы совершить прыжковый прорыв?», — задается вопросом Левхина.

Рыдания Косторной

Мария Селенкова в своем блоге на Sports.ru указала на плохую форму Алены Косторной, которая из-за провала в Финале Кубка России не отобралась на ЧМ-2021.

«Лучшая фигуристка прошлого сезона Алена Косторная, вероятно, пропустит чемпионат мира-2021. И дело не в распределении мест в Финале Кубка России — после двухмесячного перерыва Косторная наконец вернулась на лед, но пока не очень уверенно.

Метания с программами, смена образов и костюмов — довольно тревожный знак. А слезы после короткой программы в Москве — грустная, но красноречивая иллюстрация психологического состояния фигуристки.

Накануне Косторная, сдерживая рыдания, говорила, что после неудачной короткой нет смысла выходить на произвольную. На утренней тренировке прогон программы она провела без прыжков, потом все же распрыгалась. В разминке перед выступлением больше времени уделяла скольжению. И все же Алена вышла на лед и показала новую постановку.

Плющенко на время отказался от экспериментов: теперь у Косторной в обеих программах размеренная инструментальная музыка. Бесспорно, такой стиль подходит Алене с ее плавными движениями и красивыми скольжениями. Хотя в Финале Кубка России она выглядела тяжело — вернуть легкость прыжкам пока не удалось.

Контент скромный — особенно на фоне феерии из суперпрыжков соперниц: уже привычно без тройного акселя, лишь один каскад три-три и ошибка на тройном лутце. Неуверенность заметили и судьи, что отразилась в баллах за компоненты — козырь Косторной на прежних стартах. Сегодня она не лидер по этому показателю — впервые уступила Туктамышевой.

Илья Авербух Хореограф Косторная проиграла в очной борьбе Туктамышевой. У Алены очень сложный сезон. Желаю, чтобы она привела себя в порядок и готовилась к следующему сезону, который будет очень сложным. Для Алены ничего не потеряно, все в ее руках. Она очень талантливый человек и от ее работы будут зависеть ее выступления.

Но даже при самых удачных постановках необходима хорошая физическая форма — пока у Косторной ее нет. Правда еще недавно фигуристка думала о завершении карьеры после Олимпиады-2022 — собиралась учиться на медика. После финала Алена заявила, что планы могут поменяться», — констатирует Селенкова.

Первый ЧМ за шесть лет

Корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров заметил, что относительно успешное выступление позволило Елизавете Туктамышевой впервые за шесть лет отобраться на чемпионат мира.

«Лиза не ездила на мир с 2015 года! С того самого турнира в Шанхае, когда она и стала чемпионкой, опередив Сатоко Мияхару и Елену Радионову. И вот Лиза сделала важный шаг на пути к ЧМ-2021.

В Москве ученица Алексея Мишина показала новую короткую программу, необкатанную, что оставляло вопросы: зачем делать это накануне важнейшего отбора? Но Лиза со своими тренерами решилась на этот шаг. И, похоже, не прогадала.

Откатать чисто не получилось. Небольшая помарка на приземлении тройного акселя, "вываливание", как это называют сами спортсмены. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин посчитал, что Туктамышевой "чуть-чуть не хватило высоты, чтобы конек достаточно комфортно соприкоснулся со льдом". Но неудачный выезд — это не страшно. Куда важнее, что Лиза справилась с этим элементом ультра-си.

Алексей Мишин Тренер по фигурному катанию Я очень рад, что Лиза завоевала такое доброе имя в фигурном катании, подтверждением моих слов была реакция трибун, они аплодировали каждому ее прыжку. Она стоик, о котором написал Теодор Драйзер. Есть спортсмены, которые прошли жизнь, не оставив на себе негатива, чего-то отрицательного, не очень доброго. Она стала вторым человеком, который не оставил сомнения в чистоте и свете своих помыслов, первым был Леша Урманов, он прожил жизнь в фигурном катании и никто его не оценит негативно, как и Лизу Туктамышеву. Вряд ли найдется человек, который скажет о ней что-то недоброжелательное. Поэтому она является сейчас статуей свободы для девушек за 20. Статуей свободы, которая освещает путь в фигурное катание. Думаю, она отобралась на чемпионат мира.

