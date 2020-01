Курс на российский пьедестал. Косторная — лучшая, даже без вдохновения

Победительница финала «Гран-при» Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в австрийском Граце. Она набрала за свой прокат 84,92 балла, пол-балла уступив мировому рекорду (85,45). Второе место занимает двукратная чемпионка России Анна Щербакова — 77,95 балла. Тройку замкнула Александра Трусова — 74,95 балла.

Россиянки вне конкуренции

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин сетует на то, что женское катание в Европе находится в серьезном упадке и хвалит улучшившую свой личный рекорд Анну Щербакову.

«Куракова же вообще была едва ли не главным ньюсмейкером перед стартом соревнований. Мало того, что экс-россиянка, так еще и тренируется у Брайана Орсера. Однако попытки раскрутить ее соперничество с супертрио ТЩК, как их зовут болельщики, быстро пошло прахом. Грязное приземление и недокруты на каскаде, 58,49 балла, 13-е место.

Так что в этом смысле волноваться за общий исход не приходится — очевидно, весь пьедестал будет российским. Та же Трусова может хоть два раза упасть и еще махнуть "бабочку" вместо четверного, а потом взять и второй половине сделать каскад "4+3" на хорошие бонусы, как это было на чемпионате России в Красноярске. И получить в итоге столько, сколько остальные здесь (не считая Щербакову и Косторную, конечно же) не получат никогда в жизни.

Первой из этого трио на лед вышла Щербакова и со своей задачей в общем и целом справилась. Красивое чистое катание без помарок с привычным набором прыжков и 77,95 балла. Для сравнения личный рекорд Анны — 78,27. Зато она получила лучшую пока во взрослой карьере оценку за компоненты в короткой программе — 35,17 балла. Тут Щербакова потихоньку прибавляет».

⛸️ Anna Shcherbakova is the full package! She finishes the Ladies Short in second place ✌️

Full results: https://t.co/b4bheqKguX#EuroFigure #FigureSkating pic.twitter.com/Tp17uV5pdM — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 24, 2020

Скованная Косторная

Обозреватель «Советского Спорта» Лев Тигай изучил прокат Алены Косторной и не увидел в нем привычной легкости.

«В Граце же после алиевского триумфа Россия пустила в ход свою самую тяжелую артиллерию — одиночниц. В том, что подопечные Этери Тутберидзе приватизируют места с первого по третье, не сомневался никто, и, разумеется, так оно и случилось. Уж где-где, а здесь мы медали отдавать точно не собираемся — просьба не беспокоить.

Вполне ожидаемым стало и лидерство рекордсменки мира в короткой программе Алены Косторной. Хотя по сравнению с декабрьским финалом Гран-при ей, на мой вкус, не хватало легкости. В Турине Косторная парила где-то под потолком, а сейчас выезды с тройного акселя и каскада лутц-тулуп дались ей не так-то просто. Впрочем, если судьи и обратили на это внимание, то в оценках виду не подали: и "плюсы", и компоненты Косторной поставили щедро.

С другой стороны, до своего рекорда она, так или иначе, не добралась. Не хватило 53 х сотых. И главное, пока непонятно, не сохранится ли это ощущение то ли тяжести, то ли скованности в завтрашней произвольной, где нагрузка будет на порядок выше».

What extension! 😻 Alena Kostornaia skates a smooth Short Program to take 🔝 in the Ladies Short Programhttps://t.co/ctxkhKToHA#EuroFigure #FigureSkating pic.twitter.com/pwYy40Fkuw — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 24, 2020

Трусова бьёт рекорд с ошибкой

Автор «Чемпионата» Алексей Адамов гадает, сумеет ли замыкающая тройку Александра Трусова сократить отставание от соотечественниц за счет произвольной программы.

«Пожалуй, наиболее громкую и живую реакцию в зале вызвало выступление Александры Трусовой. Этому способствовала и менее драматичная музыка, чем в постановках Щербаковой и Косторной, и присутствие на трибунах большого числа личных фанатов Саши.

Заявленный тройной аксель спортсменка делать не рискнула, более того, выезд с двойного получился плохим, что не ускользнуло от внимания судей. Зато дальше Трусова всё делала не только чисто, но и на очень высокой скорости. Даже помарка на первом прыжке не помешала ей побить свой лучший результат сезона.

После проката Саша призналась, что не понимает причину ошибки: "Не знаю, с чем связана ошибка на акселе. Не знаю, что произошло. Двойной аксель — очень лёгкий прыжок, но я, наверное, просто хочу тройной уже прыгать" (улыбается).

С оценкой 74,95 балла Трусова ровно три балла уступила Щербаковой, а вот преимущество Косторной над Сашей составляет почти 10 баллов. Невероятная сложность произвольной программы в теории позволяет "русской ракете" отыгрывать и не такое отставание, но на практике ей пока этого не удавалось. Тем интереснее будет смотреть последний день чемпионата Европы».

Alexandra Trusova showing off her cantilever and the crowd is LOVING it !! 😍🥰 She takes third in the Ladies Short Program

Full results: https://t.co/b4bheqKguX#EuroFigure #FigureSkating pic.twitter.com/XNdUsnOq6c — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 24, 2020

Трусова одержала победу над собой

Обозреватель RT Владимир Зайвый хвалит Александру Трусову, получившую высокую оценку благодаря компонентам, несмотря на технические помарки.

