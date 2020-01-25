ЧЕ по фигурному катанию. Синицина и Кацалапов — лучшие в танцах на льду

В австрийском Граце завершается чемпионат Европы по фигурному катанию. В четвертый день соревнований женщины-одиночницы и танцевальные пары разыграют комплекты медалей.

Танцы на льду. Произвольный танец

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду.

По итогам двух программ россияне, впервые выигравшие континентальный турнир, набрали 220,42 балла.

Синицина и Кацалапов обошли четырехкратных чемпионов мира и пятикратных чемпионов Европы французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона на 0,14 балла.

После ритм-танца россияне уступали французам 0,05 балла.

Третье место заняла еще одна пара из России Александра Степанова и Иван Букин, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали шестыми.

Соревнования на чемпионате Европы завершатся сегодняшней произвольной программой у женщин. Начало в 20:30 по московскому времени.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Танцы на льду. Произвольный танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 131,69

2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 131,50

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 127,64

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 120,92

5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 118,08

6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 112,93

Итог

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,42

2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 220,28

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 211,29

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 205,58

5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 192,34

6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 188,03

Женское одиночное катание. Произвольная программа

Россиянка Алена Косторная лидирует после проката короткой программы. Российской фигуристке 0,53 балла не хватило до принадлежащего ей мирового рекорда в короткой программе.

Косторная без ошибок исполнила все прыжковые элементы — тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп.

Календарь, результаты и медали ЧЕ по фигурному катанию

Второй стала еще соотечественница Анна Щербакова, третье место досталось еще одной российской фигуристке — Александре Трусовой. 0