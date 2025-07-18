Астана — Туран: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 18 июля 2025 года

18 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Туран». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Туран», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрала 37 баллов и борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую позицию с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Кайрата», а также в три очков от третьего в таблице «Актобе».

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ордабасы» (0:1).

Перед этим в 15-м туре национального первенства коллектив в домашних стенах теперь уже набрал максимум очков, одержав уверенную победу над «Жетысу» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астана» выиграла шесть раз при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балл, особенно если учесть явное превосходство над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Назми Грипши — лучший бомбардир команды и один из лучших бомбардиров в чемпионате Казахстана с восемью голами.

«Туран»

Турнирное положение: «Туран» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 11 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает 13-ю позицию в зоне вылета (12-14-я строчки) с отставанием в два балл от безопасного 12-го места, а также с отрывом в шесть пунктов от последнего в таблице «Атырау».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Кызылжара» (1:2).

Перед этим в 15-м туре чемпионата Казахстана коллектив в домашних стенах остался без баллов, потерпев «сухой» разгром от «Кайрата» с результатом 0:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» неизменно проигрывал.

Такая форма сулит гостям откровенно низкие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Астаны» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Турана» забивали обе команды

в четырех из семи последних матчей «Турана» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.08. Ничья — в 9.00, победа «Турана» — в 22.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.30.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей забивали нечётное количество голов. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в последней игре хозяев.

Ставка: Нечёт за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из семи последних матчей «Турана».

Ставка: обе команды забьют за 4.50