«Немка Николь Шотт и представительница Азербайджана Екатерина Рябова в споры россиянок привычно не вмешивались. Пока они выступали, у Александры Трусовой было время собраться с мыслями, так как сама она не раз признавалась, что ей комфортнее выходить на лёд после соперниц. Но настроиться фигуристке всё-таки не удалось — свою программу под "Пер Гюнта" она начала с неудачного приземления на двойном акселе. Стоить такая ошибка могла 1,5 балла и уже исключала всякую борьбу с Щербаковой за малую серебряную медаль.

Но Трусова проявила характер и на высшем уровне откатала всю оставшуюся программу, не только чисто выполнив тройной флип и каскад из тройных прыжков лутц — тулуп, но и заработав четвёртые уровни на дорожках и вращениях, что с ней случается нечасто. Из всего трио Тутберидзе она единственная обновила личный рекорд, причём не за счёт техники, а благодаря компонентам — в этом Трусова одержала над собой большую победу, хотя и осталась третьей с результатом 74,95 балла.

В субботу спортсменки завершат розыгрыш медалей показом произвольных программ. По их итогам россиянки ещё могут поменяться местами в лидирующей тройке, но выпасть из неё — уже вряд ли. Ближайшая их преследовательница Алексия Паганини из Швейцарии отстала от королевы четверных прыжков Трусовой на шесть баллов».

В целом, сделала все, как всегда, наверное, я довольна, главное, что выполнила поставленную задачу. Немного нестандартная арена, но в этом нет ничего плохого, не сказать, что это очень хорошо, но в целом организация хорошая, на льду тепло, это приветствуется. После новогодних праздников я заново учила тройные прыжки, потому что была дикая раскоординация. Алена Косторная

Странные оценки

Корреспондент Sport24 Константин Лесик изучает оценки, полученные российскими спортсменками и видит небольшие несоответствия.

«А вот к выставленным оценкам есть большие вопросы. Особенно к оценкам Алены Косторной и Александры Трусовой.

Алена сегодня была сама не своя. Весь прокат прошел напряженно, словно она очень волновалась. Скорости почти не было, тройной аксель приземлен был еще более-менее, а вот выезд на тройном тулупе в каскаде тройной лутц — тулуп был грязноватым. Только судьи явных помарок вообще не заметили, надбавки на каскаде были, как при идеальном исполнении.

Неприятный осадок оставило и то, что сразу после проката на Алене совсем не было лица, и она как-то странно держалась за бок. Могло ли это быть из-за травмы? Не совсем ясно. Сама Алена после проката сказала, что было сложно после отдыха в праздники.

Не отличилась хорошим прокатом и Александра Трусова. Вместо трикселя оказался вставлен дупель. И даже на нем Саша явно ошиблась. Но судьи лишь по минимуму сбавили GOE. Видимо, в голове у Саши был триксель, но тренеры не разрешили.

Зато внезапно у Трусовой появились высокие компоненты — целых 34 балла. Она заняла 3-е место, отрыв от Алены — 10 баллов. Вопросов к остальному контенту Саши не было, в интервью же она призналась, что сложно прыгать простое».

После новогодних каникул я еще недостаточно восстановила тройной аксель, чтобы показывать его. Если не буду делать сложные элементы, я буду ошибаться на простых, как сегодня. Поэтому мне надо делать самое сложное. Тот контент, который у меня сейчас, я набрала спустя полторы недели. А тот, который хочу, — за два дня до чемпионата Европы Александра Трусова

Знаменитые короткие программы Косторной

Автор блога «Олимпийские виды» Алексей Авдохин рассказывает за счет чего Алене Косторной удается превосходить конкуренток во время короткого проката.

«Короткая программа от женщин на чемпионате Европы не открыла новых знаний — сценарий из 2019-го снова в тренде: Алена Косторная выиграла без вариантов — в шестой раз за сезон.

Теперь, правда, без мирового рекорда (до нового не хватило 0,54 балла), но примерно с тем же безусловным превосходством над Щербаковой (+6,97 балла) и Трусовой (+9,97), который мы видели сначала в Финале Гран-при, а потом на чемпионате России.

Особенно эффектно успех Алены выглядит на фоне ее резкого роста — за праздники она выросла на 2,5 сантиметра, а прыжки после новогодних каникул фактически собирала заново. Это максимальный стресс, напрочь ломающий мышечную память и координацию — самые важные умения в фигурном катании.

Но вообще короткие программы Косторной в этом сезоне — удивительная история, которую она пишет с идеальной стабильностью и мощными подробностями:

• 6 побед в 6 прокатах — Алена доминировала рядом со всеми актуальными (и уже не совсем) топами сезона: Трусовой, Загитовой, Щербаковой, Кихирой, Туктамышевой, Теннел, Медведевой.

• 2 мировых рекорда — сначала на Гран-при Японии (85,04), потом в Финале Гран-при (85,45);

• 3 лучших результата сезона и 3 лучшие суммы за технику — пожалуй, самый четкий и объективный критерий;

• всего одна ошибка за 6 программ (42 элемента) — недокрученный триксель на французском этапе

Конечно, есть еще одна важная деталь, которая помогает Алене доминировать в первый день — это правила. Забывать о них — дико несправедливо по отношению к Саше и Ане, которые — так выходит — начинают с отставания в короткой только потому, что их козыри здесь нелегальны. Запрет на четверные в короткой программе у женщин — пожалуй, самое странное и необъяснимое правило в современной фигурке».