После проката она призналась, что ситуация с отбором "давила на нее". Так или иначе, 77, 74 балла — лучший результат в сезоне. Да, это на 11 баллов меньше, чем у Валиевой. Но та сейчас вне конкуренции, дать отпор Камиле может разве что Анна Щербакова. Но та уже готовится к ЧМ, поэтому в Москве не выступала», — пишет Макаров.

Семененко сломал систему

Екатерина Авдонина из «Чемпионата» осталась под впечатлением от выступления Евгения Семененко, который сенсационно получил путевку на чемпионат мира.

«А вот победная история другого юниора, Евгения Семененко, только начинается. Ученик Алексея Мишина, лучше всех справившийся с нервами в короткой программе, подтвердил, что его не зря сватают на чемпионат мира.

Каскад из четверного и тройного тулупов и четверной сальхов спортсмен выполнил безупречно, два тройных акселя — тоже, а вот на лутце дрогнул и сделал лишь два оборота. Конечно, падение на каскаде в концовке было некстати, но одержать победу Евгению оно не помешало. Судьи оценили прокат Евгения очень высоко — 170,18 баллов, в сумме — 265,13 — итоговая первая строчка.

Победа Семененко — это большой вызов федерации. До этого никто не рассматривал Евгения как потенциального претендента на место в сборной страны, а теперь чиновникам придётся хорошо обдумать ситуацию.

Татьяна Тарасова Заслуженный тренер СССР У нас были правила попадания в сборную страны, и никто против этих правил не выступал. Думаете, если молоденький мальчик Евгений Семененко приедет на чемпионат мира и сделает все, как делал сейчас, он ничего не получит? А он и должен это сделать как сейчас, и лучше, он готовится к чемпионату мира. И на чемпионате мира он не может сказать, что его безграмотная бригада судит, что могут его засуживать. Женя Семененко начинает свой путь, и пожелаем на этом пути становиться смелым, сильным и волевым, каким мы его сейчас и увидели. Потом не надо забывать, кто у него тренеры, и сколько эти тренеры подготовили спортсменов мирового уровня, что они и собираются сделать в дальнейшем.

С одной стороны, финал Кубка России был отбором на чемпионат мира, и Семененко его выиграл. С другой же — ученик Мишина недостаточно опытен, чтобы сразу участвовать в таких крупных турнирах, — просто могут не выдержать нервы. 11-ое место на взрослом чемпионате России и странные ошибки в Москве лишь подтверждают это», — заключает Авдонина.

Алиеву лучше смотреть ЧМ по телевизору

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов коснулся провала Дмитрия Алиева и посоветовал ему готовиться к Олимпиаде, забыв о мировом первенстве.

«Развязка в мужском одиночном — страх, боль, ужас. Болельщиков, букмекеров, федерации. Наверное, всех, включая отчасти даже чемпиона Евгения Семененко. Победа ученика Алексея Мишина была вполне убедительной, но разве что на фоне провалов всех лидеров. Да и сам Евгений был далеко не идеален.

Может ли он теперь требовать места на ЧМ? По правилам — вполне, но косые взгляды он точно будет ловить и в Стокгольм поедет с диким давлением. Алиев в произвольной выглядел не так печально, как в короткой, но его попадание в итоговую тройку — это скорее желание судей поддержать чемпиона Европы, нежели реальное положение дел.

Дмитрий Алиев Чемпион Европы Я думал о чемпионате мира и об этой квоте. Но думал не о том, что мне надо ехать, а о том, чтобы здесь отобраться и подготовить себя. Потому что в следующем году Олимпийские игры, и на этом чемпионате мира разыгрываются квоты на Олимпиаду. Я знаю, что если Миша Коляда будет хорошо выступать, он хорошее место займет. Про себя могу сказать то же, это я говорю, не задирая нос. Я смотрел вперед, хочется попасть на все турниры будущего года — чемпионат мира, Олимпиаду. Скорее всего, эти мысли мне и помешали.

Правда, сам Дмитрий так не считает и на пресс-конференции говорил, что ему будет обидно смотреть за главным турниром года по телевизору. И сказал это, сидя в двух метрах от чемпиона финала Кубка России, который завоевал право на ЧМ своими выступлениями.

Алиеву и Косторной будет лучше остаться дома и спокойно готовиться к следующему олимпийскому сезону. Для них точно еще ничего не потеряно», — убежден Имамов.