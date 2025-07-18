Астана — Туран: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 18 июля 2025 года

Астана
Туран
«Астана»
Турнирное положение: «Астана» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрала 37 баллов и борется за чемпионский титул.
Команда занимает первую позицию с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Кайрата», а также в три очков от третьего в таблице «Актобе».
Астана — Туран: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ордабасы» (0:1).
Перед этим в 15-м туре национального первенства коллектив в домашних стенах теперь уже набрал максимум очков, одержав уверенную победу над «Жетысу» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астана» выиграла шесть раз при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балл, особенно если учесть явное превосходство над соперником в классе, а также фактор своего поля.
Назми Грипши — лучший бомбардир команды и один из лучших бомбардиров в чемпионате Казахстана с восемью голами.
«Туран»
Турнирное положение: «Туран» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 11 баллов и борется за выживание в элите.
Команда занимает 13-ю позицию в зоне вылета (12-14-я строчки) с отставанием в два балл от безопасного 12-го места, а также с отрывом в шесть пунктов от последнего в таблице «Атырау».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Кызылжара» (1:2).
Перед этим в 15-м туре чемпионата Казахстана коллектив в домашних стенах остался без баллов, потерпев «сухой» разгром от «Кайрата» с результатом 0:4.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» неизменно проигрывал.
Такая форма сулит гостям откровенно низкие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Астаны» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из семи последних матчей «Турана» забивали обе команды
- в четырех из семи последних матчей «Турана» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.08. Ничья — в 9.00, победа «Турана» — в 22.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.30.
- 2.15Динамо — Балтика: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 2.20Работнички — Торпедо Ж: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.90Ильвес — Шахтёр Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей забивали нечётное количество голов. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.
Такой же сценарий был реализован и в последней игре хозяев.
Ставка: Нечёт за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из семи последних матчей «Турана».
Ставка: обе команды забьют за 4.50