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    Астана — Туран: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 18 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Туран»
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    «Астана»
    18 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Туран». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Туран», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 18 Июля 2025 года

    Астана

  • Астана
    •  Астана 18:00 Туран

    Туран

  • Туркестан
    •

    «Астана»

    Турнирное положение: «Астана» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрала 37 баллов и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает первую позицию с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Кайрата», а также в три очков от третьего в таблице «Актобе».

    Астана — Туран: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ордабасы» (0:1).

    Перед этим в 15-м туре национального первенства коллектив в домашних стенах теперь уже набрал максимум очков, одержав уверенную победу над «Жетысу» (2:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астана» выиграла шесть раз при одном поражении и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балл, особенно если учесть явное превосходство над соперником в классе, а также фактор своего поля.

    Назми Грипши — лучший бомбардир команды и один из лучших бомбардиров в чемпионате Казахстана с восемью голами.

    «Туран»

    Турнирное положение: «Туран» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 11 баллов и борется за выживание в элите.

    Команда занимает 13-ю позицию в зоне вылета (12-14-я строчки) с отставанием в два балл от безопасного 12-го места, а также с отрывом в шесть пунктов от последнего в таблице «Атырау».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Кызылжара» (1:2).

    Перед этим в 15-м туре чемпионата Казахстана коллектив в домашних стенах остался без баллов, потерпев «сухой» разгром от «Кайрата» с результатом 0:4.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» неизменно проигрывал.

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    Такая форма сулит гостям откровенно низкие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Астаны» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из семи последних матчей «Турана» забивали обе команды

    • в четырех из семи последних матчей «Турана» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.08. Ничья — в 9.00, победа «Турана» — в 22.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.30.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей забивали нечётное количество голов. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в последней игре хозяев.

    Ставка: Нечёт за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из семи последних матчей «Турана».

    Ставка: обе команды забьют за 4.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Астана — Туран?

    Матч Астана — Туран состоится 18 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Астана — Туран?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Нечёт.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Астана — Туран?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Нечёт» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Астана — Туран?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Астана — Туран?

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.08. Ничья — в 9.00, победа «Турана» — в 22.00.

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    Астана — Туран: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 18.07.202518:00. Потеряет ли «Астана» лидерство?
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