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    ЧЕ по фигурному катанию. Синицина и Кацалапов — лучшие в танцах на льду

    Подробности заключительного дня чемпионата Европы по фигурному катанию

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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    В австрийском Граце завершается чемпионат Европы по фигурному катанию. В четвертый день соревнований женщины-одиночницы и танцевальные пары разыграют комплекты медалей.

    Танцы на льду. Произвольный танец

    Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду.

    По итогам двух программ россияне, впервые выигравшие континентальный турнир, набрали 220,42 балла.

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    • Синицина и Кацалапов обошли четырехкратных чемпионов мира и пятикратных чемпионов Европы французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона на 0,14 балла.

    После ритм-танца россияне уступали французам 0,05 балла.

    Третье место заняла еще одна пара из России Александра Степанова и Иван Букин, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали шестыми.

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    Соревнования на чемпионате Европы завершатся сегодняшней произвольной программой у женщин. Начало в 20:30 по московскому времени.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы
    Танцы на льду. Произвольный танец

    1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 131,69
    2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 131,50
    3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 127,64
    4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 120,92
    5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 118,08
    6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 112,93

    Итог

    1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,42
    2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 220,28
    3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 211,29
    4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 205,58
    5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 192,34
    6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 188,03

    Женское одиночное катание. Произвольная программа

    Россиянка Алена Косторная лидирует после проката короткой программы. Российской фигуристке 0,53 балла не хватило до принадлежащего ей мирового рекорда в короткой программе.

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    • Косторная без ошибок исполнила все прыжковые элементы — тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп.

    Календарь, результаты и медали ЧЕ по фигурному катанию

    Второй стала еще соотечественница Анна Щербакова, третье место досталось еще одной российской фигуристке — Александре Трусовой. 0

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